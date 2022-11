Etapa de Tui ao Porriño

O itinerario

Km 0. Ponte Internacional

Km 2,1. Tui(Todos os servizos)

Km 3,2. San Bartolomé de Rebordans

Km 5,3. Virxe do Camiño

A Magdalena(Bar.)

Km 10,9. Orbenlle(Bares)

itinerario alternativo para evitar o poligono industrial, totalmente recomendado(500 metros máis longo):

Itinerario polo polígono:

Km 18,7. O Porriño(Todos os servizos)

O Camiño Portugués abandonae penétrase en España por asobre o, inaugurado en marzo de 1886 e influído polos deseños do francés. A pasarela lateral é un excelente miradoiro da cidade de, herdeira dunha de as mansios da vía romana XIX que unía Braga con Lugo e Astorga. Os primeiros compases lévannos xunto ao Centro de Cooperación Policial e Aduaneira para continuar de fronte polas avenidas de Portugal e Galicia. Antes de chegar a unha gasolineira, á altura do cruzamento cara á A-55 e a PO-552, viramos á dereita cara a o, fiel recreación dun pazo galego con cruceiro incluído.Pasado este chegamos xunto a un fito de pedra do Camiño de Santiago Portugués que marca. Pola esquerda, o camiño da Barca bríndanos unha panorámica extramuros do núcleo histórico e a catedral, no máis alto. Achegámonos a ela polas rúas Bispo Maceira, Arrabal de Freanxo e xa en ascenso por Baixada ó Arrabal de Freanxo e rúa Piñeiro, onde viramos noventa graos á esquerda para acometer o último esforzo pola rúa Sanz. Despois do edificio coñecido popularmente como, cun portalón do 1584, chegamos até a, amorno – fortaleza dacabalo entre o románico e o primeiro gótico da Península Ibérica e consagrada en 1225.O circuíto urbano visita inmediatamente o antigo, de 1756, hoxe convertido en. O, e a, atópanse uns metros máis abaixo, a man dereita. Seguimos xunto ao Concello e callejeamos até a, que rodeamos pola rúa dás Monxas. Tras a pasaxe con bóveda viramos á esquerda por Canella Tide e baixamos até a rúa Tide, onde se atopaba, unha das entradas da muralla tudense. Oitenta metros despois dobramos á esquerda pola rúa Antero Rubín, que nos achega até a, con dous bos retablos barrocos do XVIII. Pasamos un arco, hoxe paso elevado, e máis adiante, tras unha lixeira curva, tomamos a rúa da dereita.Conduce até a parroquia de, reconocible polo seu impoñente cruceiro dieciochesco. Xunto ao cruceiro álzase o templo románico, moi transformado, de San Bartolomé de Rebordans. Merecen os capiteis orixinais que narran escenas como a cea de Herodes.Deixamos a igrexa á esquerda para tomar un camiño que pasa xunto a un lavadoiro e un merendero. Un pequeno recuncho de natureza decorado polo minifundio galego dá paso a unha pista asfaltada e a osobre o. É de orixe medieval e queda á nosa dereita. Renovamos a marcha por outro camiño de terra, ao parecer coincidente co trazado da vía romana XIX, para coller máis adiante unha estrada que pasa xunto a oe chega até a, vía que une A Coruña con Tui e que nos seguirá moi de cerca até Santiago. Cruzamos a estrada para entrar en a, ligado á parroquia de Rebordans. Uns 80 metros despois do cruzamento debemos virar á dereita para ir ao encontro de aA continuación comeza un tramo dun par de quilómetros pola beiravía dereita da estrada. É amplo e está recuberto cun material cómodo de pisar. Nada máis empezar pasamos sobre a, autovía do Atlántico, e sobre quilómetro e medio despois baixo a. Á altura do cruzamento de Paredes, uns 250 metros despois do paso baixo a autoestrada, hai que prestar atención e abandonar a estrada pola dereita. Sobre a AP-9 e por unha pista forestal chegaremos até osobre o. Está recuberto por unha pasarela e recibe este nome porquena primavera de 1251. Pedro González Telmo, que así se chamaba, é o patrón dos mariñeiros. Por este agradable escenario sombrío, abrigado pola vexetación de ribeira de o, chegamos até, da parroquia tudense deAtravesamos o lugar seguindo as indicacións e cruzamos unha estrada para seguir de fronte. Á saída da poboación topámonos cun calvario formado por cinco cruceiros e torcemos á dereita, na mouteira 106,888, para cruzar unha atractiva ponte de grandes laxas sobre o Louro. Outro agradable tramo – seguir sempre o camiño máis ancho – lévanos a, pertencente a a, xa do Concello do Porriño.Nas inmediacións de Orbenlle parte o. O resumo desta descrición está baseado no traballo da AGACS sobre este trazado e que é obra de José Antonio de Rísea, Manuel Garrido, Luís Freixo e Manuel G. Vicente:. É unha, xunto ao cartel. Esta variante descende lixeiramente entre tupida vexetación até o vao de, sobre o Louro, e cruza posteriormente un paso de inverno. Desde este punto, un camiño de terra entre viñedos e arboledo alcanza unha pista asfaltada, que se interna pola parroquia de, visitando os lugares de. Outro posterior paso de inverno, coñecido polos veciños como ‘’, desemboca nun camiño terroso. Despois, unha pista local accede a axunto ás casas de. Aquí, unha ‘’ dá paso a un magnífico cruceiro, situado sobre o antigo. Nesta variante agardan aínda máis sorpresas, como ae o seu cruceiro, así como tamén a, onde o trazado sepárase do Camiño Real. Unha estrada local con carril peonil e para ciclistas conduce desde este punto ao carreiro que segue o ronsel do río Louro () e que alcanza o mesmoAtravesamos Orbenlle por pista asfaltada até a área de descanso xestionado pola Asociación Cultural A Lagoa (Bar). O escenario torna por completo a partir de aquí xa que se interpón no noso camiño oque, desafiante, espéranos abaixo. Atravesámolo por unha recta pousada e infinita próxima aos tres quilómetros para despedilo xunto a unha pasarela labiríntica que salva as vías do tren e lévanos ao pé da N-550.Xunto á estrada hai varios bares, cafetarías e empresas de servizos. Atopámonos na parroquia de, e se a recta do polígono era longa e aburrida non o é menos a que vén a continuación. Superámola e deixamos a N-550 pola esquerda, xunto á mouteira 99,408 km, para entrar enpola rúa Manuel Rodríguez. Nuns metros tomamos á dereita a rúa, onde se atopa a ermida do mesmo nome, e máis adiante pasamos xunto ao lateral de a. Ao saír á rúa Fernández Areal vemos as ábsidas de ae accedemos até a rúa Ramón González e o Concello, unha caprichosa obra do arquitecto porriñés Antonio Palacios iniciada en 1921. Pasado o Concello hai unha glorieta. Se continuamos cara a Mos e Redondela continuamos de fronte; se terminamos a etapa aquí viramos á esquerda pola Avenida Buenos Aires. Salvamos o paso a nivel e de fronte xunta ao río Louro está o albergue de peregrinos.