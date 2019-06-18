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Etapa de Caldas de Reis a Padrón
Información sobre a etapa 5: Etapa de Caldas de Reis a Padrón
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O itinerario
- Km 0. Caldas de Reis(Todos os servizos)
Hai que saír de fronte, sen perda, pola rúa San Roque. Esta desemboca na capela do santo do mesmo nome, patrón de Caldas de Reis cuxas festas se celebran a mediados de agosto. Neste punto saímos á N-550 pero abandonámola pasados 150 metros por unha pista que nace á dereita. Dá comezo un apracible tramo rural coa presenza próxima de o río Bermaña pero afeado por un viaduto. Con todo, pronto queda no esquecemento grazas a varias manchas de carballos e eucaliptos. Tras varias casas do pequeno núcleo de Lavandeira (Km 1,5), que deixamos á dereita, o traxecto segue en inapreciable ascenso agardando algunhas ramplas máis molestas que conducen finalmente até a parroquia de Carracedo, ao pé da N-550, onde hai un par de restaurantes, panadaría e farmacia. Cruzamos a estrada e subimos até a igrexa de Santa Mariña, epicentro da parroquia de Carracedo e situada no lugar de Ou Campo.
- Km 5,5. Santa Mariña de Carracedo(Ao pé da N-550: Bares. Panadaría. Farmacia)
Pasada a igrexa atravesamos un núcleo de casas que corresponden a Gorgullón e tras varios cruzamentos baixamos ao encontro da N-550, que volvemos cruzar á altura de Casalderrique. Na mouteira dos 34,584 km a Santiago despedímonos do Concello de Caldas de Reis e accedemos ao de Valga, indo parar a unha pista que avanza en paralelo á AP-9. O Camiño crúzaa máis adiante no núcleo de Casal de Eirigo, da parroquia de Setecoros e onde tamén hai un bar (Km 8,1). O Casal queda uns metros á esquerda e o Camiño prosegue de novo xunto á autoestrada, que abandonamos máis tarde por unha pista asfaltada que leva ao lugar de O Pino.
- Km 9,3. O Pino(Albergue. Bar)
A poboación e os servizos quedan xunto á N-550, uns 60 metros á esquerda do noso itinerario. Desde 2011 tamén hai un albergue de peregrinos da Xunta. En a mouteira 32,410 a Santiago viramos á dereita e descendemos por unha pista que se penetra aos poucos no tupido monte Albor amoldándose á canle de o río Valla. Ao saír da vexetación cruzamos o río e entramos en San Miguel de Valga xunto á igrexa de factura neoclásica do XVIII.
- Km 11,7. San Miguel de Valga(Bar-Tenda)
Suceden a San Miguel os inconexos núcleos rurais de Cimadevila e Fontelo. Despois deste último baixamos por un camiño empedrado a unha pista que leva ao camiño de Regadío, rúa que nos dá a benvida ao lugar de Condide, do Concello de Pontecesures (Km 14,3). Un quilómetro máis adiante, xa no barrio de Infesta, cruzamos a estrada que se dirixe á Estrada.
- Km 15,3. Infesta-Pontecesures(Albergue. Bar)
Máis adiante atópase o albergue de Pontecesures, da Xunta e inaugurado en xaneiro de 2012. O itinerario continúa de fronte até a igrexa de San Julián. Aínda conserva algúns canecillos románicos (Km 15,8). De seguido vén o desvío cara a o albergue de peregrinos de Herbón, situado a 3 quilómetros deste punto. Atópase nunha dependencia do mosteiro franciscano, berce dos afamados pementos de Padrón, e está xestionado pola Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, o cartel que hai no propio desvío avisa si atópase aberto ou non.
- Km 16. Desvío Albergue de Peregrinos de Herbón
Cara a Padrón, o Camiño salva xusto despois un paso a nivel para chegar até a ponte sobre o río Ulla en Pontecesures. A ponte, herdeiro dun romano, foi cambiando a súa fisionomía, primeiro no século XII, despois en 1790 e máis adiante en 1911 e 1956. Xusto antes de cruzar a ponte únensenos aqueles peregrinos que optaron pola variante espiritual.
- Km 16,3. Pontecesures(Todos os servizos)
Ao cruzar o río dicimos adeus á provincia de Pontevedra para entrar na da Coruña. Tras a ponte parece que xa estamos no mesmo Padrón, pero non é así, aínda restan máis de 2 quilómetros até o albergue. Por Ponte Padrón chegamos até o río Sar, o mesmo polo que desembarcaron os discípulos de Santiago cos restos do Apóstolo no ano 42 ou 44 da nosa era. Unha longa recta paralela a este río leva até o mercado de Abastos e o paseo do Espolón de Padrón, onde nos recibe o monumento ao Nobel de Literatura Camilo José Cela.No outro extremo do Paseo atópase a estatua en homenaxe á escritora Rosalía de Castro e a igrexa de Santiago. Do templo románico só queda unha pedra. A igrexa actual é de mediados do XIX e substituíu á súa vez a outra de estilo gótico. Debaixo do altar maior atópase o pedrón, ara romana de pedra que serviu para amarrar a barca onde chegaron os restos de Santiago e que deu nome a esta localidade. Viramos xunto á igrexa para cruzar o río e subimos pola costanilla da Carmen até o convento do mesmo nome e o albergue público de peregrinos.
- Km 18,5. Padrón(Todos os servizos)
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