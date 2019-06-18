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Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
Caldas de Reis és l'únic poble amb alberg amb tots els serveis
Informació sobre l’etapa 4: Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
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L’itinerari
- Km 0. Pontevedra(Tots els serveis)
Els més segur és que l'itinerari entre l'alberg de pelegrins i el centre de Pontevedra l'hàgim recorregut la tarda anterior per a visitar la ciutat. Al costat de l'estació de tren travessem en l'avinguda d'Eduardo Pondal per a prendre el carrer Gorgullón, on es troba la fita dels 65.077 km. Sempre de front desemboquem en la rúa Virxe do Camiño al costat de l'hotel del mateix nom. Al final d'aquest carrer girem a l'esquerra per la rúa Sagasta i immediatament a la dreta per la rúa dona Pelegrina, un carrer per als vianants que conflueix en la plaça Pelegrina, on està la església de la Verge Pelegrina, construïda a partir de 1778 i la planta de la qual té forma de petxina de pelegrí.De front per la porta do Camiño, antiga porta de Trabancos, entrem en la plaça dona Ferrería, on veiem el convent de San Francisco, del segle XIV i d'estil gòtic mendicant. En paral·lel a les porxades de la plaça enllacem amb la plaça de Curros Enríquez i continuem rectes per la rúa Real fins a la plaça de Celso García de la Rega. Aquí girem a l'esquerra per la rúa dona Posa't, que abandona el centre històric i arriba fins a el Posa't do Burgo, successor del pontó romà que la via XIX utilitzava per a salvar el riu Lérez. La fàbrica és medieval, però ha estat molt restaurat posteriorment (Km 2,1).Ho creuem per a reprendre la marxa per l'avinguda dona Coruña, encara que passats uns metres hem de seguir pel carrer paral·lel de l'esquerra, la rúa dona Santiña. Sense pèrdua i sempre de front arribarem fins al barri de A Gándara i més endavant al costat d'un observatori de els Marenys d'Alba, aiguamoll de 80 hectàrees que alberga centenars d'espècies vegetals i 123 espècies d'ocells. Ens trobem ja dins de la parròquia de Pontevedra de Santa María d'Alba i després d'un discret berenador arribem al lloc de Pontecabras (Km 4,6).Passem sota les vies i continuem fins a Guxilde, on s'alça la església de Santa María d'Alba, construïda en 1595 sota la direcció de Mateo López i hereva del temple consagrat en el segle XII pel cèlebre arquebisbe Diego Gelmírez (Km 5,2). Mig quilòmetre més endavant, després de passar de nou sota les vies, entrem en Sant Caetano d'Alba, on es troba la capella homònima del XVIII (Km 6,2).La parròquia de Cerponzons presa ara el testimoni i el Camí Portuguès visita dues dels seus llocs: Leborei i O Castrat (Km 7,3). En la fita dels 56.996 km a Santiago dona principi el tram més reparador de la jornada: una senda canalitzada per un mur de pedres recobertes de molsa i heures (Km 8,2). Sota l'embullat dosser vegetal progressem fins a el rego do Pou Negre, que creuem per una passarel·la rústica per a arribar fins a un compromès passo a nivell sense barrera. Després d'ell entrarem aviat en San Amaro, que pertany a la parròquia de San Mamede dona Portela i al Concello de Fang.
- Km 10,3. San Amaro(Bar. Alberg de Fang una mica més endavant)
L'itinerari continua al costat de la fonda, passant al costat d'una àrea de descans. En el lloc de A Cancela es troba el desviament (Km 11,4) a Portela, on es troba el alberg de Fang, Abandonem A Cancela per una pista asfaltada i en arribar a una carretera girem lleument a l'esquerra per a prendre una pista agrícola que condueix fins a la parròquia de Agudelo, concretament al lloc de Valbón.
- Km 12,9. Valbón(Bar)
Aquí està el creuer d'Amonisa, amb una talla de Santiago pelegrí en el fust mirant al nord, cap a Compostela. A la sortida avancem en paral·lel a un viaducte i per un camí creuem el rego do Areal per a sortir a la carretera provincial EP-9407. Res més creuar-la apareix la fita dels últims 50 quilòmetres (Km 14,9). Diverses pistes condueixen ara fins a una petita fàbrica que precedeix al nucli de La Seca, al peu de la N-550. Aquí també tenim l'oportunitat de reposar forces en un bar que hi ha al costat de la carretera.
- Km 16,6. La Seca(Bar-Botiga. A uns centenars de metres Àrea recreativa del riu Barosa amb zona de bany i bar)
Pel voral de la nacional salvem el riu Agra i entrem així en el Concello de Portas. Just després deixem la carretera per un camí que surt a l'esquerra, i que passa pel minúscul nucli de Barosa (a escassa distància es troba l'àrea recreativa) per a acabar tornant a la N-550 després d'uns emparrats, (en aquest punt, creuant la nacional es poden anar a visitar les Cascades del Rio Barosa, al Parc Natural, el desviament són només 400 metres i és molt recomanable). És un pas fugaç, ja que tornem a deixar-la per a entrar en Briallos.
- Km 18. Briallos(Alberg. Botiga)
Per a anar a l'alberg cal desviar-se uns 400 metres del Camí. En aquest llogaret hi ha un petit supermercat, a l'altre costat de la N-550, que obre tots els dies de 9 a 21 hores i els diumenges de 10 a 13 hores. El telèfon és el 986 54 08 69.Fins a l'alberg de Caldas encara resten cinc quilòmetres, ànim. Sortim de Briallos a la trobada de la N-550 en la parròquia de Arcs dona Comtessa i abandonem de nou la carretera per a visitar la capella de Saint Lucia (Km 18,7). De front, per pistes sense tot just ombres que avancen entre la N-550 i el riu Chaín, continuem fins al llogaret de Tivo. Amb sort té alberg, bar-restaurant i un parell de fonts que conviden a detenir-se i a combatre el cansament d'aquest interminable tram.
- Km 20,8. Tivo(Alberg. Bar-restaurant)
Tan sols vint minuts després entrem en Caldas de Reis al costat de la església de Santa María. La portada que mira a l'oest i l'absis són romànics però té afegits del XVII i XVIII com les capelles de Sant Diego i del Carmen. Ens deixem caure fins al pont sobre el riu Umia, que malgrat la seva espessa vegetació submergida reclama un bany en els mesos d'estiu, i després girem a l'esquerra per la rúa Laureano Salgado per a visitar la font de les Burgas, d'aigua termal i construïda a la fi del XIX. Per la rúa Real travessem Caldas i arribem fins a l'històric pont de fàbrica medieval que salva el riu Bermaña. L'alberg de pelegrins es troba just al costat.
- Km 23. Caldas de Reis(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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