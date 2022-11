Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

El itinerario

Km 0. O Cádavo Baleira(Todos los servicios)

Km 2,2. Alto da Vaqueriza

Km 6,2. Vilabade

Km 8,6. Castroverde(Todos los servicios)

Km 9,9. San Miguel do Camiño

Km 12,5. Souto de Torres

Km 15. Vilar de Cas(albergue)

Km 17,6. Gondar(Máquina de refrescos, café, snacks y sandwiches)

Km 24,5. As Casas da Viña(Bar a un par de kilómetros)

Km 28,4. Castelo

Km 30,5. Lugo(Todos los servicios)

Los últimos pasos por O Cádavo nos llevan hasta la plaza situada detrás de la Casa del Concello, a la que accedemos por unas escaleras. Dejando a la derecha el desvío a Perrelos y Touzón, tomamos la pista vecinal de la izquierda que sube hasta, lugar de la parroquia de San Pedro da Esperela. Desde Pradeda tenemos una buena imagen de O Cádavo, ubicado bajo el. La pista vecinal torna en un camino de tierra que, tras una buena cuesta, nos planta al pie de la LU-530, donde coronamos elNo entramos en la carretera, sino que proseguimos a la derecha de ésta por una pista forestal. A unos 400 metros de llegar a la carretera tenemos una bifurcación entre el camino antiguo que describimos a continuación, llamado ahora "camino complementario" y el ahora camino oficial que va desde este punto hasta Castroverde pasando por Vilalle. Este camino ahora oficial por Vilalle es 500 metros más corto que por Vilabade pero nos impide observar una joya del camino como es la iglesia gótica de Santa María de Vilabade, por lo que a continuación recomendamos y describimos esta opción. Aquí el. Algo más de un kilómetro más adelante, junto al mojón de los 130,496 kilómetros, se obtiene una magnífica vista de la, la llanura o meseta lucense donde despunta su capital. Este recorrido suave y ameno por los montes de Cornedo, Fonteseca y Vilabade conduce a la. Suson un excelente reclamo para detener la marcha. Descendemos por pista asfaltada hasta, parroquia ya. Su iglesia gótica consagrada a Santa María se conoce comoy fue declaradaUna carretera local nos acerca hasta la LU-530, justo a la entrada de. A la derecha de la vía sitúa el, que fue inaugurado en 2012. Atravesamos la capital del Concello – en la cual destaca la torre del homenaje de un antiguo castillo del siglo XIV – por la misma LU-530 y giramos a mano izquierda para visitar la. A sus pies se encuentra lay el. Pasada la Casa do Concello tomamos un camino entre castaños y, tras una bifurcación, bajamos a la LU-530. Cruzamos la carretera y giramos a mano izquierda para pasar un túnel. Por pista asfaltada descendemos a, dejando la iglesia a nuestra derechaAvanzamos por la chaira lucense por prados y caminos de carro, llamados en Galicia, que se encuentran encajados entrecubiertos de helechos y hiedras. Unos 550 metros después de cruzar el, afluente del Miño, salimos a una carretera y la seguimos unos metros de frente. La dejamos seguidamente junto al arcén izquierdo y nos sumergimos en otra congostra. Dos arroyos más dan paso a la, prólogo de la parroquia castroverdense de, a la que entramos.Atravesamos Souto en dirección sur y de nuevo en el Camino cruzamos el. Enseguida salimos a una pista asfaltada y pasamos junto a. La parroquia más inmediata es, cuya iglesia queda a mano derecha. Le siguen varios lugares de esta parroquia, como son, tras el que veremos un fotogénico cruceiro, y, algo más adelante.A la salida cabe la posibilidad de visitary su, joya del prerrománico restaurada durante el barroco que aún cuenta en el ábside con una ventana de la obra primitiva. El rodeo supone 800 metros adicionales y no hace falta regresar a este punto sino que enlaza un poco más adelante con el itinerario oficial. Éste prosigue de frente hasta una cantera en horas bajas y cruza el, también tributario del Miño, tras pasar las casas de, última entidad de la parroquia de Moreira y del Concello de Castroverde. Desembocamos en lay subimos por ella hasta, primera parroquia del Concello de Lugo.Continuamos ascendiendo por la carretera, por el lugar conocido como, hasta una cantera situada en el alto. Comenzamos el descenso y como a 200 metros salimos de la carretera por la derecha. Por eldesembocamos en una pista, dejandoa mano derecha. Enseguida, ¡ojo al desvío!, giramos a la derecha y seguimos una pista vecinal paralela a la LU-530, que avanza unos 80 metros a nuestra izquierda. Tras girar más adelante a la izquierda tomamos una pista forestal al pie de la LU-530 y terminamos desembocando en ella. Hay que progresar por la carretera 1,4 kilómetros, pasando lay el río del mismo nombre. Al poco de superar el p.k 7 cogemos a la derecha la. La abandonamos por la izquierda 250 metros después para internarnos en una congostra. Por ella fluye el, que cruzaremos para continuar hasta, lugar de la parroquia lucense de Carballido.Las fuerzas comienzan a flaquear y la última parte de la etapa se hace eterna. A la salida de As Casas da Viña toma el testigo un camino amplio. Pasaremos la indicación a un bar situado a 300 mt y enseguida junto a la. Casi pegada se encuentra la Autovía del Noroeste A-6 (Madrid-A Coruña), que salvamos por encima. La pista de tierra nos lleva a cruzar laen las inmediaciones de. No a muy tardar llegaremos aDescendemos hasta el, con sude 29 metros de altura, donde cruzamos el. Ascendemos por la rúa da Chanca, donde vemos el, y pasamos bajo las vías del tren. Algo más adelante superamos las escaleras de Fontiñas y después seguimos el ascenso por el Carril das Flores, que tomamos junto a la praza do Camiño Primitivo. Desembocamos en la Ronda de la Muralla y penetramos en ella por la, donde leemos: “Por aquí entró el rey Alfonso II el Casto en el siglo IX, inaugurando el primer camino de Santiago”. La primera calle a mano derecha es la, donde se encuentra el. Junto al Camino, a la salida de Lugo al pie del puente romano sobre el Miño, se encuentra el