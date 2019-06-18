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Caldas de Reisetik Padronera etapa
Carracedora iritsi aurretik arrapala batzuk izan ezik, etapa erosoa da
Etapari buruzko informazioa 5: Caldas de Reisetik Padronera etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Caldas de Reis (zerbitzu guztiak)
Aitzinetik atera behar da, galerarik gabe, San Roke ruagatik. Azken hori izen bereko santuaren kaperan amaitzen da. Caldas de Reis-eko patroia da eta abuztuaren erdialdean ospatzen dira jaiak. Puntu horretan, N-550 errepidera aterako gara, baina eskuinetara dagoen pista batetik 150 metro pasatuta utziko dugu. Landa-eremu lasai bat hasten da, Bermaña ibaia gertu dela, baina bidezubi batek bustita. Hala ere, laster geratzen da ahanzturan, zenbait karballo eta eukaliptoi esker. Lavandeirako herrigune txikiko (1,5. km) hainbat etxe eskuinetara utzi ondoren, ibilbideak gorantz jarraitzen du, eta arrapala gogaikarriagoak daude. Azkenean, Carracedoko parrokiaraino iristen dira, N-550 errepidearen oinera. Bi jatetxe, okindegia eta farmazia daude han. Errepidea gurutzatu eta Santa Mariña elizaraino igoko gara, Carracedoko parrokiako epizentroraino, O Campo herrian.
- 5,5 km. Carracedoko Santa Mariña (N-550 errepidearen ondoan: Tabernak. Okindegia. Farmazia)
Eliza igaro ondoren, Gorgullóngo etxegune bat zeharkatuko dugu, eta, hainbat bidegurutzeren ondoren, N-550 errepidearen elkargunera jaitsiko gara; Casalderrique parean gurutzatuko dugu berriro. Santiagora 34,584 km-ko mugarrian, Caldas de Reiseko Concello kaleratu eta Valgarako mugarrira joko dugu, AP-9ren paralelo doan pista batera. Bideak aurrerago zeharkatzen du, Eirigoko Casal gunean, Setecorosko parrokian, eta taberna bat ere badago (8,1 km). El Casal metro batzuk ezkerretara geratzen da, eta bideak autobidearen ondotik jarraitzen du berriro. Ondoren, O Pino lekura doan pista asfaltatu batetik utziko dugu.
- 9,3 km. O Pinua (aterpetxea. Taberna)
Herria eta zerbitzuak N-550 errepidearen ondoan daude, gure ibilbidearen ezkerraldean, 60 bat metro. 2011tik, Xuntako erromesen aterpetxe bat ere badago. Santiagora doan 32,410 mugarrian eskuinera egingo dugu, eta pista batetik behera egingo dugu. Pista hori pixkanaka Albor mendi itxian barneratuko da, Valga ibaiaren ibilgura moldatuz. Landaretzatik ateratzean ibaia gurutzatu eta San Miguel de Valgan sartuko gara, XVIII. mendeko eliza neoklasikoaren ondoan.
- 11,7 km. San Miguel de Valga (bar-denda)
Cimadevila eta Fonteloko landagune lotsagabeak San Miguelen atzetik dabiltza. Azken horren ondoren, bide harriztatu batetik jaisten gara, Regadío bidera daraman pista batera. Kale horretan, Pontecesuresko Concello herriko (14,3. km) Ongailu herrira iritsiko gara. Kilometro bat aurrerago, Infesta auzoan, A Estradarako errepidea gurutzatuko dugu.
- 15,3 km. Infestarra-Pontecesures (aterpetxea. Taberna)
Aurrerago Pontecesuresko aterpetxea dago, Xuntakoa, eta 2012ko urtarrilean inauguratu zen. Ibilbidea aurrera doa, San Julian elizaraino. Oraindik harburu erromaniko batzuk ditu (15,8 km). Handik 3 kilometrora dagoen Herboiko erromesen aterpetxerako desbideraketa dator. Monasterio frantziskotarreko etxe batean dago, Padróngo piper ospetsuen sorlekuan, eta Santiago Bidearen Lagunen Galiziako Elkarteak kudeatzen du. Desbideraketan bertan dagoen kartela irekita dagoen ala ez ohartarazten du.
- 16. km. Herboiko erromesen aterpetxea desbideratzea
Padronerantz, Bideak trenbide-pasagune bat gainditu eta Pontecesuresko Ulla ibaiaren gaineko zubiraino iristen da. Zubia, erromatar baten oinordekoa, bere fisionomia aldatuz joan da, lehenik XII. mendean, gero 1790ean eta geroago 1911n eta 1956an. Zubia gurutzatu baino lehentxeago, saihesbide espirituala aukeratu zuten erromesek elkartuko gaituzte.
- 16,3 km. Pontecesures (zerbitzu guztiak)
Ibaia zeharkatzean, agur esaten diogu Pontevedra probintziari, Coruñan sartzeko. Zubiaren atzean, badirudi Errolda berean gaudela, baina ez da hala, oraindik 2 kilometro baino gehiago geratzen dira aterpetxeraino. Puente Padrónetik Sar ibaira iritsiko gara. Han lehorreratu ziren Santiagoko dizipuluak eta gure aroko 42. edo 44. urtean apostoluaren hondarrak. Ibai horrekiko paralelo dagoen zuzen luze batek Abastosko merkatura eta Padróngo Espoloiaren pasealekura eramango gaitu. Han, Camilo José Cela Literaturako Nobelaren monumentua jasoko dugu. Pasealekuaren beste muturrean Rosalía de Castro idazlearen omenezko estatua eta Santiago eliza daude. Tenplu erromanikotik harri bakarra geratzen da. Gaur egungo eliza XIX. mendearen erdialdekoa da eta estilo gotikoko beste eliza bat ordeztu zuen. Aldare nagusiaren azpian harritzarra dago, Santiagoko hondakinak iritsi ziren txalupa amarratzeko balio izan zuen eta herri honi izena eman zion. Elizaren ondoan biratu, ibaia gurutzatzeko, eta Carmengo saihetsetik igo, izen bereko komenturaino eta erromesen aterpe publikoraino.
- 18,5 km. Errolda(zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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