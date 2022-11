Etapa de Padrón a Santiago de Compostela

El itinerario

Km 0. Padrón(Todos los servicios)

Km 1,2. Iria Flavia

Km 6. A Esclavitude(Bares. Estanco-Tienda)

Km 9,2. A Picaraña(Bares)

Km 10,1. Faramello(Albergue privado y público. Bares)

Km 11,3. Rúa de Francos(Bar-Restaurante)

Km 17,3. O Milladoiro(Todos los servicios)

Km 25,2. Catedral-Santiago de Compostela(Todos los servicios)

Bajamos hasta el puente sobre ely tras rodear la fachada de la, en una punta del paseo del Espolón, tomamos la rúa Murgadán. Más adelante giramos a la derecha por la rúa Corredoira da Barca y después a la izquierda por la calle de Dolores. De frente, dejando la estación de autobuses a la derecha, cruzamos de nuevo el río para entrar en, parroquia del Concello de Padrón y antigua sede episcopal que dejó de serlo a favor de Compostela cuando se descubrió el cuerpo del Apóstol. Nada más cruzar la N-550 nos encontramos con la, anterior a la época visigoda, pero con múltiples remodelaciones hasta el XVIII. En el cementerio anexo está enterrado Camilo José Cela.Dejándola atrás llegamos al borde de la carretera nacional para cruzar las vías. Regresamos de nuevo a la N-550 a la altura dey la cruzamos con mucha precaución porque la intersección es peligrosa. Pasamos junto al hotel Escala y a partir de este punto, tras un giro a la izquierda, vamos a callejear por el laberinto de calles de. En el mojón de los 19,595 a Santiago dejamos este último núcleo para enfilar una recta asfaltada y llegar al núcleo de, de la parroquia de Santa María de Cruces y engalanado con varios hórreos. Enlazamos con el núcleo dey paralelos a las vías retornamos a la N-550 a la altura de. Atravesamos este núcleo junto a la nacional pasando junto al magnífico Santuario barroco de los siglos XVIII y XIX. La leyenda asegura que su construcción fue incentivada por la donación de un labrador que iba a Santiago y que al beber de la fuente sanó de su enfermedad. Hay bares y un estanco autoservicio.Junto al Santuario y lasubimos hasta la iglesia de origen románico de. Por un tramo con varios cambios de dirección donde podemos despistarnos, sobre todo en un giro a la izquierda junto al mojón 16,763, llegamos hasta un problemáticopara entrar en. Un interminable emparrado nos cobija camino del núcleo dey éste nos conduce hastay nuestra inseparable N-550.Hay un café bar al borde de la carretera. Vamos a la derecha, marchando por el arcén durante más de 800 metros hasta dejarla por el lado izquierdo para entrar en, dividido por los concellos de Rois y Teo. En este lugar se encuentra elUnos cientos de metros más adelante el itinerario se desvía a la izquierda. Si seguimos recto llegaríamos en 150 metros al, una buena opción junto al privado para el que no haya dormido en Padrón o ande justo de fuerzas. Se encuentra a 14,5 kilómetros de Santiago a pesar de que el mojón marca 12,901 y tiene un bar-tienda a 200 metros y un par de restaurantes a 800. A partir de ahora la etapa se endurece un poco. Unas rampas conducen hasta, aldea donde es posible desviarse 2,5 km hasta el, otro de los escenarios jacobeos presentes en la translatio donde vivía la Reina Lupa. Hoy está irreconocible y lleno de maleza. Pasamos la ermita de San Martiño e inmediatamente junto a un tosco, catalogado entre los más antiguos de Galicia. El Cristo Crucificado parece salir de las entrañas de la piedra y varios grabados indican que en este lugar se enterraron niños aún sin bautizar.Después del bar-restaurante Carboeiro bajamos para acometer una subida por pista asfaltada hasta, ya en la jurisdicción de la, y cruzamos las vías para llegar hastaa la altura de la carretera CP-0205. La seguimos por la derecha y luego giramos a la izquierda por elpara cruzar un arroyo y entrar en el núcleo de. A la salida progresamos por una cómoda pista envuelta por el robledal que va subiendo ligeramente y dejando a un lado los grupos de casas de. Tras cruzar una pista y pasar un aserradero se dirige hasta. Desde aquí el itinerario sube por carretera y entra por la travesía do Porto en, eldonde hay posibilidad de saciar el apetito y refrescarse para acometer los últimos 8 kilómetros que nos separan de la catedral (Km 17,3).Pasamos O Milladoiro por la rúa do Esquío y más adelante junto a una subestación eléctrica, prólogo del. Está situado a 262 metros de altura, la cota más alta del Camino Portugués en Galicia, y nos regala la primera vista de Santiago y de las torres de la catedral. Bajamos por la pista asfaltada y varias sendas que van atajando hasta, de lay ya perteneciente al Concello de Santiago. Damos un pequeño rodeo para cruzar las vías del tren y nos dirigimos hastapara cruzar el. Nada más cruzar el puente tenemos una bifurcación, de frente continuaremos por asfalto hasta Santiago y por la derecha iremos por camino de tierra pasando por el monasterio de Santa María de Conxo haciendo kilómetro y medio más de etapa. si seguimos de frente en la bifurcación cruzaremos la autovía de circunvalación por un paso superior para desembocar en la avenida de Choupana, poco después atravesaremos una rotonda y continuaremos por la avenida Rosalía de Castro hasta el mismísimo casco antiguo de Santiago de Compostela. El trazado del Camino Portugués hasta la catedral discurre por la, quizás la más animada de todo Santiago y colmada de bares de tapeo y tiendas de recuerdos. El rugido humano se desvanece cuando entramos en lay alzamos la vista para ver el ansiado trofeo que buscábamos desde el inicio en Tui, Oporto o Lisboa. Con el sudor del esfuerzo todavía fluyendo y haciendo piña con nuestros compañeros/as de viaje, sólo resta tumbarse en la plaza y recostarse sobre la mochila para comenzar de nuevo a soñar.