O Porriño eta Redondela arteko etapa

Portugalgo bidea
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Etapa 2
km 15,2
Denbora 04H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Aterpetxeak 12
Konexiorik gabe erabilgarri
Kontuz! Mosko aterpetxearen eta Santiaguiñoko kaperaren arteko desnibela
Etapari buruzko informazioa 2:
Mapa handitu
Etapako interesguneak 2:
Irudietan
Aterpetxeak
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