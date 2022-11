Etapa do Porriño a Redondela

O itinerario

Km 0. O Porriño (Todos os servizos)

Km 1,5. Ameiro Longo

Km 5,5. Mos (Albergue. Bar. Tenda)

Km 8,5. Capela de Santiaguiño de Antas (Bar)

Km 13,8. Ou Muro (Bar)

Km 15,2. Redondela (Todos os servizos)

Regresamos desde o albergue, cruzando o paso a nivel, até a glorieta da praza Central. Aquí viramos á esquerda pola rúa Ramiranes até a glorieta da N-550,. De fronte pasamos baixo a A-52, a autovía das Rías Baixas que vén desde Benavente, e entramos en, lugar da parroquia de Sanguiñeda e Concello de Mos.Pasamos ae xunto a unha placa homenaxe aos irmáns Novás, recoñecidos alpinistas galegos que coroaron un bo número de ochomiles. Despois da marquesiña viramos para reencontrarnos coa N-550. De acordo á nova delimitación oficial, neste punto debemos cruzar a estrada nacional e continuar de fronte xunto a unhas naves polo camiño dá Quiringosta en dirección Piñeiro, onde pasaremos baixo as vías do tren. Avanzamos por unha estrada local que salva un río e plantámonos un pouco máis adiante ante un cruzamento un T, que seguimos pola dereita. Avanzamos así por estrada local até, que conta condesde marzo de 2015.O seguinte fito significativo da etapa é o núcleo principal de, representado pola, oe o. Xunto á igrexa hai un bar-restaurante (pecha os luns) e enfronte do albergue atópase a tenda que rexenta Flora.Neste punto iniciamos unha exixente rampla até odo século XVIII e provisto de dous faroliños. Por estrada local pasamos os núcleos dispersos de, onde unha pista de terra entre carballos, piñeiros e eucaliptos nos reconforta de tanto asfalto pero ao que volvemos en breve no lugar de. Máis arriba atallamos por unha trocha que retorna á estrada á altura da, reformada en 2003 e situada no punto máis elevado da xornada.Ao cruzar a estrada penetrámonos noe a 100 metros tropezámonos co, indicador de distancia romano da vía XIX que unía Braga con Astorga. Deseguido entramos en, formada como todas as parroquias galegas por un bo número de lugares diseminados que nos desorientan, xa que costa saber con certeza onde empeza ou termina tal ou cal lugar. A parroquia atravésase en lixeira baixada pola estrada central e hai que prestar atención para coller un desvío á esquerda que pasa xunto á churrasquería Choles.Fronte ao restaurante o itinerario dobra á dereita por unha pista de terra que conduce a outra asfaltada. Entre piñeiros retomamos unha senda para acceder aos dominios da. Primeiro o barrio dee algo máis abaixo o, que desde outubro de 2016 conta co. Caemos en picado cara ae facilmente chegamos áOuCamiñamos uns 600 metros xunto á Nacional e deixámola pola beiravía dereita para entrar en. Atopámonos de inmediato co primeiro edificio relevante: o, residencia de monxas no século XVI e lugar de celebración de eventos, vodas e bautizos na actualidade. Tras o convento pasamos baixo o, inaugurado en 1876 e catalogado Ben de Interese Cultural e percorremos a rúa Pai Crespo para cruzar Xoán Manuel Pereira (estrada PO-250) e chegar até o albergue de peregrinos. Foi habilitado na, unha residencia señorial renacentista do século XVI que foi habitada pola