Etapa de Ferrol a Neda

O itinerario

Km 0. Ferrol (Todos os servizos)

Km 6,4. Polígono industrial A Gándara(Bar)

Km 8,6. A Faisca

Km 9,7. Mosteiro de San Martiño de Xubia

Km 15. Neda(Todos os servizos)

Na mesmacomeza o. Un, onde o sete cruces representan as sete provincias do antigo Reino de Galicia, constitúe o primeiro aceno de este, que cun marcado rumbo norte-sur separa oda catedral compostelá. Accedemos á rúa, vía decadente do primitivoformado por callejuelas, baixo unha das portas da xa extinta muralla. Aquí situábase o antigo, destinado de igual maneira a pobres e enfermos e que funcionou até 1780.O itinerario urbano continúa por ae pasa xunto á igrexa do mesmo nome, de torres truncadas e cuxo aspecto actual data de 1757. Xusto despois topámonos con o, de 1960, coas súas características galerías acristaladas, e con o. Ambos están rodeados por ossobre a ría, os estaleiros e os diques militares onde se alza o obelisco en memoria do brigadier Don Cosme Churruca, que morreu na batalla de Trafalgar.Seguimos de fronte pola rúa Real, onde inicia o, de vivendas modernistas e deseñado en forma de tableta de chocolate con seis rúas paralelas cortadas por outro nove transversais. Sempre pola rúa Real deixamos a man esquerda a plácida e á súa vez concorrida. Posteriormente, xusto ao chegar a a, abandonamos a rúa Real virando 90º á dereita por a. Desemboca en os, que se cruzan no sentido da marcha (ollo porque a mouteira xacobea queda baixo a sombra das árbores e apréciase realmente mal!). Á saída do parque tomamos apara ver ode mediados do XVIII e acceder ao barrio portuario de.O trazado urbano continúa por ae a, xunto aos cuarteis da Infantaría de Mariña e rodeando o perímetro da muralla dos estaleiros ferroláns. En avírase á dereita para pasar xunto a o. Atopámonos no barrio, o máis poboado de Ferrol. Tras a ensenada de Caranza, onde se atopa o, chegamos á rotonda do Mar (decorada por un instrumento de corda). Nela viramos de novo á dereita para coller a, que circula pegada á ría. Xunto a ela, rodeada de zona verde, sitúase a, un bo lugar para tomarse un breve descanso.O paseo continúa rodeando a, unha de as, e obséquianos cunha panorámica dos municipios situados na outra beira: Neda e Fene. Deixando oá esquerda, pasamos, (neste punto algúns peregrinos optan por coller a estrada á dereita até Fene aforrándose máis de 10 quilómetros, cousa que desaconsellamos enerxicamente), e dirixímonos pola avenida Nicasio Pérez ao próximo, sito en oÁ entrada viramos á dereita pola rúa Luís Seoane e en 200 metros de novo á dereita polo paseo pegado á zona inundable da ría., máis adiante, debido a unhas obras, ao chegar á rotonda onde se atopa Guindastres Eiriz, hai que virar á esquerda en dirección A Faisca e subir posteriormente á dereita. Unha vez arriba deixamos a estrada e tomamos á dereita unha. Cruzámolas por un paso subterráneo para acceder ao lugar deContinuamos á dereita por oe máis adiante, atención porque se trata doutro punto conflitivo!, tomamos o desvío da dereita (non seguir de fronte). Atravesamos un túnel baixo a FE-11 e continuamos á esquerda até o lugar de. En menos de cinco minutos chegamos xunto a o, tamén coñecido como. Merece a pena visitar a súa igrexa románica de tres naves de primeira metade do XII, data na que pasa a ser un priorado máis da Abadía de Cluny. O seu tres ábsidas semicirculares, infestados de variados canecillos, tampouco deben pasar desapercibidos. Desgraciadamente, a reforma acaecida no século XVIII borrou da escena románica gran parte do conxunto.Xunto ao cruceiro deixamos a pista asfaltada e collemos á dereita o. Chegados a este punto, o peregrino xa observaría que xunto aos fitos xacobeos destacan outros decorados cun peixe vermello. Trátase do itinerario cara ao santuario de, e que coincide até Ou Ponto co trazado do Camiño Inglés. Con vistas cada vez máis próximas de Neda e Fene, concellos esparexidos baixo os, vemos abaixo as casas do lugar dee chegamos entre eucaliptos xunto á variante FE-11. Seguimos o seu ronsel en paralelo e chegamos a unha ponte cunha dobre señalizacion, cruzando a ponte dáse un rodeo polo muíño das Aceas, en ruínas, nós continuaremos recto sen cruzar a ponte para mais adiante cruzar por unha plataforma paralela á autoestrada e nada máis cruzar a plataforma hai que virar á dereita para coller o paseo dá Ribeira de Xubia, en quince minutos presentámonos na ponte sobre o, que desemboca aquí mesmo e que fai de límite entre os Concellos de. Alén, rodeado dun amplo xardín, espéranos xa o