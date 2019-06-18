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Camiño Portugués

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Etapa 1

Etapa de Tui ao Porriño

km 18,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
Albergues 15
Dispoñible sen conexión

Información sobre a etapa 1: Etapa de Tui ao Porriño

Perfil: Etapa de Tui ao Porriño

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Puntos de interese da etapa 1: Etapa de Tui ao Porriño

  • 1 Albergue de peregrinos de Tui

O itinerario

  • Km 0. Ponte Internacional

O Camiño Portugués abandona Valença e penétrase en España por a Ponte Internacional sobre o río Miño, inaugurado en marzo de 1886 e influído polos deseños do francés Gustave Eiffel. A pasarela lateral é un excelente miradoiro da cidade de Tui, herdeira dunha de as mansios da vía romana XIX que unía Braga con Lugo e Astorga. Os primeiros compases lévannos xunto ao Centro de Cooperación Policial e Aduaneira para continuar de fronte polas avenidas de Portugal e Galicia. Antes de chegar a unha gasolineira, á altura do cruzamento cara á A-55 e a PO-552, viramos á dereita cara a o Parador de Turismo San Telmo, fiel recreación dun pazo galego con cruceiro incluído (Km 0,8).Pasado este chegamos xunto a un fito de pedra do Camiño de Santiago Portugués que marca 115,454 quilómetros até Santiago de Compostela. Pola esquerda, o camiño da Barca bríndanos unha panorámica extramuros do núcleo histórico e a catedral, no máis alto. Achegámonos a ela polas rúas Bispo Maceira, Arrabal de Freanxo e xa en ascenso por Baixada ó Arrabal de Freanxo e rúa Piñeiro, onde viramos noventa graos á esquerda para acometer o último esforzo pola rúa Sanz. Despois do edificio coñecido popularmente como Cárcere Vello, cun portalón do 1584, chegamos até a catedral de Santa María, amorno – fortaleza dacabalo entre o románico e o primeiro gótico da Península Ibérica e consagrada en 1225.

  • Km 2,1. Tui(Todos os servizos)

O circuíto urbano visita inmediatamente o antigo hospital para pobres e peregrinos, de 1756, hoxe convertido en Museo Diocesano. O albergue público, e a capela de San Telmo, atópanse uns metros máis abaixo, a man dereita. Seguimos xunto ao Concello e callejeamos até a igrexaconvento das Clarisas, que rodeamos pola rúa dás Monxas. Tras a pasaxe con bóveda viramos á esquerda por Canella Tide e baixamos até a rúa Tide, onde se atopaba pórtaa  Bergán, unha das entradas da muralla tudense. Oitenta metros despois dobramos á esquerda pola rúa Antero Rubín, que nos achega até a igrexa gótica de Santo Domingo, con dous bos retablos barrocos do XVIII. Pasamos un arco, hoxe paso elevado, e máis adiante, tras unha lixeira curva, tomamos a rúa da dereita. Atención ao desvío! Conduce até a parroquia de San Bartolomé de Rebordans, reconocible polo seu impoñente cruceiro dieciochesco. Xunto ao cruceiro álzase o templo románico, moi transformado, de San Bartolomé de Rebordans. Merecen os capiteis orixinais que narran escenas como a cea de Herodes.

  • Km 3,2. San Bartolomé de Rebordans

Deixamos a igrexa á esquerda para tomar un camiño que pasa xunto a un lavadoiro e un merendero. Un pequeno recuncho de natureza decorado polo minifundio galego dá paso a unha pista asfaltada e a o Ponche dá Veiga sobre o río Louro. É de orixe medieval e queda á nosa dereita. Renovamos a marcha por outro camiño de terra, ao parecer coincidente co trazado da vía romana XIX, para coller máis adiante unha estrada que pasa xunto a o aliviadoiro de Rebordans e chega até a N-550, vía que une A Coruña con Tui e que nos seguirá moi de cerca até Santiago. Cruzamos a estrada para entrar en a Virxe do Camiño, ligado á parroquia de Rebordans. Uns 80 metros despois do cruzamento debemos virar á dereita para ir ao encontro de a capela da Virxe do Camiño.

  • Km 5,3. Virxe do Camiño

A continuación comeza un tramo dun par de quilómetros pola beiravía dereita da estrada PO-342. É amplo e está recuberto cun material cómodo de pisar. Nada máis empezar pasamos sobre a A-55, autovía do Atlántico, e sobre quilómetro e medio despois baixo a AP-9. Á altura do cruzamento de Paredes, uns 250 metros despois do paso baixo a autoestrada, hai que prestar atención e abandonar a estrada pola dereita. Sobre a AP-9 e por unha pista forestal chegaremos até o Ponche dás Febres sobre o arroio San Simón. Está recuberto por unha pasarela e recibe este nome porque neste lugar enfermou de morte San Telmo na primavera de 1251. Pedro González Telmo, que así se chamaba, é o patrón dos mariñeiros (Km 8). Por este agradable escenario sombrío, abrigado pola vexetación de ribeira de o río Louro, chegamos até A Magdalena, da parroquia tudense de Santa Comba de Ribadelouro.

  • A Magdalena(Bar.)

Atravesamos o lugar seguindo as indicacións e cruzamos unha estrada para seguir de fronte. Á saída da poboación topámonos cun calvario formado por cinco cruceiros e torcemos á dereita, na mouteira 106,888, para cruzar unha atractiva ponte de grandes laxas sobre o Louro (Km 10). Outro agradable tramo – seguir sempre o camiño máis ancho – lévanos a Orbenlle, pertencente a a parroquia de San Salvador de Budiño, xa do Concello do Porriño.

  • Km 10,9. Orbenlle(Bares)
  • itinerario alternativo para evitar o poligono industrial, totalmente recomendado(500 metros máis longo):

Nas inmediacións de Orbenlle parte o itinerario alternativo que evita o paso do polígono industrial desde setembro de 2013. O resumo desta descrición está baseado no traballo da AGACS sobre este trazado e que é obra de José Antonio de Rísea, Manuel Garrido, Luís Freixo e Manuel G. Vicente:A alternativa comeza 300 metros despois do p.k 106.048 a Santiago. É unha entrada a man esquerda, xunto ao cartel. Esta variante descende lixeiramente entre tupida vexetación até o vao de A Ponche Baranco, sobre o Louro, e cruza posteriormente un paso de inverno. Desde este punto, un camiño de terra entre viñedos e arboledo alcanza unha pista asfaltada, que se interna pola parroquia de San Xurxo de Mosende, visitando os lugares de Monte, Vides e Cruceiro. Outro posterior paso de inverno, coñecido polos veciños como ‘paso de Botate’, desemboca nun camiño terroso. Despois, unha pista local accede a a parroquia de Santiago de Pontellas xunto ás casas de Centeáns. Aquí, unha ‘cruz de mortos’ dá paso a un magnífico cruceiro, situado sobre o antigo Camiño Real a Vigo. Nesta variante agardan aínda máis sorpresas, como a capela de San Carpio e o seu cruceiro, así como tamén a Quinta do Adro ou dá Inquisición, onde o trazado sepárase do Camiño Real. Unha estrada local con carril peonil e para ciclistas conduce desde este punto ao carreiro que segue o ronsel do río Louro (non crucedes o río aínda que vexades frechas, progresade sempre coa canle á dereita!) e que alcanza o mesmo albergue de peregrinos do Porriño (Km 19,2).

  • Itinerario polo polígono:

Atravesamos Orbenlle por pista asfaltada até a área de descanso xestionado pola Asociación Cultural A Lagoa (Bar). O escenario torna por completo a partir de aquí xa que se interpón no noso camiño o polígono industrial As Gándaras que, desafiante, espéranos abaixo. Atravesámolo por unha recta pousada e infinita próxima aos tres quilómetros para despedilo xunto a unha pasarela labiríntica que salva as vías do tren e lévanos ao pé da N-550 (Km 15,4).Xunto á estrada hai varios bares, cafetarías e empresas de servizos. Atopámonos na parroquia de Atios, e se a recta do polígono era longa e aburrida non o é menos a que vén a continuación. Superámola e deixamos a N-550 pola esquerda, xunto á mouteira 99,408 km, para entrar en O Porriño pola rúa Manuel Rodríguez. Nuns metros tomamos á dereita a rúa San Sebastián, onde se atopa a ermida do mesmo nome, e máis adiante pasamos xunto ao lateral de a capela de San Benito. Ao saír á rúa Fernández Areal vemos as ábsidas de a igrexa de Santa María e accedemos até a rúa Ramón González e o Concello, unha caprichosa obra do arquitecto porriñés Antonio Palacios iniciada en 1921. Pasado o Concello hai unha glorieta. Se continuamos cara a Mos e Redondela continuamos de fronte; se terminamos a etapa aquí viramos á esquerda pola Avenida Buenos Aires. Salvamos o paso a nivel e de fronte xunta ao río Louro está o albergue de peregrinos.

  • Km 18,7. O Porriño(Todos os servizos)

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Etapa 2

km 15,2
Tempo 04H 00’
Dificultade media
12 Albergues