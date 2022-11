Etapa de Neda a Pontedeume

L’itinerari

Km 0. Neda(Tots els serveis)

Km 5,9. Fene(Tots els serveis)

Km 9,2. Polígon de Vilar do Colo (Bar-Restaurant)

(Bar-Restaurant) En arribar a la rotonda on es troba el restaurant Vilar do Colo cal girar a l'esquerra per a després superar una altra rotonda i passar per sota de la carretera N-651 per a de seguida pujar per unes escales a la nostra dreta, des d'aquí amb cura caminem uns cent metres pel voral de la carretera per a girar a l'esquerra i continuar paral·lels a la carretera per darrere de les cases, al cap de mig quilòmetre tornem a la carretera en el lloc d'O, Pereiro on hi ha serveis de restauració. Continuem pel voral de la carretera fins al punt quilomètric 26 on girem a la dreta per un camí de terra en baixada que a l'estona es converteix en una carretera local que passa per sota de l'autopista, al cap de mitjà quilòmetres de passar per sota de l'autopista hi ha un cartell informatiu indicant un camí alternatiu que fa 1,5 quilòmetres més que l'oficial, nosaltres continuem per l'oficial per a poc després travessar la N-651, atenció a l'encreuament perquè és molt perillós, continuem pel Camiño dones Cavidas fins a creuar la AC-141 i en forta baixada arribem al centre de la localitat de Cabanas amb tots els serveis.

Km 13,2. Cabanas. (tots els serveis)

(tots els serveis) Una vegada en Cabanas només haurem de seguir les fletxes que ens porten per la vorera de la carretera fins a una rotonda que ens dona accés a creuar el pont de pedra sobre el va riure Eume i res més creuar entrar en Pontedeume.

Km 15. Pontedeume(Tots els serveis)

Plácido i bell passeig el que iniciem al costat de el. Un tour interpretatiu sobre lloses i passarel·les de fusta que salven els, un dels escassos aiguamolls que habiten la ria de Ferrol. Després de creuar un rierol del Belelle girem 90° a l'esquerra per a, després de sortir a la carretera que divideix la localitat, visitar la. És de 1721 i custòdia el, una talla gòtica d'estil Tudor que va arribar a Neda en 1550 a bord d'un vaixell britànic que fugia de les persecucions anglicanes.Creuant la passarel·la sobre el, que rememora el pas per un antic pont, accedim a el, que enllaça amb la rúa Real. De nítid traçat medieval, està flanquejada perdels segles XVII i XVIII. En la part més alta ens espera la, de 1786. Adossada a ella i a la Casa Consistorial es troben les restes de el, fundat en 1500 per Margarita Fernández do Vilar i el seu marit. A l'altre costat de l'escala creix un teix plantat per la Confraternity of Saint James.Descendim per la mateixa rúa Real i en arribar a la plaça Rectoral dobleguem 90è a l'esquerra per la rúa General Morgado. Si continuem uns metres de front podem visitar la, que llueix en el mateix atri un de elsjuntament amb el de Melide. Tant en l'anvers com en el revers, la figura de Crist està representada de manera tosca i desproporcionada. La rúa General Morgado ens porta a passar, després de la qual girem a l'esquerra per a pujar a l'AC-115. La seguim per la dreta al costat del Bar Gil per a agafar en breu el, que parteix al costat de la marquesina situada en el voral esquerre.Esclafim a suar per la faldilla de el, on obtenim les millors vistes de la ria de Ferrol juntament amb els concellos de Narón i Neda. Des de l'alt descendim a la dreta pels llocs de. Passat aquest últim, en lloc de baixar a la carretera, es gira a mà esquerra pel lloc de. Res més passar un safareig, el primer lloc de elen el Camí Anglès. El següent rueiro serà, després del qual creuarem laper a passar al costat de laperquè uns metres després cal prendre a mà esquerra eli torçar de seguit a la dreta per el. Estem en el lloc de, que passa el testimoni als dei Mundín, tots dos de lafenesa de. Al costat del safareig de Mundín girem a l'esquerra i pugem, per fi, per un camí de terra abordat per un espès helechal i sota el bosc mixt de caducifolis i eucaliptus. Ascendeix fins a la N-651 però el Camí no la creua, no obstant això sí que passa sota elde la.Deseguim a l', llocs de la. Un camí estret entre hortes i un altre més obert ens porten fins a el, entre els Concellos de. A l'entrada podem fer una pausa en l'Àrea de Servei, que compta amb