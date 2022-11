Etapa de Redondela a Pontevedra

L’itinerari

Km 0. Redondela(Tots els serveis)

Km 3,1. Cessants. N-550(Albergs. Bar)

Km 6,3. Arcade(Alberg. Bars. Allotjaments. Botigues. Centre de Salut. Farmàcia. Caixer)

strong:ICw4ZA;Km 8. Posa't Sampaio(Bar i botiga al costat de l'església)

Km 18,2. Pontevedra(Tots els serveis)

Al costat de la façana de elneix l'estreta rúa de Queimaliños, que seguim de front deixant a mà dreta la praza dona Alhóndiga. Sense canvis de direcció enllacem amb les rúas do Cruceiro, Loureiro i dona Picota i passem sota un dels arcs de el, estrenat en 1884 i encara testimoni diari dels trens que circulen entre Vigo i Pontevedra. Baixem fins a la trobada de la N-550, carretera que creuem al costat de la façana barroca de la(Km 0,7).Per la rúa del Camp de Futbol, en paral·lel a la N-550, passem el terreny de joc municipal i abandonem Redondela després de la fàbrica de fustes per a entrar en la parròquia de. Després del primer carrer, en lleugera pujada, virem a la dreta per l'estrada de Zacande. En la següent bifurcació seguim per la dreta, és la rúa Torre de Carrer, que ens rep amb una bonica rampa i un pas elevat que salva les vies del tren, després de les quals girem a l'esquerra per el. Aquest bonic, però breu camí desemboca en el, que prenem cap a l'esquerra per a retrobar-nos amb la N-550.La intersecció amb la nacional, amb bastant trànsit, és unque convindria solucionar. Després de l'encreuament entrem en la parròquia de, en concret en el lloc de. Cal parar esment a un desviament a mà esquerra, al qual li succeeix una costa que arriba fins a una font de pedra i un parc infantil, bon lloc per a prendre oxigen i apaivagar el ressec.El pendent es desinfla en una pista de terra posterior que neix a l'esquerra i que reconforta per la companyia de pins i eucaliptus que pugnen per l'espai. Aconseguim el primer alt de la jornada al costat de les ruïnes d'una, un lloc per al descans, aprovisionament i canvi de muntures. Tres-cents metres després obtenim una panoràmica de l'extrem de la, esquitxada de cases que es despengen pel vessant de la muntanya. Més a baix sortim a la N-550 (si retrocedim per ella 250 metres per arribem a elO Recuncho do Pelegrí tancat temporalment, cridar abans per a confirmar disponibilitat) i la creuem de nou per a avançar pel voral fins a l'entrada de, parròquia del Concello de Soutomaior.L'itinerari urbà passa al costat d'una fornícula decorada amb motius del Camí de Santiago i plena de tota classe d'estampes i dedicatòries. Laens retorna a la carretera nacional, que tornem a creuar per a seguir per la. En la nostra ruta per Arcade no veurem l'església de Santiago ni tampoc, ja que es troba a diversos quilòmetres, el cèlebre castell de Soutomaior. Després de travessar el carrer de Rosalía de Castro tindrem oportunitat de parar en algun bar o comprar en qualsevol botiga, encara que també podrem fer-lo en la següent localitat.Descendim fins,un colossal gual de pedra de tallamars angulats que salva el, que després d'un viatge de 41 quilòmetres desemboca justament aquí. En aquest pont es va lliurar durant la Guerra de la Independència una batalla que fet i fet va suposar la retirada dels francesos de Galícia.A l'altre costat del pont es troba la població, ja lligada a l'Ajuntament de Pontevedra. L'itinerari deixa la carretera per l'esquerra per a vagarejar i no visita la, original del segle XII, però molt desvirtuada per les reformes efectuades en els segles XVIII i XX. Els serveis també queden a un costat, més endavant a la vora de la carretera. Al costat d'un hórreo girem a la dreta, passem al costat de eli després d'un creuer dobleguem a l'esquerra. Després d'algun gir més abandonem Posa't Sampaio en pujada i a la recerca del paratge on es trobava el, un pont medieval d'un arc que es va fer miques en 2006 per una riuada de el. El Camí Portuguès va ser desviat i a l'octubre de 2010 es va inaugurar un pont nou, encara que ara d'acer tallin i formigó. Després del Posa't Nova el Camí s'endinsa a la, un evocador camí de grans lloses que transcorre per l'itinerari de la via romana XIX.Els ciclistes trobaran serioses dificultats per a mantenir-se sobre la bici i hauran de tirar peu a terra. La pujada per la Brea Vella alterna trams de pedres irregulars amb uns altres de terra i graveta. Abans de culminar l'ascens arribem a una pista asfaltada i la seguim per la dreta. Un altre parell de girs, un d'ells al costat de la fita dels 72,061 quilòmetres a Santiago, que ens deslliura de la carretera. Així, per una pista entre roures i més tard asfaltada entrem en la parròquia de, del Concello de Vilaboa. Els primers unifamiliars corresponen al lloc de. Més endavant passem al costat d'unaamb la inscripció muntis de Figueirido i immediatament pels llocs de.Seguim el descens fins a topar-nos amb l'EP-0002, carretera que es creua en la parròquia dei que dona pas a un curt tram d'eucaliptus, castanyers i roures. Després d'ell, sobretot a la primavera i els mesos estivals, sol haver obert un. Després travessarem una altra carretera i per una pista de terra al costat d'uns maizales arribarem a la, que data de l'any 1617.A partir d'aquest punt, en el lloc deens trobarem amb dues fites de la Xunta, a la dreta ens portés per l'arcen de la carretera EP-0002 fins a Pontevedra i per l'esquerra anirem per l'agradable passeig fluvial do Rio dos Gafos, els dos camins s'uneixen a l'entrada de la ciutat, sent aquest ultimo el per part nostra mes recomanable perquè ens lleva de carretera i ens porta per un tram resguardat del sol i molt agradable.