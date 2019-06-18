Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la
Etapa que es pot dividir en una meitat plana i una altra dura fins a la catedral
Informació sobre l’etapa 6: Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la
Amplia el mapa
Punts d’interès de l’etapa 6: Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la
L’itinerari
- Km 0. Padró(Tots els serveis)
Baixem fins al pont sobre el riu Sar i després d'envoltar la façana de la església de Santiago, en una punta del passeig de l'Espolón, prenem la rúa Murgadán. Més endavant girem a la dreta per la rúa Corredoira dona Barca i després a l'esquerra pel carrer de Dolores. De front, deixant l'estació d'autobusos a la dreta, travessem de nou el riu per a entrar en Iria Flavia, parròquia del Concello de Padró i antiga seu episcopal que va deixar de ser-ho a favor de Compostela quan es va descobrir el cos de l'Apòstol. Res més creuar la N-550 ens trobem amb la col·legiata de Santa María d'Adina, anterior a l'època visigoda, però amb múltiples remodelacions fins al XVIII. En el cementiri annex està enterrat Camilo José Cela.
- Km 1,2. Iria Flavia
Deixant-la enrere arribem a la vora de la carretera nacional per a travessar les vies. Tornem de nou a la N-550 a l'altura de Pazos i la creuem amb molta precaució perquè la intersecció és perillosa. Passem al costat de l'hotel Escala i a partir d'aquest punt, després d'un gir a l'esquerra, vagarejarem pel laberint de carrers de Romarís, Rueiro i Anteportas (Km 3,8).En la fita dels 19,595 a Santiago deixem aquest últim nucli per a enfilar una recta asfaltada i arribar al nucli de Tarrio, de la parròquia de Santa María d'Encreuaments i engalanat amb diversos hórreos. Enllacem amb el nucli de Vilar i paral·lels a les vies retornem a la N-550 a l'altura de Esclavitude. Travessem aquest nucli al costat de la nacional passant al costat del magnífic Santuari barroc dels segles XVIII i XIX. La llegenda assegura que la seva construcció va ser incentivada per la donació d'un llaurador que anava a Santiago i que en beure de la font va sanar de la seva malaltia. Hi ha bars i un estanc autoservei.
- Km 6. A Esclavitude(Bars. Estanc-Botiga)
Al costat del Santuari i la Fundació Paideia pugem fins a l'església d'origen romànic de Santa María de Creus. Per un tram amb diversos canvis de direcció on podem despistar-nos, sobretot en un gir a l'esquerra al costat de la fita 16,763, arribem fins a un problemàtic passo a nivell sense barrera per a entrar en Angueira de Dalt (Km 8,1). Un interminable emparrat ens acull camí del nucli de Areal i aquest ens condueix fins A Picaraña i la nostra inseparable N-550.
- Km 9,2. A Picaraña(Bars)
Hi ha un cafè bar a la vora de la carretera. Anem a la dreta, marxant pel voral durant més de 800 metres fins a deixar-la pel costat esquerre per a entrar en Faramello, dividit pels concellos de Rois i Teo. En aquest lloc es troba el alberg privat La Carabassa del Pelegrí.
- Km 10,1. Faramello(Alberg privat i públic. Bars)
Uns centenars de metres més endavant l'itinerari es desvia a l'esquerra. Si seguim recte arribaríem en 150 metres a el alberg públic de Teo, una bona opció al costat del privat per al qual no hagi dormit en Padró o camini just de forces. Es troba a 14,5 quilòmetres de Santiago a pesar que la fita marca 12,901 i té un bar-tendeixi a 200 metres i un parell de restaurants a 800 (Km 10,7).A partir d'ara l'etapa s'endureix una mica. Unes rampes condueixen fins a Rúa de Francs, llogaret on és possible desviar-se 2,5 km fins a el Castre Lupario, un altre dels escenaris jacobeos presents en la translatio on vivia la Reina Lupa. Avui està irrecognoscible i ple de mala herba. Passem l'ermita de San Martiño i immediatament al costat d'un tosc creuer, catalogat entre els més antics de Galícia. El Crist Crucificat sembla sortir de les entranyes de la pedra i diversos gravats indiquen que en aquest lloc es van enterrar nens encara sense batejar.
- Km 11,3. Rúa de Francs(Bar-Restaurant)
Després del bar-restaurant Carboeiro baixem per a escometre una pujada per pista asfaltada fins a Osebe, ja en la jurisdicció de la parròquia de Sant Joan de Calo, i travessem les vies per a arribar fins a Casalonga a l'altura de la carretera CP-0205. La seguim per la dreta i després girem a l'esquerra per el Camí de Riotinto per a creuar un rierol i entrar en el nucli de Pedreira (Km 13,5).A la sortida progressem per una còmoda pista embolicada per la roureda que va pujant lleugerament i deixant a un costat els grups de cases de Lamela i Areira. Després de creuar una pista i passar un aserradero es dirigeix fins A Grela. Des d'aquí l'itinerari puja per carretera i entra per la travessia do Porto en O Milladoiro, el major nucli poblacional del Concello d'Ames on hi ha possibilitat de sadollar l'apetit i refrescar-se per a escometre els últims 8 quilòmetres que ens separen de la catedral (Km 17,3).
- Km 17,3. O Milladoiro(Tots els serveis)
Passem O Milladoiro per la rúa do Esquio i més endavant al costat d'una subestació elèctrica, pròleg de el Agro dos Monteiros, la Muntanya do Goig del Camí Portuguès. Està situat a 262 metres d'altura, la cota més alta del Camí Portuguès a Galícia, i ens regala la primera vista de Santiago i de les torres de la catedral (Km 18,8).Baixem per la pista asfaltada i diverses sendes que van atallant fins a Rocha Vella, de la parròquia de Conxo i ja pertanyent al Concello de Santiago. Donem una petita marrada per a travessar les vies del tren i ens dirigim fins Posa't Vella per a travessar el riu Sar (Km 20,8). Res més creuar el pont tenim una bifurcació, de front continuarem per asfalt fins a Santiago i per la dreta anirem per camí de terra passant pel monestir de Santa María de Conxo fent quilòmetre i mig més d'etapa. si seguim de front en la bifurcació travessarem l'autovia de circumval·lació per un pas superior per a desembocar en l'avinguda de Choupana, poc després travessarem una rotonda i continuarem per l'avinguda Rosalía de Castro fins al mateix barri antic de Santiago de Compostel·la.El traçat del Camí Portuguès fins a la catedral discorre per la rúa do Franco, potser la més animada de tot Santiago i satisfeta de bars de tapeo i botigues de records. El rugit humà s'esvaeix quan entrem en la plaça de l'Obradoiro i alcem la vista per a veure l'anhelat trofeu que buscàvem des de l'inici en Tui, Porto o Lisboa. Amb la suor de l'esforç encara fluint i fent pinya amb els nostres companys/as de viatge, només resta tombar-se en la plaça i recolzar-se sobre la motxilla per a començar de nou a somiar.
- Km 25,2. Catedral-Santiago de Compostel·la(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots