Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

L’itinerari

Km 0. Pontevedra(Tots els serveis)

Km 10,3. San Amaro(Bar. Alberg de Fang una mica més endavant)

Km 12,9. Valbón(Bar)

Km 16,6. La Seca(Bar-Botiga. A uns centenars de metres Àrea recreativa del riu Barosa amb zona de bany i bar)

Km 18. Briallos(Alberg. Botiga)

Km 20,8. Tivo(Alberg. Bar-restaurant)

Km 23. Caldas de Reis(Tots els serveis)

Els més segur és que l'itinerari entre l'alberg de pelegrins i el centre de Pontevedra l'hàgim recorregut la tarda anterior per a visitar la ciutat. Al costat de l'estació de tren travessem en l'avinguda d'Eduardo Pondal per a prendre el carrer Gorgullón, on es troba la. Sempre de front desemboquem en la rúa Virxe do Camiño al costat de l'hotel del mateix nom. Al final d'aquest carrer girem a l'esquerra per la rúa Sagasta i immediatament a la dreta per la rúa dona Pelegrina, un carrer per als vianants que conflueix en la plaça Pelegrina, on està la, construïda a partir de 1778 i la planta de la qual té forma de petxina de pelegrí.De front per la, antiga porta de Trabancos, entrem en la plaça dona Ferrería, on veiem el, del segle XIV i d'estil gòtic mendicant. En paral·lel a les porxades de la plaça enllacem amb la plaça de Curros Enríquez i continuem rectes per la rúa Real fins a la plaça de Celso García de la Rega. Aquí girem a l'esquerra per la rúa dona Posa't, que abandona el centre històric i arriba fins a el, successor del pontó romà que la via XIX utilitzava per a salvar el riu Lérez. La fàbrica és medieval, però ha estat molt restaurat posteriorment.Ho creuem per a reprendre la marxa per l'avinguda dona Coruña, encara que passats uns metres hem de seguir pel carrer paral·lel de l'esquerra, la rúa dona Santiña. Sense pèrdua i sempre de front arribarem fins al barri dei més endavant al costat d'un observatori de els, aiguamoll de 80 hectàrees que alberga centenars d'espècies vegetals i 123 espècies d'ocells. Ens trobem ja dins de la parròquia de Pontevedra de Santa María d'Alba i després d'un discret berenador arribem al lloc de.Passem sota les vies i continuem fins a, on s'alça la, construïda en 1595 sota la direcció de Mateo López i hereva del temple consagrat en el segle XII pel cèlebre arquebisbe Diego Gelmírez. Mig quilòmetre més endavant, després de passar de nou sota les vies, entrem en, on es troba la capella homònima del XVIII (Km 6,2).La parròquia depresa ara el testimoni i el Camí Portuguès visita dues dels seus llocs:. En la fita dels 56.996 km a Santiago dona principi el tram més reparador de la jornada: una senda canalitzada per un mur de pedres recobertes de molsa i heures. Sota l'embullat dosser vegetal progressem fins a el, que creuem per una passarel·la rústica per a arribar fins a un compromès passo a nivell sense barrera. Després d'ell entrarem aviat en San Amaro, que pertany a la parròquia dei al Concello deL'itinerari continua al costat de la fonda, passant al costat d'una àrea de descans. En el lloc dees troba el desviament, on es troba el, Abandonem A Cancela per una pista asfaltada i en arribar a una carretera girem lleument a l'esquerra per a prendre una pista agrícola que condueix fins a la parròquia de, concretament al lloc deAquí està el, amb una talla de Santiago pelegrí en el fust mirant al nord, cap a Compostela. A la sortida avancem en paral·lel a un viaducte i per un camí creuem elper a sortir a la carretera provincial EP-9407. Res més creuar-la apareix la. Diverses pistes condueixen ara fins a una petita fàbrica que precedeix al nucli de, al peu de la N-550. Aquí també tenim l'oportunitat de reposar forces en un bar que hi ha al costat de la carretera.Pel voral de la nacional salvem eli entrem així en el Concello de Portas. Just després deixem la carretera per un camí que surt a l'esquerra, i que passa pel minúscul nucli de(a escassa distància es troba l'àrea recreativa) per a acabar tornant a la N-550 després d'uns emparrats, (en aquest punt, creuant la nacional es poden anar a visitar les Cascades del Rio Barosa, al Parc Natural, el desviament són només 400 metres i és molt recomanable). És un pas fugaç, ja que tornem a deixar-la per a entrar enPer a anar a l'alberg cal desviar-se uns 400 metres del Camí. En aquest llogaret hi ha un petit supermercat, a l'altre costat de la N-550, que obre tots els dies de 9 a 21 hores i els diumenges de 10 a 13 hores. El telèfon és el 986 54 08 69.Fins a l'alberg de Caldas encara resten cinc quilòmetres, ànim. Sortim de Briallos a la trobada de la N-550 en la parròquia dei abandonem de nou la carretera per a visitar la. De front, per pistes sense tot just ombres que avancen entre la N-550 i el, continuem fins al llogaret de. Amb sort téi un parell de fonts que conviden a detenir-se i a combatre el cansament d'aquest interminable tram.Tan sols vint minuts després entrem enal costat de la. La portada que mira a l'oest i l'absis són romànics però té afegits del XVII i XVIII com les. Ens deixem caure fins al pont sobre el, que malgrat la seva espessa vegetació submergida reclama un bany en els mesos d'estiu, i després girem a l'esquerra per la rúa Laureano Salgado per a visitar la, d'aigua termal i construïda a la fi del XIX. Per la rúa Real travessem Caldas i arribem fins a l'històric pont de fàbrica medieval que salva el. L'alberg de pelegrins es troba just al costat.