Etapa de Caldas de Reis a Padró

L’itinerari

Km 0. Caldas de Reis(Tots els serveis)

Km 5,5. Santa Mariña de Carracedo(Al peu de la N-550: Bars. Fleca. Farmàcia)

Km 9,3. O Pi(Alberg. Bar)

Km 11,7. San Miguel de Valga(Bar-Botiga)

Km 15,3. Infesta-Pontecesures(Alberg. Bar)

Km 16. Desvio Alberg de Pelegrins d'Herbón

Km 16,3. Pontecesures(Tots els serveis)

Km 18,5. Padró(Tots els serveis)

Cal sortir de front, sense pèrdua, per la rúa Sant Roque. Aquesta desemboca en la capella del sant del mateix nom, patró de Caldas de Reis les festes del qual se celebren a mitjan agost. En aquest punt sortim a la N-550 però l'abandonem passats 150 metres per una pista que neix a la dreta. Dona principi un afable tram rural amb la presència pròxima de elperò enlletgit per un viaducte. No obstant això, aviat queda en l'oblit gràcies a diverses taques de carballos i eucaliptus. Després de diverses cases del petit nucli de, que deixem a la dreta, el trajecte segueix en inapreciable ascens esperant algunes rampes més molestes que condueixen finalment fins a la parròquia de, al peu de la N-550, on hi ha. Travessem la carretera i pugem fins a la, epicentre de la parròquia de Carracedo i situada en el lloc dePassada l'església vam travessar un nucli de cases que corresponen ai després de diversos encreuaments baixem a la trobada de la N-550, que tornem a creuar a l'altura de. En la fita dels 34,584 km a Santiago ens acomiadem del Concello de Caldas de Reis i accedim al de Valga, anant a parar a una pista que avança en paral·lel a l'AP-9. El Camí la creua més endavant en el nucli de, de la parròquia de Setecoros i on també hi ha un bar. El Casal queda uns metres a l'esquerra i el Camí prossegueix de nou al costat de l'autopista, que abandonem més tard per una pista asfaltada que porta al lloc deLa població i els serveis queden al costat de la N-550, uns 60 metres a l'esquerra del nostre itinerari. Des de 2011 també hi ha unde la Xunta. En lagirem a la dreta i descendim per una pista que s'endinsa a poc a poc en l'espèsemmotllant-se al llit de el. En sortir de la vegetació travessem el riu i entrem aal costat de l'església de factura neoclàssica del XVIII.Succeeixen a San Miguel els inconnexos nuclis rurals de. Després d'aquest últim baixem per un camí empedrat a una pista que porta al camí de Regadiu, carrer que ens dona la benvinguda al lloc de, del Concello de Pontecesures. Un quilòmetre més endavant, ja en el barri de, travessem la carretera que es dirigeix a A Estrada.Més endavant es troba el, de la Xunta i inaugurat al gener de 2012. L'itinerari continua de front fins a la. Encara conserva alguns canecillos romànics. De seguit ve el desviament cap a el, situat a 3 quilòmetres d'aquest punt. Es troba en una dependència del monestir franciscà,, i és gestionat per l'Associació Gallega d'Amics del Camí de Santiago, el cartell que hi ha en el propi desviament avisa si es troba obert o no.Cap a Padró, el Camí salva just després un passo a nivell per a arribar fins al pont sobre elen. El pont, hereu d'un romà, ha anat canviant la seva fisonomia, primer en el segle XII, després en 1790 i més endavant en 1911 i 1956. Just abans de creuar el pont se'ns uneixen aquells pelegrins que van optar per la variant espiritual.En travessar el riu diem adeu a la província de Pontevedra per a entrar en la de la Corunya. Després del pont sembla que ja estem en el mateix Padró, però no és així, encara resten més de 2 quilòmetres fins a l'alberg. Per Puente Padrón arribem fins a el, el mateix pel qual van desembarcar els deixebles de Santiago amb les restes de l'Apòstol l'any 42 o 44 de la nostra era. Una llarga recta paral·lela a aquest riu porta fins a eli el, on ens rep el monument al Nobel de Literatura.En l'altre extrem del Passeig es troba l'estàtua en homenatge a l'escriptorai la. Del temple romànic només queda una pedra. L'església actual és de mitjan XIX i va substituir al seu torn a una altra d'estil gòtic. Sota l'altar major es troba el, llaura romana de pedra que va servir per a amarrar la barca on van arribar les restes de Santiago i que va donar nom a aquesta localitat. Girem al costat de l'església per a travessar el riu i pugem per la costanilla del Carmen fins al convent del mateix nom i el