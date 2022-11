Etapa de Tui a O Porriño

L’itinerari

Km 0. Puente Internacional

Km 2,1. Tui(Tots els serveis)

Km 3,2. Sant Bartolomé de Rebordans

Km 5,3. Virxe do Camiño

A Magdalena(Bar.)

Km 10,9. Orbenlle(Bars)

itinerari alternatiu per a evitar el poligono industrial, totalment recomanat(500 metres més llarg):

Itinerari pel polígon:

Km 18,7. O Porriño(Tots els serveis)

El Camí Portuguès abandonai s'endinsa a Espanya per elsobre el, inaugurat al març de 1886 i influït pels dissenys del francès. La passarel·la lateral és un excel·lent mirador de la ciutat de, hereva d'una de les mansios de la via romana XIX que unia Braga amb Lugo i Astorga. Els primers compassos ens porten al costat del Centre de Cooperació Policial i Duanera per a continuar de front per les avingudes de Portugal i Galícia. Abans d'arribar a una gasolinera, a l'altura de l'encreuament cap a la A-55 i la PO-552, girem a la dreta cap a el, fidel recreació d'un pazo gallec amb creuer inclòs.Passat aquest vam arribar al costat d'una fita de pedra del Camí de Santiago Portuguès que marca. Per l'esquerra, el camí de la Barca ens brinda una panoràmica extramurs del nucli històric i la catedral, en el més alt. Ens acostem a ella pels carrers Bisbe Maceira, Raval de Freanxo i ja en ascens per Baixada o Raval de Freanxo i rúa Piñeiro, on girem noranta graus a l'esquerra per a escometre l'últim esforç per la rúa Sanz. Després de l'edifici conegut popularment com a, amb una portalada del 1584, arribem fins a la, tempero – fortalesa a cavall entre el romànic i el primer gòtic de la Península Ibèrica i consagrada en 1225.El circuit urbà visita immediatament l'antic, de 1756, avui convertit en. El, i la, es troben uns metres més a baix, a mà dreta. Seguim al costat de l'Ajuntament i vagaregem fins a la, que envoltem per la rúa dones Monxas. Després del passatge amb volta girem a l'esquerra per Canella Tide i baixem fins a la rúa Tide, on es trobava la, una de les entrades de la muralla tudense. Vuitanta metres després dobleguem a l'esquerra per la rúa Antero Rubín, que ens acosta fins a la, amb dos bons retaules barrocs del XVIII. Passem un arc, avui pas elevat, i més endavant, després d'una lleugera corba, prenem el carrer de la dreta.Condueix fins a la parròquia de, recognoscible pel seu imponent creuer dieciochesco. Al costat del creuer s'alça el temple romànic, molt transformat, de Sant Bartolomé de Rebordans. Mereixen els capitells originals que narren escenes com el sopar d'Herodes.Deixem l'església a l'esquerra per a prendre un camí que passa al costat d'un safareig i un berenador. Un petit racó de naturalesa decorat pel minifundi gallec dona pas a una pista asfaltada i a elsobre el. És d'origen medieval i queda a la nostra dreta. Reprenem la marxa per un altre camí de terra, pel que sembla coincident amb el traçat de la via romana XIX, per a agafar més endavant una carretera que passa al costat de eli arriba fins a la, via que uneix la Corunya amb Tui i que ens seguirà molt de prop fins a Santiago. Travessem la carretera per a entrar en la, lligat a la parròquia de Rebordans. Uns 80 metres després de l'encreuament hem de girar a la dreta per a anar a la trobada de laA continuació comença un tram d'un parell de quilòmetres pel voral dret de la carretera. És ampli i està recobert amb un material còmode de trepitjar. Res més començar passem sobre la, autovia de l'Atlàntic, i sobre quilòmetre i mig després sota la. A l'altura de l'encreuament de Parets, uns 250 metres després del pas sota l'autopista, cal parar esment i abandonar la carretera per la dreta. Sobre l'AP-9 i per una pista forestal arribarem fins a elsobre el. Està recobert per una passarel·la i rep aquest nom perquèen la primavera de 1251. Pedro González Telmo, que així es deia, és el patró dels mariners. Per aquest agradable escenari ombrívol, abrigat per la vegetació de ribera de el, arribem fins, de la parròquia tudense deTravessem el lloc seguint les indicacions i travessem una carretera per a seguir de front. A la sortida de la població ens topem amb un calvari format per cinc creuers i torcem a la dreta, en la fita 106,888, per a creuar un atractiu pont de grans lloses sobre el Louro. Un altre agradable tram – seguir sempre el camí més ample – ens porta a, pertanyent a la, ja del Concello d'O Porriño.En els voltants d'Orbenlle part el. El resum d'aquesta descripció està basat en el treball de l'AGACS sobre aquest traçat i que és obra de José Antonio de la Riera, Manuel Garrido, Luis Freixo i Manuel G. Vicente:. És una, al costat del cartell. Aquesta variant descendeix lleugerament entre espessa vegetació fins al gual de, sobre el Louro, i creua posteriorment un pas d'hivern. Des d'aquest punt, un camí de terra entre vinyes i arbratge aconsegueix una pista asfaltada, que s'interna per la parròquia de, visitant els llocs de. Un altre posterior pas d'hivern, conegut pels veïns com a ‘’, desemboca en un camí terrós. Després, una pista local accedeix a laal costat de les cases de. Aquí, una ‘’ dona pas a un magnífic creuer, situat sobre l'antic. En aquesta variant esperen encara més sorpreses, com lai el seu creuer, així com també la, on el traçat se separa del Camí ral. Una carretera local amb carril per als vianants i per a ciclistes condueix des d'aquest punt a la sendera que segueix el deixant del riu Louro () i que aconsegueix el mateixTravessem Orbenlle per pista asfaltada fins a l'àrea de descans gestionat per l'Associació Cultural A Lagoa (Bar). L'escenari torna per complet a partir d'aquí ja que s'interposa en el nostre camí elque, desafiador, ens espera a baix. Ho travessem per una recta pesada i infinita pròxima als tres quilòmetres per a acomiadar-ho al costat d'una passarel·la laberíntica que salva les vies del tren i ens porta al peu de la N-550.Al costat de la carretera hi ha diversos bars, cafeteries i empreses de serveis. Ens trobem en la parròquia de, i si la recta del polígon era llarga i avorrida no ho és menys la que ve a continuació. La superem i deixem la N-550 per l'esquerra, al costat de la fita 99,408 km, per a entrar enper la rúa Manuel Rodríguez. En uns metres prenem a la dreta la rúa, on es troba l'ermita del mateix nom, i més endavant passem al costat del lateral de la. En sortir a la rúa Fernández Areal veiem els absis de lai accedim fins a la rúa Ramón González i l'Ajuntament, una capritxosa obra de l'arquitecte porriñés Antonio Palacios iniciada en 1921. Passat l'Ajuntament hi ha una glorieta. Si continuem cap a Mos i Redondela continuem de front; si acabem l'etapa aquí girem a l'esquerra per l'Avinguda Buenos Aires. Salvem el passo a nivell i de front al costat del riu Louro està l'alberg de pelegrins.