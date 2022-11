Etapa d'O Porriño a Redondela

L’itinerari

Km 0. O Porriño (Tots els serveis)

Km 1,5. Ameiro Longo

Km 5,5. Mos (Alberg. Bar. Botiga)

Km 8,5. Capella de Santiaguiño d'Antas (Bar)

Km 13,8. O Muro (Bar)

Km 15,2. Redondela (Tots els serveis)

Tornem des de l'alberg, creuant el passo a nivell, fins a la glorieta de la plaça Central. Aquí girem a l'esquerra pel carrer Ramiranes fins a la glorieta de la N-550,. De front passem sota l'A-52, l'autovia de les Ries Baixes que ve des de Benavente, i entrem en, lloc de la parròquia de Sanguiñeda i Concello de Mos.Passem lai al costat d'una placa homenatge als germans Novás, reconeguts alpinistes gallecs que han coronat un bon número d'ochomiles. Després de la marquesina girem per a retrobar-nos amb la N-550. D'acord amb la nova delimitació oficial, en aquest punt hem de travessar la carretera nacional i continuar de front al costat d'unes naus pel camiño dona Quiringosta en direcció Piñeiro, on passarem sota les vies del tren. Avancem per una carretera local que salva un riu i ens plantem una mica més endavant davant un encreuament un T, que seguim per la dreta. Avancem així per carretera local fins a, que compta ambdes de març de 2015.La següent fita significativa de l'etapa és el nucli principal de, representat per l', eli l'. Al costat de l'església hi ha un bar-restaurant (tanca els dilluns) i enfront de l'alberg es troba la botiga que regenta Flora.En aquest punt iniciem una exigent rampa fins aldel segle XVIII i proveït de dos fanalets. Per carretera local passem els nuclis dispersos d', on una pista de terra entre roures, pins i eucaliptus ens reconforta de tant d'asfalt però al qual tornem en breu en el lloc d'. Més amunt atallem per un viarany que retorna a la carretera a l'altura de la, reformada en 2003 i situada en el punt més elevat de la jornada.En travessar la carretera ens endinsem en eli a 100 metres ens ensopeguem amb el, indicador de distància romà de la via XIX que unia Braga amb Astorga. De seguida entrem a, formada com totes les parròquies gallegues per un bon nombre de llocs disseminats que ens desorienten, ja que costa saber amb certesa on comença o acaba tal o tal altre lloc. La parròquia es travessa en lleugera baixada per la carretera central i cal parar esment per a agafar un desviament a l'esquerra que passa al costat de la churrasquería Choles.Enfront del restaurant l'itinerari doblega a la dreta per una pista de terra que condueix a una altra asfaltada. Entre pins reprenem una senda per a accedir als dominis de la. Primer el barri dei una mica més a baix el, que des d'octubre de 2016 compta amb l'. Caiem en picat capi fàcilment arribemenCaminem uns 600 metres al costat de la Nacional i la deixem pel voral dret per a entrar en. Ens trobem immediatament amb el primer edifici rellevant: el, residència de monges en el segle XVI i lloc de celebració d'esdeveniments, noces i batejos en l'actualitat. Després del convent passem sota el, inaugurat en 1876 i catalogat Bé d'Interès Cultural i recorrem la rúa Pai Crespo per a creuar Xoán Manuel Pereira (carretera PO-250) i arribar fins a l'alberg de pelegrins. Va ser habilitat a la, una residència senyorial renaixentista del segle XVI que va ser habitada per la