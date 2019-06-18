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Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa
Caldas de Reis da zerbitzu guztiak dituen herri bakarra
Etapari buruzko informazioa 4: Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Pontevedra (zerbitzu guztiak)
Seguruenik, erromesen aterpetxearen eta Pontevedra zentroaren arteko ibilbidea aurreko arratsaldean egingo dugu, hiria bisitatzeko. Tren-geltokiaren ondoan, Eduardo Pondalen hiribidea zeharkatu eta Gorgullón kalea hartuko dugu. Kale horretan 65.077 km-ko mugarria dago. Aurrez aurre, Virxe do Camiño alua iristen da, izen bereko hotelaren ondoan. Kale honen amaieran, ezkerretara biratuko dugu Sagasta kaletik, eta eskuinetara, Erromes auzotik. Erromes plazan elkartzen den oinezkoentzako kalea da, eta bertan Erromes Ama Birjinaren eliza dago, 1778. urtetik aurrera eraikia eta beira-forma duena. Aurrean, Camiñoko portatik, Trabancosko ate zaharra, La Ferrería plazan sartuko gara. Han, San Frantzisko komentua ikusiko dugu, XIV. mendekoa eta estilo gotiko beheranzkoa. Plazaren ataripeekiko paraleloan, Curros Enríquez plazarekin bat egin, eta zuzen segituko dugu Real kaletik Celso García de la Riega plazaraino. Hemen ezkerretara biratuko dugu Ponte ubidetik. Alde zaharra utzi eta Ponte do Burgora iritsiko da, XIX. bideak Lérez ibaia gainditzeko erabiltzen zuen pontoi erromatarraren ondorengoa. Fabrika Erdi Arokoa da, baina oso berriztatua izan da gero (2,1 km). Gurutzatu egingo dugu, Coruñako hiribidetik ibiltzeari berriro ekiteko, nahiz eta metro batzuk igaro ondoren ezkerreko kale paralelotik jarraitu behar dugun, Santiña kalea. Galerarik gabe eta aurrez aurre, A Ganara auzoraino iritsiko gara, eta, aurrerago, Albako paduren behatoki batera, 80 hektareako hezegunea, ehunka landare-espezie eta 123 hegazti-espezie dituena. Santa María de Albako parrokia pontevedresaren barruan gaude, eta askaldegi apal baten ondoren Pontecabras herrira iritsiko gara (4,6 km). Trenbide azpitik pasa eta Guxilderaino jarraitu. Bertan, Albako Santa Maria eliza dago. 1595ean eraiki zuten, Mateo Lópezen zuzendaritzapean, eta XII. mendean Diego Gelmírez artzapezpiku ospetsuak (5,2. km) emandako tenpluaren oinordekoa da. Kilometro erdi aurrerago, berriz ere trenbideen azpitik igaro ondoren, Albako San Caetanon sartuko gara, XVIII. mendeko kapera homonimoan (6,2 km). Cerponzons parrokiak hartu du lekukoa, eta Portugalgo bideak bi leku bisitatu ditu:Leborei eta O Zikiratua (7,3 km). Santiagora doan 56.996 km-ko mugarrian, eguneko zatirik konpontzaileena hasten da: goroldioz eta haziez estalitako harriz osatutako horma batek (8,2 km) bideratutako bidexka. Landare-errezel zorabiatuaren azpian, Pozo Negro regora iritsiko gara. Landa-pasabide batetik zeharkatuko dugu, hesirik gabeko trenbide-pasagune batera iristeko. Ondoren, San Amaron sartuko gara laster. San Mamede da Portela parrokiakoa da eta Concello de Barrokoa.
- 10,3 km. San Amaro (taberna) Barroko aterpetxea, aurrerago)
Ibilbidea mesoiaren ondotik doa, atsedenleku baten ondotik pasatuz. A Cancela inguruan dago Portelarako desbideraketa (11,4. km), Barroko aterpetxea dagoen tokian; A Cancela bide asfaltatu batetik utziko dugu, eta errepide batera iristean, ezkerrera egingo dugu pixka bat, Agudeloko parrokiara doan nekazaritzako pista bat hartzeko, zehazki Valbón tokira.
- 12,9 km. Balboia (taberna)
Hor dago Amonisaren gurutzaontzia, Santiago erromesaren tamainakoa fustean iparraldera begira, Compostelara begira. Irteeran, biaduktu baten paraleloan egingo dugu aurrera, eta, bide batetik, Areal errekastoa gurutzatuko dugu, EP-9407 probintziako errepidera ateratzeko. Gurutzatu bezain laster, azken 50 kilometroetako mugarria agertzen da (14,9 km). Pista batzuek La Secako gunearen aurreko lantegi txiki batera eramango gaituzte, N-550 errepidearen oinera. Hemen ere errepidearen ondoan dagoen taberna batean indarrak berritzeko aukera dugu.
- 16,6 km. Lehorra (Bar-Denda. Ehunka metrora Barosa ibaiaren atsedenlekua, bainua eta taberna dituena)
Nazioaren bazterbidetik Agra ibaia salbatu eta Portasko Concello ibaian sartuko gara. Gero, errepidea ezkerretara dagoen bide batetik utziko dugu, Barosako gune txikitik pasatzen dena (distantzia txikian dago atsedenlekua), eta, azkenik, N-550 errepidera itzuliko gara birrindu batzuen ondoren (puntu horretan, Nazioa zeharkatuz, Barosa ibaiaren ur-jauziak bisitatzera joan gaitezke, Parke Naturalean, eta 400 metro besterik ez dira desbideraketa, eta oso gomendagarria da). Pauso iheskorra da, Briallasen sartzeko utzi baitugu berriro.
- 18. km. Briallos (aterpetxea. Denda)
Aterpetxera joateko bidetik 400 metro inguru desbideratu behar dira. Herrixka honetan supermerkatu txiki bat dago, N-550 errepidearen beste aldean, egunero 9:00etatik 21:00etara zabaltzen dena eta igandeetan 10:00etatik 13:00etara. Telefonoa 986 54 08 69 da. Caldasko aterpetxeraino bost kilometro falta dira oraindik. Aupa! Briallotik atera eta Kondesako Arcosko parrokian N-550 topaketara iritsiko gara. Errepidea utzi eta Santa Luziako kapera (18,7 km) ikusiko dugu. Aurrez aurre, N-550 errepidearen eta Chain ibaiaren artean doazen ia itzalik gabeko pistetatik, Tivo herrixkaraino jarraitu. Zorionez, aterpetxea, taberna-jatetxea eta pare bat iturri ditu, tarte amaigabe horren nekeari aurre egiteko eta gelditzeko.
- 20,8 km. Tiboa(Aterpetxea. ostatu-jatetxea)
Hogei minutu geroago, Caldas de Reisen sartuko gara, Santa Maria elizaren ondoan. Mendebaldera begira dagoen portada eta absidea erromanikoak dira, baina XVII. eta XVIII. mendeetan San Diegoren eta Karmengo kaperak bezalakoak ditu. Umia ibaiaren gaineko zubiraino erortzen utzi gara. Urpeko landaredi trinkoa izan arren, bainu bat eskatzen du udako hilabeteetan, eta, ondoren, Laureano Salgado errekatik ezkerrera biratuko dugu, Burgasen iturria bisitatzeko. Ur termala du eta XIX. mendearen amaieran eraiki zen. Caldas zeharkatu eta Bermaña ibaia zeharkatzen duen Erdi Aroko fabrika-zubi historikora iritsiko gara. Erromesen aterpetxea ondoan dago.
- 23. km. Caldas de Reis (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak