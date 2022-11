Etapa de Padrón a Santiago de Compostela

O itinerario

Km 0. Padrón(Todos os servizos)

Km 1,2. Iria Flavia

Km 6. A Esclavitude(Bares. Estanco-Tenda)

Km 9,2. A Picaraña(Bares)

Km 10,1. Faramello(Albergue privado e público. Bares)

Km 11,3. Rúa de Francos(Bar-Restaurante)

Km 17,3. Ou Milladoiro(Todos os servizos)

Km 25,2. Catedral-Santiago de Compostela(Todos os servizos)

Baixamos até a ponte sobre oe tras rodear a fachada de a, nunha punta do paseo do Espolón, tomamos a rúa Murgadán. Máis adiante viramos á dereita pola rúa Corredoira dá Barca e despois á esquerda pola rúa de Dores. De fronte, deixando a estación de autobuses á dereita, cruzamos de novo o río para entrar en, parroquia do Concello de Padrón e antiga sede episcopal que deixou de selo a favor de Compostela cando se descubriu o corpo do Apóstolo. Nada máis cruzar a N-550 atopámonos con a, anterior á época visigoda, pero con múltiples remodelacións até o XVIII. No cemiterio anexo está enterrado Camilo José Cela.Deixándoa atrás chegamos ao bordo da estrada nacional para cruzar as vías. Regresamos de novo á N-550 á altura dee cruzámola con moita precaución porque a intersección é perigosa. Pasamos xunto ao hotel Escala e a partir deste punto, tras un xiro á esquerda, imos a callejear polo labirinto de rúas de.Na mouteira dos 19,595 a Santiago deixamos este último núcleo para enfilar unha recta asfaltada e chegar ao núcleo de, da parroquia de Santa María de Cruces e engalanado con varios hórreos. Enlazamos co núcleo dee paralelos ás vías retornamos á N-550 á altura de. Atravesamos este núcleo xunto á nacional pasando xunto ao magnífico Santuario barroco dos séculos XVIII e XIX. A lenda asegura que a súa construción foi incentivada pola doazón dun labrador que ía a Santiago e que ao beber da fonte sanó da súa enfermidade. Hai bares e un estanco autoservicio.Xunto ao Santuario e asubimos até a igrexa de orixe románico de. Por un tramo con varios cambios de dirección onde podemos despistarnos, sobre todo nun xiro á esquerda xunto á mouteira 16,763, chegamos até un problemáticopara entrar en. Un interminable emparrado acubíllanos camiño do núcleo dee este condúcenos atée nosa inseparable N-550.Hai un café bar ao bordo da estrada. Imos á dereita, marchando pola beiravía durante máis de 800 metros até deixala polo lado esquerdo para entrar en, dividido polos concellos de Rois e Teo. Neste lugar atópase oUns centos de metros máis adiante o itinerario desvíase á esquerda. Si seguimos recto chegariamos en 150 metros a o, unha boa opción xunto ao privado para o que non durma en Padrón ou ande xusto de forzas. Atópase a 14,5 quilómetros de Santiago a pesar de que a mouteira marca 12,901 e ten un bar-tenda a 200 metros e un par de restaurantes a 800.A partir de agora a etapa endurécese un pouco. Unhas ramplas conducen até, aldea onde é posible desviarse 2,5 km até o, outro dos escenarios xacobeos presentes na translatio onde vivía a Raíña Lupa. Hoxe está irrecoñecible e cheo de maleza. Pasamos a ermida de San Martiño e inmediatamente xunto a un basto, catalogado entre os máis antigos de Galicia. O Cristo Crucificado parece saír das entrañas da pedra e varios gravados indican que neste lugar enterráronse nenos aínda sen bautizar.Despois do bar-restaurante Carboeiro baixamos para acometer unha subida por pista asfaltada até, xa na xurisdición de a, e cruzamos as vías para chegar atéá altura da estrada CP-0205. Seguímola pola dereita e logo viramos á esquerda por opara cruzar un arroio e entrar no núcleo de.Á saída progresamos por unha cómoda pista envolta polo carballal que vai subindo lixeiramente e deixando ao carón os grupos de casas de. Tras cruzar unha pista e pasar un serradoiro diríxese até. Desde aquí o itinerario sobe por estrada e entra pola travesía do Porto en, oonde hai posibilidade de saciar o apetito e refrescarse para acometer os últimos 8 quilómetros que nos separan da catedral (Km 17,3).Pasamos Ou Milladoiro pola rúa do Esquío e máis adiante xunto a unha subestación eléctrica, prólogo de o. Está situado a 262 metros de altura, a cota máis alta do Camiño Portugués en Galicia, e regálanos a primeira vista de Santiago e das torres da catedral.Baixamos pola pista asfaltada e varias sendas que van atallando até, de ae xa pertencente ao Concello de Santiago. Damos un pequeno rodeo para cruzar as vías do tren e dirixímonos atépara cruzar o. Nada máis cruzar a ponte temos unha bifurcación, de fronte continuaremos por asfalto até Santiago e pola dereita iremos por camiño de terra pasando polo mosteiro de Santa María de Conxo facendo quilómetro e medio máis de etapa. si seguimos de fronte na bifurcación cruzaremos a autovía de circunvalación por un paso superior para desembocar na avenida de Choupana, pouco despois atravesaremos unha rotonda e continuaremos pola avenida Rosalía de Castro até o mismísimo casco antigo de Santiago de Compostela.O trazado do Camiño Portugués até a catedral discorre por a, quizais a máis animada de todo Santiago e colmada de bares de tapeo e tendas de recordos. O ruxido humano desvanécese cando entramos en ae alzamos a vista para ver o ansiado trofeo que buscabamos desde o inicio en Tui, O Porto ou Lisboa. Coa suor do esforzo aínda fluíndo e facendo piña cos nosos compañeiros/as de viaxe, só resta tombarse na praza e recostarse sobre a mochila para comezar de novo a soñar.