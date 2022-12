Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la

L’itinerari

Km 0. Padró(Tots els serveis)

Baixem fins al pont sobre el riu Sar i després d'envoltar la façana de la església de Santiago, en una punta del passeig de l'Espolón, prenem la rúa Murgadán. Més endavant girem a la dreta per la rúa Corredoira dona Barca i després a l'esquerra pel carrer de Dolores. De front, deixant l'estació d'autobusos a la dreta, travessem de nou el riu per a entrar en Iria Flavia, parròquia del Concello de Padró i antiga seu episcopal que va deixar de ser-ho a favor de Compostela quan es va descobrir el cos de l'Apòstol. Res més creuar la N-550 ens trobem amb la col·legiata de Santa María d'Adina, anterior a l'època visigoda, però amb múltiples remodelacions fins al XVIII. En el cementiri annex està enterrat Camilo José Cela.

Km 1,2. Iria Flavia

Deixant-la enrere arribem a la vora de la carretera nacional per a travessar les vies. Tornem de nou a la N-550 a l'altura de Pazos i la creuem amb molta precaució perquè la intersecció és perillosa. Passem al costat de l'hotel Escala i a partir d'aquest punt, després d'un gir a l'esquerra, vagarejarem pel laberint de carrers de Romarís, Rueiro i Anteportas (Km 3,8).En la fita dels 19,595 a Santiago deixem aquest últim nucli per a enfilar una recta asfaltada i arribar al nucli de Tarrio, de la parròquia de Santa María d'Encreuaments i engalanat amb diversos hórreos. Enllacem amb el nucli de Vilar i paral·lels a les vies retornem a la N-550 a l'altura de Esclavitude. Travessem aquest nucli al costat de la nacional passant al costat del magnífic Santuari barroc dels segles XVIII i XIX. La llegenda assegura que la seva construcció va ser incentivada per la donació d'un llaurador que anava a Santiago i que en beure de la font va sanar de la seva malaltia. Hi ha bars i un estanc autoservei.

Km 6. A Esclavitude(Bars. Estanc-Botiga)

Al costat del Santuari i la Fundació Paideia pugem fins a l'església d'origen romànic de Santa María de Creus. Per un tram amb diversos canvis de direcció on podem despistar-nos, sobretot en un gir a l'esquerra al costat de la fita 16,763, arribem fins a un problemàtic passo a nivell sense barrera per a entrar en Angueira de Dalt (Km 8,1). Un interminable emparrat ens acull camí del nucli de Areal i aquest ens condueix fins A Picaraña i la nostra inseparable N-550.

Km 9,2. A Picaraña(Bars)

Hi ha un cafè bar a la vora de la carretera. Anem a la dreta, marxant pel voral durant més de 800 metres fins a deixar-la pel costat esquerre per a entrar en Faramello, dividit pels concellos de Rois i Teo. En aquest lloc es troba el alberg privat La Carabassa del Pelegrí.

Km 10,1. Faramello(Alberg privat i públic. Bars)

Uns centenars de metres més endavant l'itinerari es desvia a l'esquerra. Si seguim recte arribaríem en 150 metres a el alberg públic de Teo, una bona opció al costat del privat per al qual no hagi dormit en Padró o camini just de forces. Es troba a 14,5 quilòmetres de Santiago a pesar que la fita marca 12,901 i té un bar-tendeixi a 200 metres i un parell de restaurants a 800 (Km 10,7).A partir d'ara l'etapa s'endureix una mica. Unes rampes condueixen fins a Rúa de Francs, llogaret on és possible desviar-se 2,5 km fins a el Castre Lupario, un altre dels escenaris jacobeos presents en la translatio on vivia la Reina Lupa. Avui està irrecognoscible i ple de mala herba. Passem l'ermita de San Martiño i immediatament al costat d'un tosc creuer, catalogat entre els més antics de Galícia. El Crist Crucificat sembla sortir de les entranyes de la pedra i diversos gravats indiquen que en aquest lloc es van enterrar nens encara sense batejar.

Km 11,3. Rúa de Francs(Bar-Restaurant)

Després del bar-restaurant Carboeiro baixem per a escometre una pujada per pista asfaltada fins a Osebe, ja en la jurisdicció de la parròquia de Sant Joan de Calo, i travessem les vies per a arribar fins a Casalonga a l'altura de la carretera CP-0205. La seguim per la dreta i després girem a l'esquerra per el Camí de Riotinto per a creuar un rierol i entrar en el nucli de Pedreira (Km 13,5).A la sortida progressem per una còmoda pista embolicada per la roureda que va pujant lleugerament i deixant a un costat els grups de cases de Lamela i Areira. Després de creuar una pista i passar un aserradero es dirigeix fins A Grela. Des d'aquí l'itinerari puja per carretera i entra per la travessia do Porto en O Milladoiro, el major nucli poblacional del Concello d'Ames on hi ha possibilitat de sadollar l'apetit i refrescar-se per a escometre els últims 8 quilòmetres que ens separen de la catedral (Km 17,3).

Km 17,3. O Milladoiro(Tots els serveis)

Passem O Milladoiro per la rúa do Esquio i més endavant al costat d'una subestació elèctrica, pròleg de el Agro dos Monteiros, la Muntanya do Goig del Camí Portuguès. Està situat a 262 metres d'altura, la cota més alta del Camí Portuguès a Galícia, i ens regala la primera vista de Santiago i de les torres de la catedral (Km 18,8).Baixem per la pista asfaltada i diverses sendes que van atallant fins a Rocha Vella, de la parròquia de Conxo i ja pertanyent al Concello de Santiago. Donem una petita marrada per a travessar les vies del tren i ens dirigim fins Posa't Vella per a travessar el riu Sar (Km 20,8). Res més creuar el pont tenim una bifurcació, de front continuarem per asfalt fins a Santiago i per la dreta anirem per camí de terra passant pel monestir de Santa María de Conxo fent quilòmetre i mig més d'etapa. si seguim de front en la bifurcació travessarem l'autovia de circumval·lació per un pas superior per a desembocar en l'avinguda de Choupana, poc després travessarem una rotonda i continuarem per l'avinguda Rosalía de Castro fins al mateix barri antic de Santiago de Compostel·la.El traçat del Camí Portuguès fins a la catedral discorre per la rúa do Franco, potser la més animada de tot Santiago i satisfeta de bars de tapeo i botigues de records. El rugit humà s'esvaeix quan entrem en la plaça de l'Obradoiro i alcem la vista per a veure l'anhelat trofeu que buscàvem des de l'inici en Tui, Porto o Lisboa. Amb la suor de l'esforç encara fluint i fent pinya amb els nostres companys/as de viatge, només resta tombar-se en la plaça i recolzar-se sobre la motxilla per a començar de nou a somiar.