Etapa de Tui a O Porriño

El itinerario

Km 0. Puente Internacional

El Camino Portugués abandona Valença y se adentra en España por el Puente Internacional sobre el río Miño, inaugurado en marzo de 1886 e influido por los diseños del francés Gustave Eiffel. La pasarela lateral es un excelente mirador de la ciudad de Tui, heredera de una de las mansios de la vía romana XIX que unía Braga con Lugo y Astorga. Los primeros compases nos llevan junto al Centro de Cooperación Policial y Aduanera para continuar de frente por las avenidas de Portugal y Galicia. Antes de llegar a una gasolinera, a la altura del cruce hacia la A-55 y la PO-552, giramos a la derecha hacia el Parador de Turismo San Telmo, fiel recreación de un pazo gallego con crucero incluido (Km 0,8).

Pasado éste llegamos junto a un hito de piedra del Camino de Santiago Portugués que marca 115,454 kilómetros hasta Santiago de Compostela. Por la izquierda, el camino de la Barca nos brinda una panorámica extramuros del núcleo histórico y la catedral, en lo más alto. Nos acercamos a ella por las calles Obispo Maceira, Arrabal de Freanxo y ya en ascenso por Baixada ó Arrabal de Freanxo y rúa Piñeiro, donde giramos noventa grados a la izquierda para acometer el último esfuerzo por la rúa Sanz. Después del edificio conocido popularmente como Cárcel Vieja, con un portalón del 1584, llegamos hasta la catedral de Santa María, templo – fortaleza a caballo entre el románico y el primer gótico de la Península Ibérica y consagrada en 1225.

Km 2,1. Tui(Todos los servicios)

El circuito urbano visita inmediatamente el antiguo hospital para pobres y peregrinos, de 1756, hoy convertido en Museo Diocesano. El albergue público, y la capilla de San Telmo, se encuentran unos metros más abajo, a mano derecha. Seguimos junto al Ayuntamiento y callejeamos hasta la iglesia – convento de las Clarisas, que rodeamos por la rúa das Monxas. Tras el pasaje con bóveda giramos a la izquierda por Canella Tide y bajamos hasta la rúa Tide, donde se encontraba la porta Bergán, una de las entradas de la muralla tudense. Ochenta metros después doblamos a la izquierda por la rúa Antero Rubín, que nos acerca hasta la iglesia gótica de Santo Domingo, con dos buenos retablos barrocos del XVIII. Pasamos un arco, hoy paso elevado, y más adelante, tras una ligera curva, tomamos la calle de la derecha. ¡Atención al desvío! Conduce hasta la parroquia de San Bartolomé de Rebordans, reconocible por su imponente crucero dieciochesco. Junto al crucero se alza el templo románico, muy transformado, de San Bartolomé de Rebordans. Merecen los capiteles originales que narran escenas como la cena de Herodes.

Km 3,2. San Bartolomé de Rebordans

Dejamos la iglesia a la izquierda para tomar un camino que pasa junto a un lavadero y un merendero. Un pequeño rincón de naturaleza decorado por el minifundio gallego da paso a una pista asfaltada y al Ponte da Veiga sobre el río Louro. Es de origen medieval y queda a nuestra derecha. Reanudamos la marcha por otro camino de tierra, al parecer coincidente con el trazado de la vía romana XIX, para coger más adelante una carretera que pasa junto al aliviadero de Rebordans y llega hasta la N-550, vía que une A Coruña con Tui y que nos seguirá muy de cerca hasta Santiago. Cruzamos la carretera para entrar en la Virxe do Camiño, ligado a la parroquia de Rebordans. Unos 80 metros después del cruce debemos girar a la derecha para ir al encuentro de la capilla de la Virxe do Camiño.

Km 5,3. Virxe do Camiño

A continuación comienza un tramo de un par de kilómetros por el arcén derecho de la carretera PO-342. Es amplio y está recubierto con un material cómodo de pisar. Nada más empezar pasamos sobre la A-55, autovía del Atlántico, y sobre kilómetro y medio después bajo la AP-9. A la altura del cruce de Paredes, unos 250 metros después del paso bajo la autopista, hay que prestar atención y abandonar la carretera por la derecha. Sobre la AP-9 y por una pista forestal llegaremos hasta el Ponte das Febres sobre el arroyo San Simón. Está recubierto por una pasarela y recibe este nombre porque en este lugar enfermó de muerte San Telmo en la primavera de 1251. Pedro González Telmo, que así se llamaba, es el patrón de los marineros (Km 8). Por este agradable escenario sombrío, abrigado por la vegetación de ribera del río Louro, llegamos hasta A Magdalena, de la parroquia tudense de Santa Comba de Ribadelouro.

A Magdalena(Bar.)

Atravesamos el lugar siguiendo las indicaciones y cruzamos una carretera para seguir de frente. A la salida de la población nos topamos con un calvario formado por cinco cruceros y torcemos a la derecha, en el mojón 106,888, para cruzar un atractivo puente de grandes losas sobre el Louro (Km 10). Otro agradable tramo – seguir siempre el camino más ancho – nos lleva a Orbenlle, perteneciente a la parroquia de San Salvador de Budiño, ya del Concello de O Porriño.

Km 10,9. Orbenlle (Bares)

itinerario alternativo para evitar el poligono industrial, totalmente recomendado(500 metros más largo):

En las inmediaciones de Orbenlle parte el itinerario alternativo que evita el paso del polígono industrial desde septiembre de 2013. El resumen de esta descripción está basado en el trabajo de la AGACS sobre este trazado y que es obra de José Antonio de la Riera, Manuel Garrido, Luis Freixo y Manuel G. Vicente:

La alternativa comienza 300 metros después del p.k 106.048 a Santiago. Es una entrada a mano izquierda, junto al cartel. Esta variante desciende ligeramente entre tupida vegetación hasta el vado de A Ponte Baranco, sobre el Louro, y cruza posteriormente un paso de invierno. Desde este punto, un camino de tierra entre viñedos y arbolado alcanza una pista asfaltada, que se interna por la parroquia de San Xurxo de Mosende, visitando los lugares de Monte, Vides y Cruceiro. Otro posterior paso de invierno, conocido por los vecinos como ‘paso de Botate’, desemboca en un camino terroso. Después, una pista local accede a la parroquia de Santiago de Pontellas junto a las casas de Centeáns. Aquí, una ‘cruz de mortos’ da paso a un magnífico crucero, situado sobre el antiguo Camino Real a Vigo. En esta variante aguardan aún más sorpresas, como la capilla de San Carpio y su crucero, así como también la Quinta do Adro o da Inquisición, donde el trazado se separa del Camino Real. Una carretera local con carril peatonal y para ciclistas conduce desde este punto al sendero que sigue la estela del río Louro (¡no crucéis el río aunque veáis flechas, progresad siempre con el cauce a la derecha!) y que alcanza el mismo albergue de peregrinos de O Porriño (Km 19,2).

Itinerario por el polígono:

Atravesamos Orbenlle por pista asfaltada hasta el área de descanso gestionado por la Asociación Cultural A Lagoa (Bar). El escenario torna por completo a partir de aquí ya que se interpone en nuestro camino el polígono industrial As Gándaras que, desafiante, nos espera abajo. Lo atravesamos por una recta cansina e infinita cercana a los tres kilómetros para despedirlo junto a una pasarela laberíntica que salva las vías del tren y nos lleva al pie de la N-550 (Km 15,4).

Junto a la carretera hay varios bares, cafeterías y empresas de servicios. Nos encontramos en la parroquia de Atios, y si la recta del polígono era larga y aburrida no lo es menos la que viene a continuación. La superamos y dejamos la N-550 por la izquierda, junto al mojón 99,408 km, para entrar en O Porriño por la rúa Manuel Rodríguez. En unos metros tomamos a la derecha la rúa San Sebastián, donde se encuentra la ermita del mismo nombre, y más adelante pasamos junto al lateral de la capilla de San Benito. Al salir a la rúa Fernández Areal vemos los ábsides de la iglesia de Santa María y accedemos hasta la rúa Ramón González y el Ayuntamiento, una caprichosa obra del arquitecto porriñés Antonio Palacios iniciada en 1921. Pasado el Ayuntamiento hay una glorieta. Si continuamos hacia Mos y Redondela continuamos de frente; si terminamos la etapa aquí giramos a la izquierda por la Avenida Buenos Aires. Salvamos el paso a nivel y de frente junto al río Louro está el albergue de peregrinos.