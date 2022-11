Etapa de Caldas de Reis a Padrón

O itinerario

Km 0. Caldas de Reis(Todos os servizos)

Km 5,5. Santa Mariña de Carracedo(Ao pé da N-550: Bares. Panadaría. Farmacia)

Km 9,3. O Pino(Albergue. Bar)

Km 11,7. San Miguel de Valga(Bar-Tenda)

Km 15,3. Infesta-Pontecesures(Albergue. Bar)

Km 16. Desvío Albergue de Peregrinos de Herbón

Km 16,3. Pontecesures(Todos os servizos)

Km 18,5. Padrón(Todos os servizos)

Hai que saír de fronte, sen perda, pola rúa San Roque. Esta desemboca na capela do santo do mesmo nome, patrón de Caldas de Reis cuxas festas se celebran a mediados de agosto. Neste punto saímos á N-550 pero abandonámola pasados 150 metros por unha pista que nace á dereita. Dá comezo un apracible tramo rural coa presenza próxima de opero afeado por un viaduto. Con todo, pronto queda no esquecemento grazas a varias manchas de carballos e eucaliptos. Tras varias casas do pequeno núcleo de, que deixamos á dereita, o traxecto segue en inapreciable ascenso agardando algunhas ramplas máis molestas que conducen finalmente até a parroquia de, ao pé da N-550, onde hai. Cruzamos a estrada e subimos até a, epicentro da parroquia de Carracedo e situada no lugar dePasada a igrexa atravesamos un núcleo de casas que corresponden ae tras varios cruzamentos baixamos ao encontro da N-550, que volvemos cruzar á altura de. Na mouteira dos 34,584 km a Santiago despedímonos do Concello de Caldas de Reis e accedemos ao de Valga, indo parar a unha pista que avanza en paralelo á AP-9. O Camiño crúzaa máis adiante no núcleo de, da parroquia de Setecoros e onde tamén hai un bar. O Casal queda uns metros á esquerda e o Camiño prosegue de novo xunto á autoestrada, que abandonamos máis tarde por unha pista asfaltada que leva ao lugar deA poboación e os servizos quedan xunto á N-550, uns 60 metros á esquerda do noso itinerario. Desde 2011 tamén hai unda Xunta. En aviramos á dereita e descendemos por unha pista que se penetra aos poucos no tupidoamoldándose á canle de o. Ao saír da vexetación cruzamos o río e entramos enxunto á igrexa de factura neoclásica do XVIII.Suceden a San Miguel os inconexos núcleos rurais de. Despois deste último baixamos por un camiño empedrado a unha pista que leva ao camiño de Regadío, rúa que nos dá a benvida ao lugar de, do Concello de Pontecesures. Un quilómetro máis adiante, xa no barrio de, cruzamos a estrada que se dirixe á Estrada.Máis adiante atópase o, da Xunta e inaugurado en xaneiro de 2012. O itinerario continúa de fronte até a. Aínda conserva algúns canecillos románicos. De seguido vén o desvío cara a o, situado a 3 quilómetros deste punto. Atópase nunha dependencia do mosteiro franciscano,, e está xestionado pola Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, o cartel que hai no propio desvío avisa si atópase aberto ou non.Cara a Padrón, o Camiño salva xusto despois un paso a nivel para chegar até a ponte sobre oen. A ponte, herdeiro dun romano, foi cambiando a súa fisionomía, primeiro no século XII, despois en 1790 e máis adiante en 1911 e 1956. Xusto antes de cruzar a ponte únensenos aqueles peregrinos que optaron pola variante espiritual.Ao cruzar o río dicimos adeus á provincia de Pontevedra para entrar na da Coruña. Tras a ponte parece que xa estamos no mesmo Padrón, pero non é así, aínda restan máis de 2 quilómetros até o albergue. Por Ponte Padrón chegamos até o, o mesmo polo que desembarcaron os discípulos de Santiago cos restos do Apóstolo no ano 42 ou 44 da nosa era. Unha longa recta paralela a este río leva até oe o, onde nos recibe o monumento ao Nobel de Literatura.No outro extremo do Paseo atópase a estatua en homenaxe á escritorae a. Do templo románico só queda unha pedra. A igrexa actual é de mediados do XIX e substituíu á súa vez a outra de estilo gótico. Debaixo do altar maior atópase o, ara romana de pedra que serviu para amarrar a barca onde chegaron os restos de Santiago e que deu nome a esta localidade. Viramos xunto á igrexa para cruzar o río e subimos pola costanilla da Carmen até o convento do mesmo nome e o