Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

O itinerario

Km 0. Pontevedra(Todos os servizos)

Km 10,3. San Amaro(Bar. Albergue de Barro algo máis adiante)

Km 12,9. Valbón(Bar)

Km 16,6. La Seca(Bar-Tenda. A uns centos de metros Área recreativa do río Barosa con zona de baño e bar)

Km 18. Briallos(Albergue. Tenda)

Km 20,8. Tivo(Albergue. Bar-restaurante)

Km 23. Caldas de Reis(Todos os servizos)

Os máis seguro é que o itinerario entre o albergue de peregrinos e o centro de Pontevedra percorrémolo a tarde anterior para visitar a cidade. Xunto á estación de tren cruzamos na avenida de Eduardo Pondal para tomar a rúa Gorgullón, onde se atopa a. Sempre de fronte desembocamos na rúa Virxe do Camiño xunto ao hotel do mesmo nome. Ao final desta rúa viramos á esquerda pola rúa Sagasta e inmediatamente á dereita pola rúa dá Peregrina, unha rúa peonil que conflúe na praza Peregrina, onde está a, construída a partir de 1778 e cuxa planta ten forma de vieira.De fronte por, antiga porta de Trabancos, entramos na praza dá Ferrería, onde vemos o, do século XIV e de estilo gótico mendicante. En paralelo aos soportais da praza enlazamos coa praza de Curros Enríquez e continuamos rectos pola rúa Real até a praza de Celso García de Régaa. Aquí viramos á esquerda pola rúa dá Ponche, que abandona o centro histórico e chega até o, sucesor do pontón romano que a vía XIX utilizaba para salvar o río Lérez. A fábrica é medieval, pero foi moi restaurado posteriormente.Cruzámolo para renovar a marcha pola avenida dá Coruña, aínda que pasados uns metros temos que seguir pola rúa paralela da esquerda, a rúa dá Santiña. Sen perda e sempre de fronte chegaremos até o barrio dee máis adiante xunto a un observatorio de as, humidal de 80 hectáreas que alberga centos de especies vexetais e 123 especies de aves. Atopámonos xa dentro da parroquia pontevedresa de Santa María de Alba e tras un discreto merendero chegamos ao lugar de.Pasamos baixo as vías e continuamos até, onde se alza a, construída en 1595 baixo a dirección de Mateo López e herdeira do templo consagrado no século XII polo soado arcebispo Diego Gelmírez. Medio quilómetro máis adiante, tras pasar de novo baixo as vías, entramos en, onde se atopa a capela homónima do XVIII (Km 6,2).A parroquia detoma agora a testemuña e o Camiño Portugués visita dúas dos seus lugares:. Na mouteira dos 56.996 km a Santiago dá comezo o tramo máis reparador da xornada: unha senda canalizada por un muro de pedras recubertas de brión e hiedras. Baixo o enmarañado dosel vexetal progresamos até o, que cruzamos por unha pasarela rústica para chegar até un comprometido paso a nivel sen barreira. Tras el entraremos pronto en San Amaro, que pertence á parroquia dee ao Concello deO itinerario continúa xunto ao mesón, pasando xunto a unha área de descanso. No lugar deatópase o desvío, onde se atopa o, Abandonamos A Cancela por unha pista asfaltada e ao chegar a unha estrada viramos levemente á esquerda para tomar unha pista agrícola que conduce até a parroquia de, concretamente ao lugar deAquí está o, cunha talla de Santiago peregrino no fuste mirando ao norte, cara a Compostela. Á saída avanzamos en paralelo a un viaduto e por un camiño cruzamos opara saír á estrada provincial EP-9407. Nada máis cruzala aparece a. Varias pistas conducen agora até unha pequena fábrica que precede ao núcleo de, ao pé da N-550. Aquí tamén temos a oportunidade de repor forzas nun bar que hai xunto á estrada.Pola beiravía da nacional salvamos oe entramos así no Concello de Portas. Xusto despois deixamos a estrada por un camiño que salgue á esquerda, e que pasa polo minúsculo núcleo de(a escasa distancia atópase a área recreativa) para terminar regresando á N-550 tras uns emparrados, (neste punto, cruzando a nacional pódense ir visitar as Fervenzas do Rio Barosa, no Parque Natural, o desvío son só 400 metros e é moi recomendable). É un paso fugaz, xa que volvemos deixala para entrar enPara ir ao albergue hai que desviarse uns 400 metros do Camiño. Nesta aldea hai un pequeno supermercado, alén da N-550, que abre todos os días de 9 a 21 horas e os domingos de 10 a 13 horas. O teléfono é o 986 54 08 69.Até o albergue de Caldas aínda restan cinco quilómetros, ánimo. Saímos de Briallos ao encontro da N-550 na parroquia dee abandonamos de novo a estrada para visitar a. De fronte, por pistas sen apenas sombras que avanzan entre a N-550 e o, continuamos até a aldea de. Con sorte tene un par de fontes que convidan a deterse e a combater o cansazo deste interminable tramo.Tan só vinte minutos despois entramos enxunto a a. A portada que mira ao oeste e a ábsida son románicos pero ten engadidos do XVII e XVIII como as. Deixámonos caer até a ponte sobre o, que a pesar do seu tupida vexetación mergullada reclama un baño nos meses de verán, e despois viramos á esquerda pola rúa Laureano Salgado para visitar a, de auga termal e construída a finais do XIX. Pola rúa Real atravesamos Caldas e chegamos até a histórica ponte de fábrica medieval que salva o. O albergue de peregrinos atópase xusto á beira.