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Santiagoko Erroldaren etapa
Etapa hori bi zatitan bana daiteke: bata laua eta bestea gogorra, katedraleraino.
Etapari buruzko informazioa 6: Santiagoko Erroldaren etapa
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Etapako interesguneak 6: Santiagoko Erroldaren etapa
Ibilbidea
- 0 km. Errolda(zerbitzu guztiak)
Sar ibaiaren gaineko zubiraino jaitsiko gara, eta, Santiago elizaren fatxada inguratu ondoren, Espolon pasealekuko puntan, Murgadán rua hartuko dugu. Aurrerago eskuinetara egingo dugu Corredoira da Barca bailaratik, eta ezkerretara Dolores kaletik. Aurrez aurre, autobus-geltokia eskuinera utzita, ibaia gurutzatu eta Iria Flavian sartuko gara, Erroldako Concello parrokian eta apezpiku-egoitza zaharrean, Apostoluaren gorputza aurkitu zenean Compostelaren alde utzi baitzuen. N-550 errepidea gurutzatu bezain laster, Adina Santa Maria kolegiatarekin topo egingo dugu, bisigodoaren garaia baino lehenagokoa, baina XVIII. mendera arte birmoldaketa ugari izan ditu. Alboko hilerrian Camilo José Cela lurperatuta dago.
- 1. km Iria Flavia
Atzean utzita, errepide nazionalaren ertzera iritsiko gara, bideak gurutzatzeko. Itzuli berriro N-550 errepidera, Pazos parean, eta kontu handiz gurutzatuko dugu elkargunea arriskutsua delako. Escalako hotelaren ondotik pasatuko gara, eta, puntu horretatik aurrera, ezkerretara egin ondoren, Romarís, Rueiro eta Antreportas kale-labirintoan zehar ibiliko gara (3,8 km). 19:595 eta Santiago arteko mugarrian, azken nukleo hori utzi eta asfaltatutako zuzen bat zabalduko dugu. Gero, Gurutzetako Santa Maria parrokiako Tarrioko gunera iritsiko gara, eta hainbat garairekin berdinduko dugu. Vilar herrigunearekin bat egin eta bideekiko paralelo, N-550 errepidera itzuliko gara, Esclavitude parean. XVIII. eta XIX. mendeetako santutegi barroko zoragarriaren ondotik igaroko gara. Kondairak dioenez, Santiagora zihoan nekazari baten dohaintzak sustatu zuen haren eraikuntza, eta iturritik edatean gaixotasunetik sendatu zen. Taberna eta autozerbitzu itxia daude.
- 6. km. A Esclavitude(Tabernak. denda)
Santutegiaren eta Paideia Fundazioaren ondoan, Gurutzetako Santa Maria eliza erromanikora igoko gara. Norabide-aldaketa ugari dituen zati batean, eta, batez ere, 16,763 mugarriaren ondoko ezkerretara biratzean, Angueira de Suson (8,1 km) sartzeko oztoporik gabeko trenbide-pasagune batera iritsiko gara. Amildegi amaigabe batek Areal herriguneko bidea hartu eta honek Picarañara eta gure N-550 banaezina eramango gaitu.
- 9,2 km. A Picaraña (tabernak)
Kafetegi bat dago errepidearen ertzean. Eskuinerantz goaz, bazterbidetik 800 metro baino gehiagoz, ezkerraldetik utzi eta Faramellon sartuko gara, Rois eta Teoko kontzejuek zatituta. Leku horretan dago La Calabaza del Peregrino aterpetxe pribatua.
- 10,1 km. Faramello (Aterpetxe pribatua eta publikoa. Tabernak)
Ehunka metro aurrerago, ibilbidea ezkerretara desbideratzen da. Zuzen jarraituz gero, 150 metrotan iritsiko ginateke Teoko aterpetxe publikora. Aukera ona da, pribatuarekin batera, erroldan edo indar-elkartean lo egin ez duenarentzat. Santiagotik 14,5 kilometrora dago, mugarriak 12,901 markatzen duen arren, eta 200 metroko bar-denda eta 800 metroko bi jatetxe ditu (10,7 km). Hemendik aurrera, etapa pixka bat gogortu egiten da. Arrapala batzuek Rúa de Francos herrira eramango gaituzte. Han 2,5 km egin daitezke Castro Luparioraino, Lupa Erregina bizi zen translatioan zegoen beste leku jacobeoetako batera. Gaur egun ezin da ezagutu eta sasiz beteta dago.' San Martiñoko ermita pasa, eta segituan, Galiziako zaharrenen artean dagoen gurutzaldi zakar baten ondotik. Kristo Gurutziltzatua harriaren muinetatik atera dela dirudi, eta hainbat grabatuk adierazten dute leku horretan oraindik bataiatu gabeko haurrak lurperatu zirela.
- 11,3 km. Rúa de Francos (taberna-jatetxea)
Carboeiro taberna-jatetxearen ondoren, pista asfaltatutik Oseberaino jaitsiko gara, Caloko San Juan parrokiako jurisdikzioan, eta bideak gurutzatuko ditugu Casalongara iristeko, CP-0205 errepidearen parean. Eskuinetik jarraitu, eta, ondoren, ezkerrera biratu Riotintoko bidetik, erreka bat gurutzatu eta Pedreirako gunean sartzeko (13,5 km). Irteeran pista erosoan aurrera egingo dugu, hariztia igo ahala, eta Lamela eta Areirako etxeak alde batera utziko ditugu. Pista bat zeharkatu eta zerrategi bat igaro ondoren, A Grelara joan da. Handik, errepidetik igotzen da ibilbidea, eta O Milladoiroko Porto zeharbidean sartzen da, Concello de Ames biztanle-gunerik handienean, non gosea ase eta freskatu baitaiteke katedraletik bereizten gaituzten azken 8 kilometroak egiteko (17,3. km).
- 17,3 km. O Milladoiro (zerbitzu guztiak)
O Milladoiro igaroko dugu Esquio auzotik eta, aurrerago, azpiestazio elektriko baten ondoan, Agro dos Monteirosen hitzaurrea, Portugalgo Bideko Gozo mendia. 262 metroko altueran dago, Galiziako Portugaldar Bidearen kotarik altuenean, eta Santiagoren eta katedraleko dorreen lehen ikuspegia ematen digu (18,8 km). Pista asfaltatutik jaitsiko gara, baita bidexka batzuk ere, Rocha Vellaraino, Conxo parrokiatik, Santiagoko Concello parrokiatik. Trenaren bideak zeharkatzeko, rodeotxo bat egingo dugu, eta Ponte Vellara joango gara Sar ibaia zeharkatzera (20,8 km). Zubia zeharkatu bezain laster, bidegurutze bat izango dugu. Aurrez aurre asfaltotik jarraituko dugu Santiagoraino, eta eskuinetik Konxoko Santa Maria monasteriotik pasatuko gara, kilometro eta erdi gehiago eginez. adarkatzean aurrera eginez gero, ingurabideko autobia gurutzatuko dugu goiko pasabide batetik, eta Choupana hiribidera iritsiko gara. Handik gutxira, biribilgune bat zeharkatuko dugu eta Rosalía de Castro etorbidetik jarraituko dugu, Santiagoko alde zaharreraino. Portugaldar Bideak katedraleraino egiten duen ibilbidea Francoren hiribidetik doa, agian Santiago osoko animatuena, eta tapatzeko tabernez eta oroitzapenezko dendez betea. Giza zimurra desagertu egiten da Obradoiro plazan sartu eta Tuin, Porton edo Lisboan hasieratik lortu nahi genuen garaikurra ikusteko ikusmena altxatzen dugunean. Ahaleginaren izerdiarekin, joan-etorrian eta gure bidaiariekin anana eginez, plazan etzatea eta bizkar-zorroaren gainean etzatea besterik ez da falta, berriro amesten hasteko.
- 25,2 km. Katedrala-Santiago (Zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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