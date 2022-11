Etapa de Neda a Pontedeume

O itinerario

Km 0. Neda(Todos os servizos)

Km 5,9. Fene(Todos os servizos)

Km 9,2. Polígono de Vilar do Colo (Bar-Restaurante)

(Bar-Restaurante) Ao chegar á rotonda onde se atopa o restaurante Vilar do Colo hai que virar á esquerda para despois superar outra rotonda e pasar por baixo da estrada N-651 para enseguida subir por unhas escaleiras á nosa dereita, desde aquí con coidado andamos uns cen metros pola beiravía da estrada para virar á esquerda e continuar paralelos á estrada por detrás das casas, ao cabo de medio quilómetro volvemos á estrada no lugar de Ou, Pereiro onde hai servizos de restauración. Continuamos pola beiravía da estrada até o punto quilométrico 26 onde viramos á dereita por un camiño de terra en baixada que ao intre convértese nunha estrada local que pasa por baixo da autoestrada, ao cabo de medio quilómetros de pasar por baixo da autoestrada hai un cartel informativo indicando un camiño alternativo que fai 1,5 quilómetros máis que o oficial, nós continuamos polo oficial para pouco despois atravesar a N-651, atención ao cruzamento porque é moi perigoso, continuamos polo Camiño dás Cavidas até cruzar a AC-141 e en forte baixada chegamos ao centro da localidade de Cabanas con todos os servizos.

Km 13,2. Cabanas. (todos os servizos)

(todos os servizos) Unha vez en Cabanas só teremos que seguir as frechas que nos levan pola beirarrúa da estrada até unha rotonda que nos dá acceso a cruzar a ponte de pedra sobre o rio Eume e nada máis cruzar entrar en Pontedeume.

Km 15. Pontedeume(Todos os servizos)

Plácido e fermoso paseo o que iniciamos xunto a o. Un tour interpretativo sobre laxas e pasarelas de madeira que salvan as, un dos escasos humidais que habitan a ría de Ferrol. Tras cruzar un arroio do Belelle viramos 90º á esquerda para, tras saír á estrada que divide a localidade, visitar a. É de 1721 e custodia o, unha talla gótica de estilo Tudor que chegou a Neda en 1550 a bordo dun barco británico que fuxía das persecucións anglicanas.Cruzando a pasarela sobre o, que rememora o paso por unha antiga ponte, accedemos a a, que enlaza coa rúa Real. De nítido trazado medieval, está flanqueada pordos séculos XVII e XVIII. Na parte máis alta espéranos a, de 1786. Encostada a ela e á Casa Consistorial atópanse os restos de o, fundado en 1500 por Margarita Fernández do Vilar e o seu marido. Alén da escaleira crece un tezo plantado pola Confraternity of Saint James.Descendemos pola mesma rúa Real e ao chegar á praza Reitoral dobramos 90º á esquerda pola rúa Xeral Morgado. Si continuamos uns metros de fronte podemos visitar a, que loce no mesmo atrio un de osxunto co de Melide. Tanto no anverso como no reverso, a figura de Cristo está representada de forma basta e desproporcionada. A rúa Xeral Morgado lévanos a pasar, tras a que viramos á esquerda para subir á AC-115. Seguímola pola dereita xunto ao Bar Gil para coller en breve o, que parte xunto á marquesiña situada na beiravía esquerda.Rompemos a suar pola saia de o, onde obtemos as mellores vistas da ría de Ferrol xunto cos concellos de Narón e Neda. Desde o alto descendemos á dereita polos lugares de. Pasado este último, en lugar de baixar á estrada, vírase a man esquerda polo lugar de. Nada máis pasar un lavadoiro, o primeiro lugar de ono Camiño Inglés. O seguinte rueiro será, tras o que cruzaremos apara pasar xunto a aporque uns metros despois hai que tomar a man esquerda ae torcer de seguido á dereita por a. Estamos no lugar de, que pasa a testemuña aos dee Mundín, ambos de afenesa de. Xunto ao lavadoiro de Mundín viramos á esquerda e subimos, por fin, por un camiño de terra abordado por un tupido helechal e baixo o bosque mixto de caducifolios e eucaliptos. Ascende até a N-651 pero o Camiño non a cruza, con todo si pasa baixo ode a.Deseguimos ao, lugares de a. Un camiño estreito entre hortas e outro máis aberto lévannos até o, entre os Concellos de. Á entrada podemos facer unha pausa na área de Servizo, que conta con