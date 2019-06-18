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Etapa de Ferrol a Neda
A xornada non entraña dificultades físicas e pode cubrirse nunha mañá.
Información sobre a etapa 1: Etapa de Ferrol a Neda
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O itinerario
- Km 0. Ferrol (Todos os servizos)
Na mesma dársena de Curuxeiras comeza o Camiño Inglés. Un monólito de pedra co escudo de Galicia labrado, onde o sete cruces representan as sete provincias do antigo Reino de Galicia, constitúe o primeiro aceno de este itinerario de 121 quilómetros, que cun marcado rumbo norte-sur separa o golfo Ártabro da catedral compostelá. Accedemos á rúa Carmen Curuxeiras, vía decadente do primitivo Ferrol Vello formado por callejuelas, baixo unha das portas da xa extinta muralla. Aquí situábase o antigo Hospital de Peregrinos do Espírito Santo, destinado de igual maneira a pobres e enfermos e que funcionou até 1780.
O itinerario urbano continúa por a Rúa San Francisco e pasa xunto á igrexa do mesmo nome, de torres truncadas e cuxo aspecto actual data de 1757. Xusto despois topámonos con o Parador Nacional, de 1960, coas súas características galerías acristaladas, e con o palacete de Capitanía. Ambos están rodeados por os xardíns de Herrera, excelente miradoiro sobre a ría, os estaleiros e os diques militares onde se alza o obelisco en memoria do brigadier Don Cosme Churruca, que morreu na batalla de Trafalgar.
Seguimos de fronte pola rúa Real, onde inicia o barrio da Madalena, de vivendas modernistas e deseñado en forma de tableta de chocolate con seis rúas paralelas cortadas por outro nove transversais. Sempre pola rúa Real deixamos a man esquerda a plácida e á súa vez concorrida praza do Marqués de Amboage. Posteriormente, xusto ao chegar a a praza de Armas, abandonamos a rúa Real virando 90º á dereita por a rúa Terra ou rúa da Terra . Desemboca en os Xardíns do Cantón de Molins, que se cruzan no sentido da marcha (ollo porque a mouteira xacobea queda baixo a sombra das árbores e apréciase realmente mal!). Á saída do parque tomamos a avenida de González Llanos para ver o Arsenal de mediados do XVIII e acceder ao barrio portuario de Esteiro (Km 1,6) .
O trazado urbano continúa por a rúa Taxonera e a avenida Marc Mahón, xunto aos cuarteis da Infantaría de Mariña e rodeando o perímetro da muralla dos estaleiros ferroláns. En a rotonda do Diapasón vírase á dereita para pasar xunto a o cárcere militar e a Escola de Especialidades Antonio de Escano. Atopámonos no barrio deCaranza, o máis poboado de Ferrol. Tras a ensenada de Caranza, onde se atopa o Auditorio, chegamos á rotonda do Mar (decorada por un instrumento de corda). Nela viramos de novo á dereita para coller a avenida do Mar, que circula pegada á ría. Xunto a ela, rodeada de zona verde, sitúase a capela de Santa María de Caranza, un bo lugar para tomarse un breve descanso (Km 4,7) .
O paseo continúa rodeando a ría de Ferrol, unha de as Rías Altas, e obséquianos cunha panorámica dos municipios situados na outra beira: Neda e Fene. Deixando o campo de fútbol de Caranza á esquerda, pasamos baixo a FE-14/N-651, (neste punto algúns peregrinos optan por coller a estrada á dereita até Fene aforrándose máis de 10 quilómetros, cousa que desaconsellamos enerxicamente), e dirixímonos pola avenida Nicasio Pérez ao próximo Polígono Industrial A Gándara, sito en o Concello de Narón.
- Km 6,4. Polígono industrial A Gándara(Bar)
Á entrada viramos á dereita pola rúa Luís Seoane e en 200 metros de novo á dereita polo paseo pegado á zona inundable da ría. Ollo! , máis adiante, debido a unhas obras, ao chegar á rotonda onde se atopa Guindastres Eiriz, hai que virar á esquerda en dirección A Faisca e subir posteriormente á dereita. Unha vez arriba deixamos a estrada e tomamos á dereita unha senda paralela ás vías. Cruzámolas por un paso subterráneo para acceder ao lugar de A Faisca.
- Km 8,6. A Faisca
Continuamos á dereita por o Camiño do Vilar e máis adiante, atención porque se trata doutro punto conflitivo!, tomamos o desvío da dereita (non seguir de fronte). Atravesamos un túnel baixo a FE-11 e continuamos á esquerda até o lugar de O Couto. En menos de cinco minutos chegamos xunto a o mosteiro de San Martiño de Xubia, tamén coñecido como mosteiro do Couto. Merece a pena visitar a súa igrexa románica de tres naves de primeira metade do XII, data na que pasa a ser un priorado máis da Abadía de Cluny. O seu tres ábsidas semicirculares, infestados de variados canecillos, tampouco deben pasar desapercibidos. Desgraciadamente, a reforma acaecida no século XVIII borrou da escena románica gran parte do conxunto.
- Km 9,7. Mosteiro de San Martiño de Xubia
Xunto ao cruceiro deixamos a pista asfaltada e collemos á dereita o Camiño do Salto. Chegados a este punto, o peregrino xa observaría que xunto aos fitos xacobeos destacan outros decorados cun peixe vermello. Trátase do itinerario cara ao santuario de San Andres de Teixido, onde vai de morto quen non foi de vivo, e que coincide até Ou Ponto co trazado do Camiño Inglés. Con vistas cada vez máis próximas de Neda e Fene, concellos esparexidos baixo os montes de Ancos e Marraxón, vemos abaixo as casas do lugar de Ou Salto e chegamos entre eucaliptos xunto á variante FE-11. Seguimos o seu ronsel en paralelo e chegamos a unha ponte cunha dobre señalizacion, cruzando a ponte dáse un rodeo polo muíño das Aceas, en ruínas, nós continuaremos recto sen cruzar a ponte para mais adiante cruzar por unha plataforma paralela á autoestrada e nada máis cruzar a plataforma hai que virar á dereita para coller o paseo dá Ribeira de Xubia, en quince minutos presentámonos na ponte sobre o río Grande do Xubia, que desemboca aquí mesmo e que fai de límite entre os Concellos de Narón e Neda. Alén, rodeado dun amplo xardín, espéranos xa o albergue de peregrinos.
- Km 15. Neda(Todos os servizos)
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