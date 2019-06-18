Etapa de O Porriño a Redondela

El itinerario

Km 0. O Porriño (Todos los servicios)

Regresamos desde el albergue, cruzando el paso a nivel, hasta la glorieta de la plaza Central. Aquí giramos a la izquierda por la calle Ramiranes hasta la glorieta de la N-550, que separa el Concello de O Porriño con el de Mos. De frente pasamos bajo la A-52, la autovía de las Rías Bajas que viene desde Benavente, y entramos en Ameiro Longo, lugar de la parroquia de Sanguiñeda y Concello de Mos.

Km 1,5. Ameiro Longo

Pasamos la fonte do Chan y junto a una placa homenaje a los hermanos Novás, reconocidos alpinistas gallegos que han coronado un buen número de ochomiles. Después de la marquesina giramos para reencontrarnos con la N-550. De acuerdo a la nueva delimitación oficial, en este punto debemos cruzar la carretera nacional y continuar de frente junto a unas naves por el camiño da Quiringosta en dirección Piñeiro, donde pasaremos bajo las vías del tren. Avanzamos por una carretera local que salva un río y nos plantamos un poco más adelante ante un cruce un T, que seguimos por la derecha. Avanzamos así por carretera local hasta Veigadaña, que cuenta con albergue de peregrinos desde marzo de 2015.

El siguiente hito significativo de la etapa es el núcleo principal de Mos, representado por la iglesia barroca de Santa Eulalia, el pazo del siglo XVII y el albergue de peregrinos. Junto a la iglesia hay un bar-restaurante (cierra los lunes) y enfrente del albergue se encuentra la tienda que regenta Flora.

Km 5,5. Mos (Albergue. Bar. Tienda)

En este punto iniciamos una exigente rampa hasta el crucero policromado de Os Cabaleiros del siglo XVIII y provisto de dos farolillos (Km 6,1). Por carretera local pasamos los núcleos dispersos de Os Cabaleiros y A Pereira, donde una pista de tierra entre robles, pinos y eucaliptos nos reconforta de tanto asfalto pero al que volvemos en breve en el lugar de Inxertado (Km 7,8). Más arriba atajamos por una trocha que retorna a la carretera a la altura de la capilla de Santiaguiño de Antas, reformada en 2003 y situada en el punto más elevado de la jornada.

Km 8,5. Capilla de Santiaguiño de Antas (Bar)

Al cruzar la carretera nos adentramos en el Concello de Redondela y a 100 metros nos tropezamos con el miliario de Vilar-Guizán-Louredo, indicador de distancia romano de la vía XIX que unía Braga con Astorga. En seguida entramos en Vilar de Infesta, formada como todas las parroquias gallegas por un buen número de lugares diseminados que nos desorientan, ya que cuesta saber con certeza dónde empieza o termina tal o cual lugar. La parroquia se atraviesa en ligera bajada por la carretera central y hay que prestar atención para coger un desvío a la izquierda que pasa junto a la churrasquería Choles (Km 10,2).

Frente al restaurante el itinerario dobla a la derecha por una pista de tierra que conduce a otra asfaltada. Entre pinos retomamos una senda para acceder a los dominios de la parroquia de Saxamonde. Primero el barrio de Casal do Monte y algo más abajo el barrio de Padrón (Km 11,5), que desde octubre de 2016 cuenta con el albergue O Corisco. Caemos en picado hacia O Souto (Km 12,3) y fácilmente llegamos a la N-550 en O Muro.

Km 13,8. O Muro (Bar)

Caminamos unos 600 metros junto a la Nacional y la dejamos por el arcén derecho para entrar en Redondela. Nos encontramos de inmediato con el primer edificio relevante: el convento de Vilavella, residencia de monjas en el siglo XVI y lugar de celebración de eventos, bodas y bautizos en la actualidad. Tras el convento pasamos bajo el viaducto Pedro Florani, inaugurado en 1876 y catalogado Bien de Interés Cultural y recorremos la rúa Pai Crespo para cruzar Xoán Manuel Pereira (carretera PO-250) y llegar hasta el albergue de peregrinos. Fue habilitado en la Casa da Torre, una residencia señorial renacentista del siglo XVI que fue habitada por la familia Prego de Montaos.