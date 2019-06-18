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Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
Información sobre a etapa 6: Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
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Puntos de interese da etapa 6: Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
O itinerario
- Km 0. Padrón(Todos os servizos)
Baixamos até a ponte sobre o río Sar e tras rodear a fachada de a igrexa de Santiago, nunha punta do paseo do Espolón, tomamos a rúa Murgadán. Máis adiante viramos á dereita pola rúa Corredoira dá Barca e despois á esquerda pola rúa de Dores. De fronte, deixando a estación de autobuses á dereita, cruzamos de novo o río para entrar en Iria Flavia, parroquia do Concello de Padrón e antiga sede episcopal que deixou de selo a favor de Compostela cando se descubriu o corpo do Apóstolo. Nada máis cruzar a N-550 atopámonos con a colexiata de Santa María de Adina, anterior á época visigoda, pero con múltiples remodelacións até o XVIII. No cemiterio anexo está enterrado Camilo José Cela.
- Km 1,2. Iria Flavia
Deixándoa atrás chegamos ao bordo da estrada nacional para cruzar as vías. Regresamos de novo á N-550 á altura de Pazos e cruzámola con moita precaución porque a intersección é perigosa. Pasamos xunto ao hotel Escala e a partir deste punto, tras un xiro á esquerda, imos a callejear polo labirinto de rúas de Romarís, Rueiro e Anteportas (Km 3,8).Na mouteira dos 19,595 a Santiago deixamos este último núcleo para enfilar unha recta asfaltada e chegar ao núcleo de Tarrio, da parroquia de Santa María de Cruces e engalanado con varios hórreos. Enlazamos co núcleo de Vilar e paralelos ás vías retornamos á N-550 á altura de Esclavitude. Atravesamos este núcleo xunto á nacional pasando xunto ao magnífico Santuario barroco dos séculos XVIII e XIX. A lenda asegura que a súa construción foi incentivada pola doazón dun labrador que ía a Santiago e que ao beber da fonte sanó da súa enfermidade. Hai bares e un estanco autoservicio.
- Km 6. A Esclavitude(Bares. Estanco-Tenda)
Xunto ao Santuario e a Fundación Paideia subimos até a igrexa de orixe románico de Santa María de Cruces. Por un tramo con varios cambios de dirección onde podemos despistarnos, sobre todo nun xiro á esquerda xunto á mouteira 16,763, chegamos até un problemático paso a nivel sen barreira para entrar en Angueira de Suso (Km 8,1). Un interminable emparrado acubíllanos camiño do núcleo de Areal e este condúcenos até A Picaraña e nosa inseparable N-550.
- Km 9,2. A Picaraña(Bares)
Hai un café bar ao bordo da estrada. Imos á dereita, marchando pola beiravía durante máis de 800 metros até deixala polo lado esquerdo para entrar en Faramello, dividido polos concellos de Rois e Teo. Neste lugar atópase o albergue privado A Cabaza do Peregrino.
- Km 10,1. Faramello(Albergue privado e público. Bares)
Uns centos de metros máis adiante o itinerario desvíase á esquerda. Si seguimos recto chegariamos en 150 metros a o albergue público de Teo, unha boa opción xunto ao privado para o que non durma en Padrón ou ande xusto de forzas. Atópase a 14,5 quilómetros de Santiago a pesar de que a mouteira marca 12,901 e ten un bar-tenda a 200 metros e un par de restaurantes a 800 (Km 10,7).A partir de agora a etapa endurécese un pouco. Unhas ramplas conducen até Rúa de Francos, aldea onde é posible desviarse 2,5 km até o Castro Lupario, outro dos escenarios xacobeos presentes na translatio onde vivía a Raíña Lupa. Hoxe está irrecoñecible e cheo de maleza. Pasamos a ermida de San Martiño e inmediatamente xunto a un basto cruceiro, catalogado entre os máis antigos de Galicia. O Cristo Crucificado parece saír das entrañas da pedra e varios gravados indican que neste lugar enterráronse nenos aínda sen bautizar.
- Km 11,3. Rúa de Francos(Bar-Restaurante)
Despois do bar-restaurante Carboeiro baixamos para acometer unha subida por pista asfaltada até Osebe, xa na xurisdición de a parroquia de San Juan de Calo, e cruzamos as vías para chegar até Casalonga á altura da estrada CP-0205. Seguímola pola dereita e logo viramos á esquerda por o Camiño de Riotinto para cruzar un arroio e entrar no núcleo de Pedreira (Km 13,5).Á saída progresamos por unha cómoda pista envolta polo carballal que vai subindo lixeiramente e deixando ao carón os grupos de casas de Lamela e Areira. Tras cruzar unha pista e pasar un serradoiro diríxese até A Grela. Desde aquí o itinerario sobe por estrada e entra pola travesía do Porto en Ou Milladoiro, o maior núcleo poboacional do Concello de Ames onde hai posibilidade de saciar o apetito e refrescarse para acometer os últimos 8 quilómetros que nos separan da catedral (Km 17,3).
- Km 17,3. Ou Milladoiro(Todos os servizos)
Pasamos Ou Milladoiro pola rúa do Esquío e máis adiante xunto a unha subestación eléctrica, prólogo de o Agro dous Monteiros, o Monte do Gozo do Camiño Portugués. Está situado a 262 metros de altura, a cota máis alta do Camiño Portugués en Galicia, e regálanos a primeira vista de Santiago e das torres da catedral (Km 18,8).Baixamos pola pista asfaltada e varias sendas que van atallando até Rocha Vella, de a parroquia de Conxo e xa pertencente ao Concello de Santiago. Damos un pequeno rodeo para cruzar as vías do tren e dirixímonos até Ponche Vella para cruzar o río Sar (Km 20,8). Nada máis cruzar a ponte temos unha bifurcación, de fronte continuaremos por asfalto até Santiago e pola dereita iremos por camiño de terra pasando polo mosteiro de Santa María de Conxo facendo quilómetro e medio máis de etapa. si seguimos de fronte na bifurcación cruzaremos a autovía de circunvalación por un paso superior para desembocar na avenida de Choupana, pouco despois atravesaremos unha rotonda e continuaremos pola avenida Rosalía de Castro até o mismísimo casco antigo de Santiago de Compostela.O trazado do Camiño Portugués até a catedral discorre por a rúa do Franco, quizais a máis animada de todo Santiago e colmada de bares de tapeo e tendas de recordos. O ruxido humano desvanécese cando entramos en a praza do Obradoiro e alzamos a vista para ver o ansiado trofeo que buscabamos desde o inicio en Tui, O Porto ou Lisboa. Coa suor do esforzo aínda fluíndo e facendo piña cos nosos compañeiros/as de viaxe, só resta tombarse na praza e recostarse sobre a mochila para comezar de novo a soñar.
- Km 25,2. Catedral-Santiago de Compostela(Todos os servizos)
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