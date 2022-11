Etapa de Redondela a Pontevedra

El itinerario

Km 0. Redondela(Todos los servicios)

Km 3,1. Cesantes. N-550(Albergues. Bar)

Km 6,3. Arcade(Albergue. Bares. Alojamientos. Tiendas. Centro de Salud. Farmacia. Cajero)

Km 8. Ponte Sampaio(Bar y tienda junto a la iglesia)

Km 18,2. Pontevedra(Todos los servicios)

Junto a la fachada delnace la angosta rúa de Queimaliños, que seguimos de frente dejando a mano derecha la praza da Alhóndiga. Sin cambios de dirección enlazamos con las rúas do Cruceiro, Loureiro y da Picota y pasamos bajo uno de los arcos del, estrenado en 1884 y aún testigo diario de los trenes que circulan entre Vigo y Pontevedra. Bajamos hasta el encuentro de la N-550, carretera que cruzamos junto a la fachada barroca de la(Km 0,7). Por la rúa del Campo de Fútbol, en paralelo a la N-550, pasamos el terreno de juego municipal y abandonamos Redondela tras la fábrica de maderas para entrar en la parroquia de. Después de la primera calle, en ligera subida, viramos a la derecha por la estrada de Zacande. En la siguiente bifurcación seguimos por la derecha, es la rúa Torre de Calle, que nos recibe con una bonita rampa y un paso elevado que salva las vías del tren, tras las cuales giramos a la izquierda por el. Este bonito, pero breve camino desemboca en el, que tomamos hacia la izquierda para reencontrarnos con la N-550.La intersección con la nacional, con bastante tráfico, es unque convendría solucionar. Tras el cruce entramos en la parroquia de, en concreto en el lugar de. Hay que prestar atención a un desvío a mano izquierda, al que le sucede una cuesta que llega hasta una fuente de piedra y un parque infantil, buen lugar para tomar oxígeno y apaciguar el reseco. La pendiente se desinfla en una pista de tierra posterior que nace a la izquierda y que reconforta por la compañía de pinos y eucaliptos que pugnan por el espacio. Alcanzamos el primer alto de la jornada junto a las ruinas de una, un lugar para el descanso, aprovisionamiento y cambio de monturas. Trescientos metros después obtenemos una panorámica del extremo de la, salpicada de casas que se descuelgan por la ladera de la montaña. Más abajo salimos a la N-550 (si retrocedemos por ella 250 metros por llegamos alO Recuncho do Peregrino cerrado temporalmente, llamar antes para confirmar disponibilidad) y la cruzamos de nuevo para avanzar por el arcén hasta la entrada de, parroquia del Concello de Soutomaior.El itinerario urbano pasa junto a una hornacina decorada con motivos del Camino de Santiago y llena de toda clase de estampas y dedicatorias. Lanos devuelve a la carretera nacional, que volvemos a cruzar para seguir por la. En nuestra ruta por Arcade no veremos la iglesia de Santiago ni tampoco, ya que se encuentra a varios kilómetros, el célebre castillo de Soutomaior. Tras cruzar la calle de Rosalía de Castro tendremos oportunidad de parar en algún bar o comprar en cualquier tienda, aunque también podremos hacerlo en la siguiente localidad. Descendemos hasta,un colosal vado de piedra de tajamares angulados que salva el, que tras un viaje de 41 kilómetros desemboca justamente aquí. En este puente se libró durante la Guerra de la Independencia una batalla que a la postre supuso la retirada de los franceses de Galicia.Al otro lado del puente se encuentra la población, ya ligada al Ayuntamiento de Pontevedra. El itinerario deja la carretera por la izquierda para callejear y no visita la, original del siglo XII, pero muy desvirtuada por las reformas efectuadas en los siglos XVIII y XX. Los servicios también quedan a un lado, más adelante al borde de la carretera. Junto a un hórreo giramos a la derecha, pasamos al lado dely después de un crucero doblamos a la izquierda. Tras algún giro más abandonamos Ponte Sampaio en subida y en busca del paraje donde se encontraba el, un puente medieval de un arco que se hizo añicos en 2006 por una riada del. El Camino Portugués fue desviado y en octubre de 2010 se inauguró un puente nuevo, aunque ahora de acero corten y hormigón. Tras el Ponte Nova el Camino se adentra en la, un evocador camino de grandes losas que transcurre por el itinerario de la vía romana XIX. Los ciclistas encontrarán serias dificultades para mantenerse sobre la bici y tendrán que echar pie a tierra. La subida por la Brea Vella alterna tramos de piedras irregulares con otros de tierra y gravilla. Antes de culminar el ascenso llegamos a una pista asfaltada y la seguimos por la derecha. Otro par de giros, uno de ellos junto al mojón de los 72,061 kilómetros a Santiago, que nos libra de la carretera. Así, por una pista entre robles y más tarde asfaltada entramos en la parroquia de, del Concello de Vilaboa. Los primeros unifamiliares corresponden al lugar de. Más adelante pasamos junto a unacon la inscripción montes de Figueirido y de inmediato por los lugares de. Seguimos el descenso hasta toparnos con la EP-0002, carretera que se cruza en la parroquia dey que da paso a un corto tramo de eucaliptos, castaños y robles. Tras él, sobre todo en primavera y los meses estivales, suele haber abierto un. Después cruzaremos otra carretera y por una pista de tierra junto a unos maizales llegaremos a la, que data del año 1617. A partir de este punto, en el lugar denos encontraremos con dos mojones de la Xunta, a la derecha nos llevara por el arcen de la carretera EP-0002 hasta Pontevedra y por la izquierda iremos por el agradable paseo fluvial do Rio dos Gafos, los dos caminos se unen a la entrada de la ciudad, siendo este ultimo el por nuestra parte mas recomendable pues nos quita de carretera y nos lleva por un tramo resguardado del sol y muy agradable.