Tuitik O Porriñora

Ibilbidea

0 km. Nazioarteko zubia

2,1 km. Tui (zerbitzu guztiak)

3,2 km. San Bartolomé de Rebordans

5,3 km. Virxe do Camiño

A Magdalena (taberna)

10,9 km. Orbenlle (tabernak)

industrialdea saihesteko ordezko ibilbidea, guztiz gomendatua (500 metro luzeagoa):

Industrialdeko ibilbidea:

18,7 km. O Porriño (zerbitzu guztiak)

Portugalgo bideak Valença utzi eta Miño ibaiaren gaineko nazioarteko zubitik sartzenEspainian.eta Gustave Eiffel frantsesaren diseinuek eragina izan zuten.Alboko pasabidea Tui hiriko begiratoki bikaina da, Bragaeta Astorgarekin lotzen zuen XIX. erromatar bideko mansioetako baten oinordekoa. Lehenengo konpasek Polizia eta Aduana Lankidetzarako Zentroarekin batera eramango gaituzte, Portugal eta Galiziako etorbideetan aurrera egiteko. Gasolindegi batera iritsi baino lehen, A-55 eta PO-552 errepideen arteko bidegurutzearen parean, eskuinera biratuko dugukm) duen galiziar bake baten irudikapen zehatza.Hori igarota, Santiago Portugaldar Bideko harrizko mugarri baten ondotik iritsiko gara, 115,454 kilometrora, Santiagoraino.Ezkerretik, Barcako bideak gune historikoaren eta katedralaren harresiz kanpoko ikuspegia eskaintzen digu, punturik gorenean. Gotzain Maceira, Freanxoko Arrabal eta Freanxoko Baixada edo Arrabalen gora eta Piñeiro kaleetan barrena ibiliko gara. Laurogeita hamar gradu egingo ditugu ezkerretara, Sanz rua egiteko azken ahalegina egiteko. 1584koduen Kartzela Zaharra izenaz ezaguna den eraikinaren ondoren, Santa Maria katedralera iritsiko gara.da, erromanikoaren eta Iberiar Penintsulako lehen gotikoaren artean, eta 1225ean dago sagaratuta.Hiri zirkuitua 1756koElizbarrutiko Museo bihurtuta.Sanbeherago daude, eskuinaldean. Udaletxearen ondoan jarraitu eta Klaratarrenizeneko errua inguratuz. Ganga duen bidaiaren ondoren, ezkerrera biratuko dugu Canella Tide kaletik, eta Tide ruaraino jaitsiko gara. Han zegoenporta, tudense harresiaren sarreretako bat. Laurogei metro geroago ezkerretara egingo dugu Antero Rubín rua,erretaula barroko ederrekin. Arku bat pasa, gaur goratua, eta aurrerago, bihurgune txiki baten ondoren, eskuineko kalea hartu.Rebordanseko Sangurutzadura ikusgarria du. Gurutzaduraren ondoan San Bartolome de Rebordanseko tenplu erromanikoa dago, oso eraldatua. Herodesen afaria bezalako eszenak kontatzen dituzten jatorrizko kapitelek merezi dute.Eliza ezkerretara utzi, ikuztegi baten eta askaldegi baten ondotik pasatzen den bidea hartzeko. Galiziako minifundioak apaindutako natur txoko txiki bat asfaltatutako pista batera eta Louro ibaiaren gaineko Pontedoa.Erdi Arokoa da eta gure eskuinean dago. Beste bide batetik abiatuko gara, XIX. erromatar bidearen trazadurarekin bat egiten duela dirudienez, eta, gero, Rebordanseko gainezkabidearen ondotik pasa eta N-550 errepideraden errepide bat hartuko dugu. Errepide horrek Coruña eta Tuiditu, eta oso hurbiletik jarraituko du Santiagoraino. Errepidea gurutzatu eta Rebordanseko parrokiariCamiñon sartuko gara. Bidegurutzetik 80 bat metrora, eskuinera egin behar dugu, Virxe do Camiñoren kaperaren elkargunera joateko.Ondoren, PO-342 errepidearen eskuineko bazterbidetik bi kilometroko tartea hasten da.Zabala da eta zapaltzeko material erosoz estalia dago. Hasi bezain laster, A-55gainetik, eta kilometro eta erdi geroago ap-9aren azpitik.Pareten bidegurutzearen parean, autobidearen azpiko pasabidetik 250 bat metrora, kontuz ibili behar da, eta eskuinetik irten errepidetik. AP-9aren gainean eta baso-pista batetik Ponteerrekaren gainean.Pasabide batez estalia dago eta izen hori hartzen du1251ko udaberrian. Pedro González Telmo marinelen patroia da (8. km).Leku ilun atsegin horretatik, Louro ibaiaren ertzeko landarediarengara.Lekua seinaleei jarraituz zeharkatuko dugu eta errepidea gurutzatuko dugu aurrera egiteko. Herritik ateratzean, bost gurutzaontziz osatutako kalbarioa topatuko dugu, eta eskuinera egingo dugu, 106,888 mugarrian, Louroaren gaineko lauza handien zubi erakargarri bat zeharkatzeko (10. km).Beste tarte atsegin batek —beti bide zabalenari jarraituz— Orbenlle-ra eramangoBudiñoko Sanparrokiatik ere.Orbenlle inguruan, ibilbide alternatiboa abiatu da, industrialdetik 2013ko irailetik pasatzea saihesteko.Deskribapen horren laburpena AGACS erakundeak trazadura horri buruz egindako lanean oinarrituta dago. José Antonio de la Riera, Manuel Garrido, Luis Freixo eta Manuel G-ren lana da. Bizente:ondoan. Saihesbide hori pixka bat jaisten da landaretza trinkoaren artean, ALouroaren gainean, eta, ondoren, neguko pasabide bat gurutzatzen du. Puntu horretatik, mahastien eta zuhaiztien arteko lur-bide bat asfaltatutako pista batera iristen da. Pista hori Mosendeko Sanditu.Beste neguko pasabide bat, bizilagunek "Botateko pasabidea" deitzenda. Ondoren, pista lokal bat Pontellaskoetxeen ondoan.Hemen, "hildakoengurutzadura zoragarri bat ekarri du.Saihesbide honetan are ustekabe gehiago daude, hala nolagurutzadura, baita Bosgarren do Adrorenere. Oinezkoentzako eta txirrindularientzako erreia duen tokiko errepide batek Louro ibaiaren arrastoari jarraitzen dion bidexkara darama (ez gurutzatu ibaia, geziakO Porriñoko erromesen aterpetxe berera iristen da (19,2 km).Pista asfaltatutik Orbenlle zeharkatuko dugu A Lagoa Kultur Elkarteak kudeatzen duen atsedenlekuraino (taberna). Eszenatokia goitik behera aldatzen da, gure bideanbehetik dator. Hiru kilometrotik hurbil dagoen zuzen nekatu eta infinitu batetik zeharkatuko dugu, trenbidea salbatu eta N-550 (15,4. km) bidexka labirintiko baten ondotik aireratzeko.Errepidearen ondoan taberna, kafetegi eta zerbitzu-enpresa batzuk daude. Atios-eko parrokian gaude,poligonoaren zuzena luzea eta aspergarria bazen, ez da gutxiago izango jarraian datorrena. N-550 errepidea gainditu eta ezkerretik utziko dugu, 99,408 km-ko mugarriaren ondoan, eta O Porriñon sartuko garakaletik. Metro batzuk aurrerago, San Sebastiánermita dagoen San Sebastián kalea hartu, eskuinetara, eta San Benito kaperaren albotik pasa.Fernández Areal ruara ateratzean,gara. Antonio Palacios arkitekto porriñetarraren obra apetatsua da, 1921ean hasi zena. Udaletxea iraganik, biribilgune bat dago. Mos eta Redondela aldera jarraitzen badugu, aurrera egingo dugu; etapa amaitzen badugu, ezkerretara egingo dugu Buenos Aires etorbidetik. Trenbide-pasagunea gainditu eta Louro ibaiaren parean erromesen aterpea dago.