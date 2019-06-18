O Porriño eta Redondela arteko etapa

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Portugalgo bidea

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Etapa 2

km 15,2
Denbora 04H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Aterpetxeak 12
Konexiorik gabe erabilgarri

Kontuz! Mosko aterpetxearen eta Santiaguiñoko kaperaren arteko desnibela

Etapari buruzko informazioa 2:

Profila:

Mapa handitu

Etapako interesguneak 2:

  • 2 Albergue El Camino (Redondela)
  • 1 Albergue de peregrinos Casa da Torre de Redondela

Irudietan

Aterpetxeak

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Hurrengo etapa

Redondelatik Pontevedrarako etapa Etapa 3

Redondelatik Pontevedrarako etapa

km 18,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
10 Aterpetxea