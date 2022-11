Etapa de Redondela a Pontevedra

O itinerario

Km 0. Redondela(Todos os servizos)

Km 3,1. Cesantes. N-550(Albergues. Bar)

Km 6,3. Arcade(Albergue. Bares. Aloxamentos. Tendas. Centro de Saúde. Farmacia. Caixeiro)

Km 8. Ponche Sampaio(Bar e tenda xunto á igrexa)

Km 18,2. Pontevedra(Todos os servizos)

Xunto á fachada de onace a angosta rúa de Queimaliños, que seguimos de fronte deixando a man dereita a praza dá Alhóndiga. Sen cambios de dirección enlazamos coas rúas do Cruceiro, Loureiro e dá Picota e pasamos baixo un dos arcos de o, estreado en 1884 e aínda testemuña diaria dos trens que circulan entre Vigo e Pontevedra. Baixamos até o encontro da N-550, estrada que cruzamos xunto á fachada barroca de a(Km 0,7).Pola rúa do Campo de Fútbol, en paralelo á N-550, pasamos o terreo de xogo municipal e abandonamos Redondela tras a fábrica de madeiras para entrar na parroquia de. Despois da primeira rúa, en lixeira subida, viramos á dereita pola estrada de Zacande. Na seguinte bifurcación seguimos pola dereita, é a rúa Torre de Rúa, que nos recibe cunha bonita rampla e un paso elevado que salva as vías do tren, tras as cales viramos á esquerda por o. Este bonito, pero breve camiño desemboca en o, que tomamos cara á esquerda para reencontrarnos coa N-550.A intersección coa nacional, con bastante tráfico, é unque conviría solucionar. Tras o cruzamento entramos na parroquia de, en concreto no lugar de. Hai que prestar atención a un desvío a man esquerda, ao que lle sucede unha costa que chega até unha fonte de pedra e un parque infantil, bo lugar para tomar osíxeno e tranquilizar o reseco.A pendente desínflase nunha pista de terra posterior que nace á esquerda e que reconforta pola compañía de piñeiros e eucaliptos que pugnan polo espazo. Alcanzamos o primeiro alto da xornada xunto ás ruínas de unha, un lugar para o descanso, aprovisionamento e cambio de monturas. Trescentos metros despois obtemos unha panorámica do extremo de a, salpicada de casas que se descolgan pola ladeira da montaña. Máis abaixo saímos á N-550 (si retrocedemos por ela 250 metros por chegamos a oOu Recuncho do Peregrino pecho temporalmente, chamar antes para confirmar dispoñibilidade) e cruzámola de novo para avanzar pola beiravía até a entrada de, parroquia do Concello de Soutomaior.O itinerario urbano pasa xunto a unha hornacina decorada con motivos do Camiño de Santiago e chea de toda clase de estampas e dedicatorias. Adevólvenos á estrada nacional, que volvemos cruzar para seguir por a. Na nosa ruta por Arcade non veremos a igrexa de Santiago nin tampouco, xa que se atopa a varios quilómetros, o soado castelo de Soutomaior. Tras cruzar a rúa de Rosalía de Castro teremos oportunidade de parar nalgún bar ou comprar en calquera tenda, aínda que tamén poderemos facelo na seguinte localidade.Descendemos até,un colosal vao de pedra de tajamares angulados que salva o, que tras unha viaxe de 41 quilómetros desemboca xustamente aquí. Nesta ponte librouse durante a Guerra da Independencia unha batalla que ao cabo supuxo a retirada dos franceses de Galicia.Alén da ponte atópase a poboación, xa ligada ao Concello de Pontevedra. O itinerario deixa a estrada pola esquerda para callejear e non visita a, orixinal do século XII, pero moi desvirtuada polas reformas efectuadas nos séculos XVIII e XX. Os servizos tamén quedan ao carón, máis adiante ao bordo da estrada. Xunto a un hórreo viramos á dereita, pasamos á beira de oe despois dun cruceiro dobramos á esquerda. Tras algún xiro máis abandonamos Ponche Sampaio en subida e en busca da paraxe onde se atopaba o, unha ponte medieval dun arco que se fixo cachizas en 2006 por unha riada de o. O Camiño Portugués foi desviado e en outubro de 2010 inaugurouse unha ponte nova, aínda que agora de aceiro corten e formigón. Tras o Ponche Nova o Camiño penétrase en a, un evocador camiño de grandes laxas que transcorre polo itinerario da vía romana XIX.Os ciclistas atoparán serias dificultades para manterse sobre a bici e terán que botar pé a terra. A subida pola Brea Vella alterna tramos de pedras irregulares con outros de terra e grava miúda. Antes de culminar o ascenso chegamos a unha pista asfaltada e seguímola pola dereita. Outro par de xiros, un deles xunto á mouteira dos 72,061 quilómetros a Santiago, que nos libra da estrada. Así, por unha pista entre carballos e máis tarde asfaltada entramos na parroquia de, do Concello de Vilaboa. Os primeiros unifamiliares corresponden ao lugar de. Máis adiante pasamos xunto a unhacoa inscrición montes de Figueirido e de inmediato polos lugares de.Seguimos o descenso até toparnos coa EP-0002, estrada que se cruza na parroquia dee que dá paso a un curto tramo de eucaliptos, castiñeiros e carballos. Tras el, sobre todo na primavera e os meses estivais, adoita abrir un. Despois cruzaremos outra estrada e por unha pista de terra xunto a uns maizales chegaremos a a, que data do ano 1617.A partir deste punto, no lugar deatoparémonos con dúas mouteiras da Xunta, á dereita levásenos polo arcen da estrada EP-0002 até Pontevedra e pola esquerda iremos polo agradable paseo fluvial do Rio dous Gafeños, os dous camiños únense á entrada da cidade, sendo este ultimo o pola nosa banda mais recomendable pois nos quita de estrada e lévanos por un tramo resgardado do sol e moi agradable.