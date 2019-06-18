Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

El itinerario

Km 0. O Cádavo Baleira(Todos los servicios)

Los últimos pasos por O Cádavo nos llevan hasta la plaza situada detrás de la Casa del Concello, a la que accedemos por unas escaleras. Dejando a la derecha el desvío a Perrelos y Touzón, tomamos la pista vecinal de la izquierda que sube hasta Pradeda, lugar de la parroquia de San Pedro da Esperela (Km 1,1). Desde Pradeda tenemos una buena imagen de O Cádavo, ubicado bajo el Campo da Matanza. La pista vecinal torna en un camino de tierra que, tras una buena cuesta, nos planta al pie de la LU-530, donde coronamos el alto da Vaqueriza (Km 2,2).

Km 2,2. Alto da Vaqueriza

No entramos en la carretera, sino que proseguimos a la derecha de ésta por una pista forestal. A unos 400 metros de llegar a la carretera tenemos una bifurcación entre el camino antiguo que describimos a continuación, llamado ahora "camino complementario" y el ahora camino oficial que va desde este punto hasta Castroverde pasando por Vilalle. Este camino ahora oficial por Vilalle es 500 metros más corto que por Vilabade pero nos impide observar una joya del camino como es la iglesia gótica de Santa María de Vilabade, por lo que a continuación recomendamos y describimos esta opción. Aquí el mojón de la Xunta marca 131,636 kilómetros hasta Santiago. Algo más de un kilómetro más adelante, junto al mojón de los 130,496 kilómetros, se obtiene una magnífica vista de la Chaira, la llanura o meseta lucense donde despunta su capital. Este recorrido suave y ameno por los montes de Cornedo, Fonteseca y Vilabade conduce a la capilla del Carme. Su fuente de agua fresca y el merendero son un excelente reclamo para detener la marcha (Km 5,3). Descendemos por pista asfaltada hasta Vilabade, parroquia ya perteneciente al Concello de Castroverde. Su iglesia gótica consagrada a Santa María se conoce como la catedral de Castroverde y fue declarada Monumento Nacional en 1979.

Km 6,2. Vilabade

Una carretera local nos acerca hasta la LU-530, justo a la entrada de Castroverde. A la derecha de la vía sitúa el albergue de peregrinos de la Xunta, que fue inaugurado en 2012. Atravesamos la capital del Concello – en la cual destaca la torre del homenaje de un antiguo castillo del siglo XIV – por la misma LU-530 y giramos a mano izquierda para visitar la iglesia de Santiago. A sus pies se encuentra la fonte dos nenos y el Ayuntamiento.

Km 8,6. Castroverde(Todos los servicios)

Castroverde era la única población con servicios de la etapa aunque más adelante encontraremos varios lugares con máquinas de vending. Pasada la Casa do Concello tomamos un camino entre castaños y, tras una bifurcación, bajamos a la LU-530. Cruzamos la carretera y giramos a mano izquierda para pasar un túnel. Por pista asfaltada descendemos a San Miguel do Camiño, dejando la iglesia a nuestra derecha (Km 9,9).

Km 9,9. San Miguel do Camiño

Avanzamos por la chaira lucense por prados y caminos de carro, llamados en Galicia congostras, que se encuentran encajados entre sebes o cómaros cubiertos de helechos y hiedras. Unos 550 metros después de cruzar el río Chamoso, afluente del Miño, salimos a una carretera y la seguimos unos metros de frente. La dejamos seguidamente junto al arcén izquierdo y nos sumergimos en otra congostra. Dos arroyos más dan paso a la iglesia de Santo Tomé, prólogo de la parroquia castroverdense de Souto de Torres, a la que entramos.

Km 12,5. Souto de Torres

Atravesamos Souto en dirección sur y de nuevo en el Camino cruzamos el rego de Angueiro. Enseguida salimos a una pista asfaltada y pasamos junto a Mesón de Fraias (Km 13,5). La parroquia más inmediata es Santa María de Moreira, cuya iglesia queda a mano derecha. Le siguen varios lugares de esta parroquia, como son Nadela, tras el que veremos un fotogénico cruceiro, y Vilar de Cas, algo más adelante.

Km 15. Vilar de Cas(albergue)

A la salida cabe la posibilidad de visitar Soutomerille y su iglesia de San Salvador, joya del prerrománico restaurada durante el barroco que aún cuenta en el ábside con una ventana de la obra primitiva. El rodeo supone 800 metros adicionales y no hace falta regresar a este punto sino que enlaza un poco más adelante con el itinerario oficial. Éste prosigue de frente hasta una cantera en horas bajas y cruza el río Romeán, también tributario del Miño, tras pasar las casas de A Pallota, última entidad de la parroquia de Moreira y del Concello de Castroverde (Km 16,5). Desembocamos en la LU-P-2917 y subimos por ella hasta Gondar, primera parroquia del Concello de Lugo.

Km 17,6. Gondar(Máquina de refrescos, café, snacks y sandwiches)

Continuamos ascendiendo por la carretera, por el lugar conocido como Cuesta Francesa, hasta una cantera situada en el alto. Comenzamos el descenso y como a 200 metros salimos de la carretera por la derecha. Por el Camiño da Caciza desembocamos en una pista, dejando Bascuas a mano derecha. Enseguida, ¡ojo al desvío!, giramos a la derecha y seguimos una pista vecinal paralela a la LU-530, que avanza unos 80 metros a nuestra izquierda. Tras girar más adelante a la izquierda tomamos una pista forestal al pie de la LU-530 y terminamos desembocando en ella (Km 21,4). Hay que progresar por la carretera 1,4 kilómetros, pasando la finca Carballido y el río del mismo nombre. Al poco de superar el p.k 7 cogemos a la derecha la carretera que se dirige a Manzoi y O Pondelo (Km 22,8). La abandonamos por la izquierda 250 metros después para internarnos en una congostra. Por ella fluye el rego do Muiño, que cruzaremos para continuar hasta As Casas da Viña, lugar de la parroquia lucense de Carballido.

Km 24,5. As Casas da Viña(Bar a un par de kilómetros)

Las fuerzas comienzan a flaquear y la última parte de la etapa se hace eterna. A la salida de As Casas da Viña toma el testigo un camino amplio. Pasaremos la indicación a un bar situado a 300 mt y enseguida junto a la subestación de San Cibrao. Casi pegada se encuentra la Autovía del Noroeste A-6 (Madrid-A Coruña), que salvamos por encima (Km 26,9). La pista de tierra nos lleva a cruzar la ronda este en las inmediaciones de O Carqueixo. No a muy tardar llegaremos a Castelo

Km 28,4. Castelo

Descendemos hasta el barrio da Chanca, con su viaducto de 29 metros de altura, donde cruzamos el río Rato. Ascendemos por la rúa da Chanca, donde vemos el mojón de los 104,241 km a Santiago, y pasamos bajo las vías del tren. Algo más adelante superamos las escaleras de Fontiñas y después seguimos el ascenso por el Carril das Flores, que tomamos junto a la praza do Camiño Primitivo. Desembocamos en la Ronda de la Muralla y penetramos en ella por la Puerta de San Pedro, donde leemos: “Por aquí entró el rey Alfonso II el Casto en el siglo IX, inaugurando el primer camino de Santiago”. La primera calle a mano derecha es la Rúa das Noreas, donde se encuentra el albergue de peregrinos de la Xunta. Junto al Camino, a la salida de Lugo al pie del puente romano sobre el Miño, se encuentra el albergue privado.