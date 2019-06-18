Etapa do Porriño a Redondela

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Etapa 2

km 15,2
Tempo 04H 00’
Dificultade media
Albergues 12
Dispoñible sen conexión

Información sobre a etapa 2:

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Puntos de interese da etapa 2:

  • 2 Albergue El Camino (Redondela)
  • 1 Albergue de peregrinos Casa da Torre de Redondela

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Albergues

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