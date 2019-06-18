Etapa d'O Porriño a Redondela

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Camí Portuguès

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Etapa 2

km 15,2
Temps 04H 00’
Dificultat mitjana
Albergs 12
Disponible sense connexió

Compte! Desnivell entre l'alberg de Mos i la capella de Santiaguiño

Informació sobre l’etapa 2:

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Punts d’interès de l’etapa 2:

  • 2 Albergue El Camino (Redondela)
  • 1 Albergue de peregrinos Casa da Torre de Redondela

En imatges

Albergs

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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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