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Etapa de Tui a O Porriño
Recorregut de 119 quilòmetres que es pot fer còmodament en 5-6 dies
Informació sobre l’etapa 1: Etapa de Tui a O Porriño
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Punts d’interès de l’etapa 1: Etapa de Tui a O Porriño
L’itinerari
- Km 0. Puente Internacional
El Camí Portuguès abandona Valença i s'endinsa a Espanya per el Pont Internacional sobre el riu Miño, inaugurat al març de 1886 i influït pels dissenys del francès Gustave Eiffel. La passarel·la lateral és un excel·lent mirador de la ciutat de Tui, hereva d'una de les mansios de la via romana XIX que unia Braga amb Lugo i Astorga. Els primers compassos ens porten al costat del Centre de Cooperació Policial i Duanera per a continuar de front per les avingudes de Portugal i Galícia. Abans d'arribar a una gasolinera, a l'altura de l'encreuament cap a la A-55 i la PO-552, girem a la dreta cap a el Parador de Turisme Sant Telmo, fidel recreació d'un pazo gallec amb creuer inclòs (Km 0,8).Passat aquest vam arribar al costat d'una fita de pedra del Camí de Santiago Portuguès que marca 115,454 quilòmetres fins a Santiago de Compostel·la. Per l'esquerra, el camí de la Barca ens brinda una panoràmica extramurs del nucli històric i la catedral, en el més alt. Ens acostem a ella pels carrers Bisbe Maceira, Raval de Freanxo i ja en ascens per Baixada o Raval de Freanxo i rúa Piñeiro, on girem noranta graus a l'esquerra per a escometre l'últim esforç per la rúa Sanz. Després de l'edifici conegut popularment com a Presó Vella, amb una portalada del 1584, arribem fins a la catedral de Santa María, tempero – fortalesa a cavall entre el romànic i el primer gòtic de la Península Ibèrica i consagrada en 1225.
- Km 2,1. Tui(Tots els serveis)
El circuit urbà visita immediatament l'antic hospital per a pobres i pelegrins, de 1756, avui convertit en Museu Diocesà. El alberg públic, i la capella de San Telmo, es troben uns metres més a baix, a mà dreta. Seguim al costat de l'Ajuntament i vagaregem fins a la església – convent de les Clarisses, que envoltem per la rúa dones Monxas. Després del passatge amb volta girem a l'esquerra per Canella Tide i baixem fins a la rúa Tide, on es trobava la porta Bergán, una de les entrades de la muralla tudense. Vuitanta metres després dobleguem a l'esquerra per la rúa Antero Rubín, que ens acosta fins a la església gòtica de Santo Domingo, amb dos bons retaules barrocs del XVIII. Passem un arc, avui pas elevat, i més endavant, després d'una lleugera corba, prenem el carrer de la dreta. Atenció al desviament! Condueix fins a la parròquia de Sant Bartolomé de Rebordans, recognoscible pel seu imponent creuer dieciochesco. Al costat del creuer s'alça el temple romànic, molt transformat, de Sant Bartolomé de Rebordans. Mereixen els capitells originals que narren escenes com el sopar d'Herodes.
- Km 3,2. Sant Bartolomé de Rebordans
Deixem l'església a l'esquerra per a prendre un camí que passa al costat d'un safareig i un berenador. Un petit racó de naturalesa decorat pel minifundi gallec dona pas a una pista asfaltada i a el Posa't dona Veiga sobre el riu Louro. És d'origen medieval i queda a la nostra dreta. Reprenem la marxa per un altre camí de terra, pel que sembla coincident amb el traçat de la via romana XIX, per a agafar més endavant una carretera que passa al costat de el sobreeixidor de Rebordans i arriba fins a la N-550, via que uneix la Corunya amb Tui i que ens seguirà molt de prop fins a Santiago. Travessem la carretera per a entrar en la Virxe do Camiño, lligat a la parròquia de Rebordans. Uns 80 metres després de l'encreuament hem de girar a la dreta per a anar a la trobada de la capella de la Virxe do Camiño.
- Km 5,3. Virxe do Camiño
A continuació comença un tram d'un parell de quilòmetres pel voral dret de la carretera PO-342. És ampli i està recobert amb un material còmode de trepitjar. Res més començar passem sobre la A-55, autovia de l'Atlàntic, i sobre quilòmetre i mig després sota la AP-9. A l'altura de l'encreuament de Parets, uns 250 metres després del pas sota l'autopista, cal parar esment i abandonar la carretera per la dreta. Sobre l'AP-9 i per una pista forestal arribarem fins a el Posa't dones Febres sobre el rierol Sant Simón. Està recobert per una passarel·la i rep aquest nom perquè en aquest lloc va emmalaltir de mort San Telmo en la primavera de 1251. Pedro González Telmo, que així es deia, és el patró dels mariners (Km 8). Per aquest agradable escenari ombrívol, abrigat per la vegetació de ribera de el riu Louro, arribem fins A Magdalena, de la parròquia tudense de Santa Corda de Ribadelouro.
- A Magdalena(Bar.)
Travessem el lloc seguint les indicacions i travessem una carretera per a seguir de front. A la sortida de la població ens topem amb un calvari format per cinc creuers i torcem a la dreta, en la fita 106,888, per a creuar un atractiu pont de grans lloses sobre el Louro (Km 10). Un altre agradable tram – seguir sempre el camí més ample – ens porta a Orbenlle, pertanyent a la parròquia de San Salvador de Budiño, ja del Concello d'O Porriño.
- Km 10,9. Orbenlle(Bars)
- itinerari alternatiu per a evitar el poligono industrial, totalment recomanat(500 metres més llarg):
En els voltants d'Orbenlle part el itinerari alternatiu que evita el pas del polígon industrial des de setembre de 2013. El resum d'aquesta descripció està basat en el treball de l'AGACS sobre aquest traçat i que és obra de José Antonio de la Riera, Manuel Garrido, Luis Freixo i Manuel G. Vicente:L'alternativa comença 300 metres després del p.k 106.048 a Santiago. És una entrada a mà esquerra, al costat del cartell. Aquesta variant descendeix lleugerament entre espessa vegetació fins al gual de A Posa't Baranco, sobre el Louro, i creua posteriorment un pas d'hivern. Des d'aquest punt, un camí de terra entre vinyes i arbratge aconsegueix una pista asfaltada, que s'interna per la parròquia de San Xurxo de Mosende, visitant els llocs de Muntanya, Vinyes i Cruceiro. Un altre posterior pas d'hivern, conegut pels veïns com a ‘pas de Botate’, desemboca en un camí terrós. Després, una pista local accedeix a la parròquia de Santiago de Pontellas al costat de les cases de Centeáns. Aquí, una ‘creu de mortos’ dona pas a un magnífic creuer, situat sobre l'antic Camí ral a Vigo. En aquesta variant esperen encara més sorpreses, com la capella de San Carpio i el seu creuer, així com també la Cinquena do Adro o dona Inquisició, on el traçat se separa del Camí ral. Una carretera local amb carril per als vianants i per a ciclistes condueix des d'aquest punt a la sendera que segueix el deixant del riu Louro (no travesseu el riu encara que vegeu fletxes, progresseu sempre amb el llit a la dreta!) i que aconsegueix el mateix alberg de pelegrins d'O Porriño (Km 19,2).
- Itinerari pel polígon:
Travessem Orbenlle per pista asfaltada fins a l'àrea de descans gestionat per l'Associació Cultural A Lagoa (Bar). L'escenari torna per complet a partir d'aquí ja que s'interposa en el nostre camí el polígon industrial As Gándaras que, desafiador, ens espera a baix. Ho travessem per una recta pesada i infinita pròxima als tres quilòmetres per a acomiadar-ho al costat d'una passarel·la laberíntica que salva les vies del tren i ens porta al peu de la N-550 (Km 15,4).Al costat de la carretera hi ha diversos bars, cafeteries i empreses de serveis. Ens trobem en la parròquia de Atios, i si la recta del polígon era llarga i avorrida no ho és menys la que ve a continuació. La superem i deixem la N-550 per l'esquerra, al costat de la fita 99,408 km, per a entrar en O Porriño per la rúa Manuel Rodríguez. En uns metres prenem a la dreta la rúa Sant Sebastià, on es troba l'ermita del mateix nom, i més endavant passem al costat del lateral de la capella de Sant Benito. En sortir a la rúa Fernández Areal veiem els absis de la església de Santa María i accedim fins a la rúa Ramón González i l'Ajuntament, una capritxosa obra de l'arquitecte porriñés Antonio Palacios iniciada en 1921. Passat l'Ajuntament hi ha una glorieta. Si continuem cap a Mos i Redondela continuem de front; si acabem l'etapa aquí girem a l'esquerra per l'Avinguda Buenos Aires. Salvem el passo a nivell i de front al costat del riu Louro està l'alberg de pelegrins.
- Km 18,7. O Porriño(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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