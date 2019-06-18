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Tuitik O Porriñora
119 kilometroko ibilbidea, 5-6 egunetan eroso egin daitekeena
Etapari buruzko informazioa 1: Tuitik O Porriñora
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Etapako interesguneak 1: Tuitik O Porriñora
Ibilbidea
- 0 km. Nazioarteko zubia
Portugalgo bideak Valença utzi eta Miño ibaiaren gaineko nazioarteko zubitik sartzen da Espainian. 1886ko martxoan inauguratu zen eta Gustave Eiffel frantsesaren diseinuek eragina izan zuten. Alboko pasabidea Tui hiriko begiratoki bikaina da, Braga Lugorekin eta Astorgarekin lotzen zuen XIX. erromatar bideko mansioetako baten oinordekoa. Lehenengo konpasek Polizia eta Aduana Lankidetzarako Zentroarekin batera eramango gaituzte, Portugal eta Galiziako etorbideetan aurrera egiteko. Gasolindegi batera iritsi baino lehen, A-55 eta PO-552 errepideen arteko bidegurutzearen parean, eskuinera biratuko dugu San Telmo turismo-paradorerantz, gurutzadura barne (0,8 km) duen galiziar bake baten irudikapen zehatza. Hori igarota, Santiago Portugaldar Bideko harrizko mugarri baten ondotik iritsiko gara, 115,454 kilometrora, Santiagoraino. Ezkerretik, Barcako bideak gune historikoaren eta katedralaren harresiz kanpoko ikuspegia eskaintzen digu, punturik gorenean. Gotzain Maceira, Freanxoko Arrabal eta Freanxoko Baixada edo Arrabalen gora eta Piñeiro kaleetan barrena ibiliko gara. Laurogeita hamar gradu egingo ditugu ezkerretara, Sanz rua egiteko azken ahalegina egiteko. 1584ko portaloia duen Kartzela Zaharra izenaz ezaguna den eraikinaren ondoren, Santa Maria katedralera iritsiko gara. Tenplua – gotorlekua da, erromanikoaren eta Iberiar Penintsulako lehen gotikoaren artean, eta 1225ean dago sagaratuta.
- 2,1 km. Tui (zerbitzu guztiak)
Hiri zirkuitua 1756ko pobre eta erromesentzako ospitale zaharrean dago, gaur egun Elizbarrutiko Museo bihurtuta. Aterpetxe publikoa eta San Telmo kapera metro batzuk beherago daude, eskuinaldean. Udaletxearen ondoan jarraitu eta Klaratarren komenturaino joango gara, Monxas izeneko errua inguratuz. Ganga duen bidaiaren ondoren, ezkerrera biratuko dugu Canella Tide kaletik, eta Tide ruaraino jaitsiko gara. Han zegoen Bergán porta, tudense harresiaren sarreretako bat. Laurogei metro geroago ezkerretara egingo dugu Antero Rubín rua, Santo Domingoko eliza gotikora hurbilduko gaituena, XVIII. mendeko bi erretaula barroko ederrekin. Arku bat pasa, gaur goratua, eta aurrerago, bihurgune txiki baten ondoren, eskuineko kalea hartu.Kontuz desbideraketarekin!Rebordanseko San Bartolome parrokiaraino darama. Hamazortzigarren gurutzadura ikusgarria du. Gurutzaduraren ondoan San Bartolome de Rebordanseko tenplu erromanikoa dago, oso eraldatua. Herodesen afaria bezalako eszenak kontatzen dituzten jatorrizko kapitelek merezi dute.
- 3,2 km. San Bartolomé de Rebordans
Eliza ezkerretara utzi, ikuztegi baten eta askaldegi baten ondotik pasatzen den bidea hartzeko. Galiziako minifundioak apaindutako natur txoko txiki bat asfaltatutako pista batera eta Louro ibaiaren gaineko Ponte da Veigara doa. Erdi Arokoa da eta gure eskuinean dago. Beste bide batetik abiatuko gara, XIX. erromatar bidearen trazadurarekin bat egiten duela dirudienez, eta, gero, Rebordanseko gainezkabidearen ondotik pasa eta N-550 errepidera iritsiko den errepide bat hartuko dugu. Errepide horrek Coruña eta Tui lotzen ditu, eta oso hurbiletik jarraituko du Santiagoraino. Errepidea gurutzatu eta Rebordanseko parrokiari lotutako Virxe do Camiñon sartuko gara. Bidegurutzetik 80 bat metrora, eskuinera egin behar dugu, Virxe do Camiñoren kaperaren elkargunera joateko.
- 5,3 km. Virxe do Camiño
Ondoren, PO-342 errepidearen eskuineko bazterbidetik bi kilometroko tartea hasten da. Zabala da eta zapaltzeko material erosoz estalia dago. Hasi bezain laster, A-55 autobiaren gainetik pasatuko gara, Atlantikoko autobiaren gainetik, eta kilometro eta erdi geroago ap-9aren azpitik. Pareten bidegurutzearen parean, autobidearen azpiko pasabidetik 250 bat metrora, kontuz ibili behar da, eta eskuinetik irten errepidetik. AP-9aren gainean eta baso-pista batetik Ponte das Febresera iritsiko gara, San Simón errekaren gainean. Pasabide batez estalia dago eta izen hori hartzen du leku horretan San Telmo hil zelako 1251ko udaberrian. Pedro González Telmo marinelen patroia da (8. km). Leku ilun atsegin horretatik, Louro ibaiaren ertzeko landarediaren babespean, Ribadelouroko Santa Comba parrokiako A Magdalenara iritsiko gara.
- A Magdalena (taberna)
Lekua seinaleei jarraituz zeharkatuko dugu eta errepidea gurutzatuko dugu aurrera egiteko. Herritik ateratzean, bost gurutzaontziz osatutako kalbarioa topatuko dugu, eta eskuinera egingo dugu, 106,888 mugarrian, Louroaren gaineko lauza handien zubi erakargarri bat zeharkatzeko (10. km). Beste tarte atsegin batek —beti bide zabalenari jarraituz— Orbenlle-ra eramango gaitu, Budiñoko San Salbador parrokiatik, baita O Porriñoko Concello parrokiatik ere.
- 10,9 km. Orbenlle (tabernak)
- industrialdea saihesteko ordezko ibilbidea, guztiz gomendatua (500 metro luzeagoa):
Orbenlle inguruan, ibilbide alternatiboa abiatu da, industrialdetik 2013ko irailetik pasatzea saihesteko. Deskribapen horren laburpena AGACS erakundeak trazadura horri buruz egindako lanean oinarrituta dago. José Antonio de la Riera, Manuel Garrido, Luis Freixo eta Manuel G-ren lana da. Bizente: Aukera 106.048 k.p.tik 300 metrora hasten da, Santiagora. Ezker-eskuko sarrera da, kartelaren ondoan. Saihesbide hori pixka bat jaisten da landaretza trinkoaren artean, A Ponte Baranco pasabideraino, Louroaren gainean, eta, ondoren, neguko pasabide bat gurutzatzen du. Puntu horretatik, mahastien eta zuhaiztien arteko lur-bide bat asfaltatutako pista batera iristen da. Pista hori Mosendeko San Xurxo parrokiatik sartzen da, eta Monte, Vides eta Cruceiro bisitatzen ditu. Beste neguko pasabide bat, bizilagunek "Botateko pasabidea" deitzen diotena, bide lurtsu batean amaitzen da. Ondoren, pista lokal bat Pontellasko Santiago parrokiara joan da, Centeanseko etxeen ondoan. Hemen, "hildakoen gurutze" batek antzinako Errege Bidetik Vigora doan gurutzadura zoragarri bat ekarri du. Saihesbide honetan are ustekabe gehiago daude, hala nola San Carpio kapera eta haren gurutzadura, baita Bosgarren do Adroren edo da Inkisizioaren ibilbidea Errege Bidetik bereizten den lekua ere. Oinezkoentzako eta txirrindularientzako erreia duen tokiko errepide batek Louro ibaiaren arrastoari jarraitzen dion bidexkara darama (ez gurutzatu ibaia, geziak ikusten badituzue ere, egin aurrera beti ibilguaren eskuinaldean!). eta O Porriñoko erromesen aterpetxe berera iristen da (19,2 km).
- Industrialdeko ibilbidea:
Pista asfaltatutik Orbenlle zeharkatuko dugu A Lagoa Kultur Elkarteak kudeatzen duen atsedenlekuraino (taberna). Eszenatokia goitik behera aldatzen da, gure bidean As Gándaras industrialdea jartzen baita. Desafio handia eginez, behetik dator. Hiru kilometrotik hurbil dagoen zuzen nekatu eta infinitu batetik zeharkatuko dugu, trenbidea salbatu eta N-550 (15,4. km) bidexka labirintiko baten ondotik aireratzeko. Errepidearen ondoan taberna, kafetegi eta zerbitzu-enpresa batzuk daude. Atios-eko parrokian gaude, eta poligonoaren zuzena luzea eta aspergarria bazen, ez da gutxiago izango jarraian datorrena. N-550 errepidea gainditu eta ezkerretik utziko dugu, 99,408 km-ko mugarriaren ondoan, eta O Porriñon sartuko gara Manuel Rodriguez kaletik. Metro batzuk aurrerago, San Sebastián izeneko ermita dagoen San Sebastián kalea hartu, eskuinetara, eta San Benito kaperaren albotik pasa. Fernández Areal ruara ateratzean, Santa Maria elizako absideak ikusiko ditugu, eta Ramon González ruaraino eta Udaletxeraino iritsiko gara. Antonio Palacios arkitekto porriñetarraren obra apetatsua da, 1921ean hasi zena. Udaletxea iraganik, biribilgune bat dago. Mos eta Redondela aldera jarraitzen badugu, aurrera egingo dugu; etapa amaitzen badugu, ezkerretara egingo dugu Buenos Aires etorbidetik. Trenbide-pasagunea gainditu eta Louro ibaiaren parean erromesen aterpea dago.
- 18,7 km. O Porriño (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak