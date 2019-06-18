Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Etapa de Neda a Pontedeume
Información sobre a etapa 2: Etapa de Neda a Pontedeume
Ampliar mapa
O itinerario
- Km 0. Neda(Todos os servizos)
Plácido e fermoso paseo o que iniciamos xunto a o albergue de peregrinos de Neda. Un tour interpretativo sobre laxas e pasarelas de madeira que salvan as Marismas do río Belelle, un dos escasos humidais que habitan a ría de Ferrol. Tras cruzar un arroio do Belelle viramos 90º á esquerda para, tras saír á estrada que divide a localidade, visitar a igrexa barroca de Santa María. É de 1721 e custodia o Cristo da Cadea, unha talla gótica de estilo Tudor que chegou a Neda en 1550 a bordo dun barco británico que fuxía das persecucións anglicanas.Cruzando a pasarela sobre o río Belelle, que rememora o paso por unha antiga ponte, accedemos a a rúa O Paraíso, que enlaza coa rúa Real. De nítido trazado medieval, está flanqueada por vivendas porticadas dos séculos XVII e XVIII. Na parte máis alta espéranos a Torre do Reloxo, de 1786. Encostada a ela e á Casa Consistorial atópanse os restos de o Hospital de Peregrinos do Sancti Spiritus, fundado en 1500 por Margarita Fernández do Vilar e o seu marido. Alén da escaleira crece un tezo plantado pola Confraternity of Saint James (Km 2,1).Descendemos pola mesma rúa Real e ao chegar á praza Reitoral dobramos 90º á esquerda pola rúa Xeral Morgado. Si continuamos uns metros de fronte podemos visitar a igrexa de San Nicolás, que loce no mesmo atrio un de os cruceiros máis antigos de Galicia xunto co de Melide. Tanto no anverso como no reverso, a figura de Cristo está representada de forma basta e desproporcionada. A rúa Xeral Morgado lévanos a pasar baixo a AP-9, tras a que viramos á esquerda para subir á AC-115. Seguímola pola dereita xunto ao Bar Gil para coller en breve o camiño do Murallón, que parte xunto á marquesiña situada na beiravía esquerda (Km 3,3) .Rompemos a suar pola saia de o Marraxón, onde obtemos as mellores vistas da ría de Ferrol xunto cos concellos de Narón e Neda. Desde o alto descendemos á dereita polos lugares de A Silva e Ou Puntal de Arriba. Pasado este último, en lugar de baixar á estrada, vírase a man esquerda polo lugar de Conces. Nada máis pasar un lavadoiro visitamosA Fonte do Campo , o primeiro lugar de o Concello de Fene no Camiño Inglés. O seguinte rueiro será A Casanova, tras o que cruzaremos a N-651 para pasar xunto a a Casa do Concello de Fene (Km 5,9).
- Km 5,9. Fene(Todos os servizos)
Atención! porque uns metros despois hai que tomar a man esquerda a rúa de Fraga e torcer de seguido á dereita por a rúa do Alcalde Gerardo Díaz. Estamos no lugar de As Foxas, que pasa a testemuña aos de Chamoso e Mundín, ambos de a parroquia fenesa de San Esteban de Perlío. Xunto ao lavadoiro de Mundín viramos á esquerda e subimos, por fin, por un camiño de terra abordado por un tupido helechal e baixo o bosque mixto de caducifolios e eucaliptos. Ascende até a N-651 pero o Camiño non a cruza, con todo si pasa baixo o viaduto Romariz de a AP-9 (Km 8,2) .De Rego dá Moa seguimos ao inmediatoRomariz, lugares de a parroquia de Santiago de Barallobre. Un camiño estreito entre hortas e outro máis aberto lévannos até o polígono de Vilar do Colo, entre os Concellos de Fene e Cabanas. Á entrada podemos facer unha pausa na área de Servizo, que conta con cafetaría e restaurante.
- Km 9,2. Polígono de Vilar do Colo(Bar-Restaurante)
- Ao chegar á rotonda onde se atopa o restaurante Vilar do Colo hai que virar á esquerda para despois superar outra rotonda e pasar por baixo da estrada N-651 para enseguida subir por unhas escaleiras á nosa dereita, desde aquí con coidado andamos uns cen metros pola beiravía da estrada para virar á esquerda e continuar paralelos á estrada por detrás das casas, ao cabo de medio quilómetro volvemos á estrada no lugar de Ou, Pereiro onde hai servizos de restauración. Continuamos pola beiravía da estrada até o punto quilométrico 26 onde viramos á dereita por un camiño de terra en baixada que ao intre convértese nunha estrada local que pasa por baixo da autoestrada, ao cabo de medio quilómetros de pasar por baixo da autoestrada hai un cartel informativo indicando un camiño alternativo que fai 1,5 quilómetros máis que o oficial, nós continuamos polo oficial para pouco despois atravesar a N-651, atención ao cruzamento porque é moi perigoso, continuamos polo Camiño dás Cavidas até cruzar a AC-141 e en forte baixada chegamos ao centro da localidade de Cabanas con todos os servizos.
- Km 13,2. Cabanas. (todos os servizos)
- Unha vez en Cabanas só teremos que seguir as frechas que nos levan pola beirarrúa da estrada até unha rotonda que nos dá acceso a cruzar a ponte de pedra sobre o rio Eume e nada máis cruzar entrar en Pontedeume.
- Km 15. Pontedeume(Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Albergues
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo