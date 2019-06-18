Etapa d'O Porriño a Redondela

Camí Portuguès
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Etapa 2
km 15,2
Temps 04H 00’
Dificultat mitjana
Albergs 12
Disponible sense connexió
Compte! Desnivell entre l'alberg de Mos i la capella de Santiaguiño
Informació sobre l’etapa 2:
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Punts d’interès de l’etapa 2:
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Albergs
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