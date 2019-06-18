Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Redondelatik Pontevedrarako etapa
Vigoko itsasadarra ikusi ondoren, Concello de Soutomaior-en sartuko gara.
Etapari buruzko informazioa 3: Redondelatik Pontevedrarako etapa
Mapa handitu
Etapako interesguneak 3: Redondelatik Pontevedrarako etapa
Ibilbidea
- 0 km. Redondela (zerbitzu guztiak)
Erromesen aterpetxeko fatxadaren ondoan Queimaliñosko angosta karratua sortzen da. Aurrean jarraitzen dugu, Alhondigako praza eskuinetara utzita. Norabide-aldaketarik gabe, Kruzeiro, Loureiro eta da Picota landekin lotuko gara, eta Pontevedrako biaduktuaren arku baten azpitik igaroko gara. 1884an estreinatu zen, eta oraindik ere Vigo eta Pontevedra artean dabiltzan trenen lekuko da egunero. N-550 errepidearen elkargunera jaitsiko gara, Santa Mariñako kaperako fatxada barrokoaren ondotik (0,7 km). Futbol zelaitik, N-550 errepidearen paraleloan, udal jokalekua pasa eta Redondela utzi genuen egur fabrikaren ondoren, Cesantes parrokiara sartzeko. Lehenengo kalearen ondoren, igoera txiki batean, eskuinera egingo dugu Zacande estradatik (1,7 km). Hurrengo bidegurutzean eskuinetik jarraituko dugu, Torre de Calle kalea. Arrapala polit batekin eta trenbideak gaindituko dituen pasabide goratu batekin hartuko gaitu, eta, ondoren, ezkerrera egingo dugu Cesantesko Camiño Realetik. Hegaluze baina bide labur hori Abreavellako Camiñon amaitzen da. Ezkerretara hartu eta N-550 errepidera iritsiko gara.
- 3,1 km. Zesanteak. N-550 (Aterpetxeak. Taberna)
Estatukoarekiko elkargunea, trafiko askokoa, puntu beltza da! konpontzea komeni dela. Bidegurutzearen ondoren, O Viso parrokian sartuko gara, Tuimilgo tokian, zehazki. Arreta jarri behar zaio ezkerreko eskuz egindako desbideratze bati, harrizko iturri bateraino iristen den aldapa bati eta haur-parke bati, oxigenoa hartzeko eta oihartzuna asetzeko leku egokiari (3,7. km). Malda, ezkerrean jaiotzen den eta espazioan lehiatzen diren pinuen eta eukaliptoen konpainiak birsortzen duen atzealdeko lur-pistan husten da. Eguneko lehen altuerara iritsiko gara, posta-etxe zahar baten aurrien ondoan. Han, atsedena hartzeko, hornitzeko eta armazoiak aldatzeko tokia dago (4,3 km). Hirurehun metro geroago, Vigoko itsasadarraren muturra ikusiko dugu, mendi-hegalean behera erortzen diren etxeez zipriztindua. Beherago, N-550 errepidera aterako gara (bertatik 250 metro atzera eginez gero, aldi baterako itxita dagoen O Recuncho do Peregrino aterpetxera iristen bagara, lehenago deitu ahal izateko), eta berriro gurutzatuko dugu bazterbidean aurrera egiteko, Arcade Soutomaior-eko Concello parrokiraino.
- 6,3 km. Arcade(Aterpetxea. Tabernak. Ostatuak. Dendak. Osasun Zentroa. Farmazia. Kutxazaina)
Hiriko ibilbidea horma-hobi baten ondotik pasatzen da, Done Jakue Bideko motiboekin apainduta, eta era guztietako estanpak eta eskaintzak ditu. Fonte do lavandeirak errepide nazionalera eramango gaitu, eta berriro gurutzatuko gara, Lameiriñas kalean segitzeko. Arkadeko ibilbidean ez dugu ikusiko ez Santiago eliza ez Soutomaior-eko gaztelu ospetsua, hainbat kilometrotara baitago. Rosalía de Castro kalea zeharkatu ondoren, tabernaren batean gelditzeko edo edozein dendatan erosteko aukera izango dugu, baina hurrengo herrian ere egin ahal izango dugu. Ponte Sampaioraino jaitsiko gara, Verdugo ibaia zeharkatzen duen harrizko pasabide estu-estua, 41 kilometroko bidaia baten ondoren hemen amaitzen dena. Zubi horretan, Independentziaren Gerran, Galiziako frantsesak erretiratu ziren azkenean.
- 8. km. Ponte Sampaio (Taberna eta denda elizaren ondoan)
Zubiaren beste aldean herria dago, Pontevedrako Udalari lotua. Ibilbideak errepidea ezkerretik uzten du kalez kale egiteko, eta ez da Santa Maria eliza bisitatzen, XII. mendekoa izan arren, XVIII. eta XX. mendeetan egindako berrikuntzek erabat desitxuratua. Zerbitzuak ere alde batean daude, aurrerago errepidearen ertzean. Garaiaren ondoan eskuinetara egin, Bellavistaren zelaiaren aldera pasa, eta, gurutzadura baten ondoren, ezkerretara egin. Beste bira bat egin ondoren, Ponte Sampaio utzi genuen gorantz, eta Ponte Novaren bila abiatu ginen. Erdi Aroko zubia zen Ponte Nova, arku bat zuena, eta 2006an Ulló ibaiaren uholde batek arindu zuen. Portugalgo Bidea desbideratu egin zen eta 2010eko urrian zubi berri bat inauguratu zen, orain corten altzairuz eta hormigoiz egina bada ere. Ponte Novaren ondoren, Vella da Canicouva brean sartzen da, XIX. mendetik (9,6. km) doan harlauza handien bide gogorarazlean. Bizikletariek zailtasun handiak izango dituzte bizikletan ibiltzeko eta lurrera bota beharko dute. Brea Vellatik igotzeak harri irregularren zatiak eta lurreko eta hartxintxarrezko zatiak txandakatzen ditu. Igoerari bukaera eman aurretik, asfaltatutako pista batera iritsi eta eskuinetik jarraitu. Beste biraketa pare bat, bat Santiagora doan 72,061 kilometroko mugarriaren ondoan, errepidetik libratzen gaituena. Hala, haritzen arteko pista batetik, eta gero asfaltatuta, Concello de Vilaboako Figueirido parrokiara sartuko gara. Lehenengo familia bakarreko familiak Bergunde-koak dira (12,1. km). Aurrerago, iturri baten ondoan, Figueiridoko mendiak ikusiko ditugu, eta, berehala, Boullosa eta Alcoucen. Jaitsierari jarraitu, eta EP-0002 errepidera iritsiko gara. Errepide hori Bértolako Santa Comba parrokiatik igarotzen da (13,2 km), eta eukalipto-, gaztainondo- eta haritz-zati labur batera iristen da. Haren atzetik, udaberrian eta udako hilabeteetan batez ere, kiosko bat zabaldu ohi da. Ondoren, beste errepide bat gurutzatuko dugu, eta lurrezko pista batetik, artasoro batzuen ondoan, Santa Martaren kaperara iritsiko gara, 1617. urtekoa (14,7 km). Puntu horretatik aurrera, O Poboko lekuan, Xuntako bi mugarri topatuko ditugu, eskuinetara EP-0002 errepidetik Pontevedrara doan bazterbidetik joango gara, eta ezkerretik Rio dos Gafos ibaiaren pasealeku atseginetik joango gara. Bi bideak hiriaren sarreran elkartzen dira, eta azken hau eguzkitiko bide atsegina da, oso eguzkitsua baita.
- 18,2 km. Pontevedra (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak