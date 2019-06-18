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Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
Información sobre a etapa 4: Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
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O itinerario
- Km 0. Pontevedra(Todos os servizos)
Os máis seguro é que o itinerario entre o albergue de peregrinos e o centro de Pontevedra percorrémolo a tarde anterior para visitar a cidade. Xunto á estación de tren cruzamos na avenida de Eduardo Pondal para tomar a rúa Gorgullón, onde se atopa a mouteira dos 65.077 km. Sempre de fronte desembocamos na rúa Virxe do Camiño xunto ao hotel do mesmo nome. Ao final desta rúa viramos á esquerda pola rúa Sagasta e inmediatamente á dereita pola rúa dá Peregrina, unha rúa peonil que conflúe na praza Peregrina, onde está a igrexa da Virxe Peregrina, construída a partir de 1778 e cuxa planta ten forma de vieira.De fronte por pórtaa do Camiño, antiga porta de Trabancos, entramos na praza dá Ferrería, onde vemos o convento de San Francisco, do século XIV e de estilo gótico mendicante. En paralelo aos soportais da praza enlazamos coa praza de Curros Enríquez e continuamos rectos pola rúa Real até a praza de Celso García de Régaa. Aquí viramos á esquerda pola rúa dá Ponche, que abandona o centro histórico e chega até o Ponche do Burgo, sucesor do pontón romano que a vía XIX utilizaba para salvar o río Lérez. A fábrica é medieval, pero foi moi restaurado posteriormente (Km 2,1).Cruzámolo para renovar a marcha pola avenida dá Coruña, aínda que pasados uns metros temos que seguir pola rúa paralela da esquerda, a rúa dá Santiña. Sen perda e sempre de fronte chegaremos até o barrio de A Gándara e máis adiante xunto a un observatorio de as Marismas de Alba, humidal de 80 hectáreas que alberga centos de especies vexetais e 123 especies de aves. Atopámonos xa dentro da parroquia pontevedresa de Santa María de Alba e tras un discreto merendero chegamos ao lugar de Pontecabras (Km 4,6).Pasamos baixo as vías e continuamos até Guxilde, onde se alza a igrexa de Santa María de Alba, construída en 1595 baixo a dirección de Mateo López e herdeira do templo consagrado no século XII polo soado arcebispo Diego Gelmírez (Km 5,2). Medio quilómetro máis adiante, tras pasar de novo baixo as vías, entramos en San Caetano de Alba, onde se atopa a capela homónima do XVIII (Km 6,2).A parroquia de Cerponzons toma agora a testemuña e o Camiño Portugués visita dúas dos seus lugares: Leborei e Ou Castrado (Km 7,3). Na mouteira dos 56.996 km a Santiago dá comezo o tramo máis reparador da xornada: unha senda canalizada por un muro de pedras recubertas de brión e hiedras (Km 8,2). Baixo o enmarañado dosel vexetal progresamos até o rego do Pozo Negro, que cruzamos por unha pasarela rústica para chegar até un comprometido paso a nivel sen barreira. Tras el entraremos pronto en San Amaro, que pertence á parroquia de San Mamede dá Portela e ao Concello de Barro.
- Km 10,3. San Amaro(Bar. Albergue de Barro algo máis adiante)
O itinerario continúa xunto ao mesón, pasando xunto a unha área de descanso. No lugar de A Cancela atópase o desvío (Km 11,4) a Portela, onde se atopa o albergue de Barro, Abandonamos A Cancela por unha pista asfaltada e ao chegar a unha estrada viramos levemente á esquerda para tomar unha pista agrícola que conduce até a parroquia de Agudelo, concretamente ao lugar de Valbón.
- Km 12,9. Valbón(Bar)
Aquí está o cruceiro de Amonisa, cunha talla de Santiago peregrino no fuste mirando ao norte, cara a Compostela. Á saída avanzamos en paralelo a un viaduto e por un camiño cruzamos o rego do Areal para saír á estrada provincial EP-9407. Nada máis cruzala aparece a mouteira dos últimos 50 quilómetros (Km 14,9). Varias pistas conducen agora até unha pequena fábrica que precede ao núcleo de La Seca, ao pé da N-550. Aquí tamén temos a oportunidade de repor forzas nun bar que hai xunto á estrada.
- Km 16,6. La Seca(Bar-Tenda. A uns centos de metros Área recreativa do río Barosa con zona de baño e bar)
Pola beiravía da nacional salvamos o río Agra e entramos así no Concello de Portas. Xusto despois deixamos a estrada por un camiño que salgue á esquerda, e que pasa polo minúsculo núcleo de Barosa (a escasa distancia atópase a área recreativa) para terminar regresando á N-550 tras uns emparrados, (neste punto, cruzando a nacional pódense ir visitar as Fervenzas do Rio Barosa, no Parque Natural, o desvío son só 400 metros e é moi recomendable). É un paso fugaz, xa que volvemos deixala para entrar en Briallos.
- Km 18. Briallos(Albergue. Tenda)
Para ir ao albergue hai que desviarse uns 400 metros do Camiño. Nesta aldea hai un pequeno supermercado, alén da N-550, que abre todos os días de 9 a 21 horas e os domingos de 10 a 13 horas. O teléfono é o 986 54 08 69.Até o albergue de Caldas aínda restan cinco quilómetros, ánimo. Saímos de Briallos ao encontro da N-550 na parroquia de Arcos dá Condesa e abandonamos de novo a estrada para visitar a capela de Santa Lucía (Km 18,7). De fronte, por pistas sen apenas sombras que avanzan entre a N-550 e o río Chaín, continuamos até a aldea de Tivo. Con sorte ten albergue, bar-restaurante e un par de fontes que convidan a deterse e a combater o cansazo deste interminable tramo.
- Km 20,8. Tivo(Albergue. Bar-restaurante)
Tan só vinte minutos despois entramos en Caldas de Reis xunto a a igrexa de Santa María. A portada que mira ao oeste e a ábsida son románicos pero ten engadidos do XVII e XVIII como as capelas de San Diego e da Carmen. Deixámonos caer até a ponte sobre o río Umia, que a pesar do seu tupida vexetación mergullada reclama un baño nos meses de verán, e despois viramos á esquerda pola rúa Laureano Salgado para visitar a fonte das Burgas, de auga termal e construída a finais do XIX. Pola rúa Real atravesamos Caldas e chegamos até a histórica ponte de fábrica medieval que salva o río Bermaña. O albergue de peregrinos atópase xusto á beira.
- Km 23. Caldas de Reis(Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
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Albergues
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