Etapa de Ferrol a Neda

El itinerario

Km 0. Ferrol (Todos los servicios)

En la misma dársena de Curuxeiras comienza el Camino Inglés. Un monolito de piedra con el escudo de Galicia labrado, donde las siete cruces representan las siete provincias del antiguo Reino de Galicia, constituye la primera seña de este itinerario de 121 kilómetros, que con un marcado rumbo norte-sur separa el golfo Ártabro de la catedral compostelana. Accedemos a la calle Carmen Curuxeiras, vía decadente del primitivo Ferrol Vello formado por callejuelas, bajo una de las puertas de la ya extinta muralla. Aquí se ubicaba el antiguo Hospital de Peregrinos del Espíritu Santo, destinado de igual manera a pobres y enfermos y que funcionó hasta 1780.

El itinerario urbano continúa por la Rúa San Francisco y pasa junto a la iglesia del mismo nombre, de torres truncadas y cuyo aspecto actual data de 1757. Justo después nos topamos con el Parador Nacional, de 1960, con sus características galerías acristaladas, y con el palacete de Capitanía. Ambos están rodeados por los jardines de Herrera, excelente mirador sobre la ría, los astilleros y los diques militares donde se alza el obelisco en memoria del brigadier Don Cosme Churruca, que murió en la batalla de Trafalgar.

Seguimos de frente por la rúa Real, donde inicia el barrio de la Magdalena, de viviendas modernistas y diseñado en forma de tableta de chocolate con seis calles paralelas cortadas por otras nueve transversales. Siempre por la rúa Real dejamos a mano izquierda la plácida y a su vez concurrida plaza del Marqués de Amboage. Posteriormente, justo al llegar a la plaza de Armas, abandonamos la rúa Real girando 90º a la derecha por la rúa Terra o calle de la Tierra . Desemboca en los Jardines del Cantón de Molins, que se cruzan en el sentido de la marcha (¡ojo porque el mojón jacobeo queda bajo la sombra de los árboles y se aprecia realmente mal!). A la salida del parque tomamos la avenida de González Llanos para ver el Arsenal de mediados del XVIII y acceder al barrio portuario de Esteiro (Km 1,6) .

El trazado urbano continúa por la rúa Taxonera y la avenida Marc Mahón, junto a los cuarteles de la Infantería de Marina y rodeando el perímetro de la muralla de los astilleros ferrolanos. En la rotonda del Diapasón se gira a la derecha para pasar junto a la cárcel militar y la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño. Nos encontramos en el barrio deCaranza, el más poblado de Ferrol. Tras la ensenada de Caranza, donde se encuentra el Auditorio, llegamos a la rotonda del Mar (decorada por un instrumento de cuerda). En ella giramos de nuevo a la derecha para coger la avenida del Mar, que circula pegada a la ría. Junto a ella, rodeada de zona verde, se sitúa la capilla de Santa María de Caranza, un buen lugar para tomarse un breve descanso (Km 4,7) .

El paseo continúa rodeando la ría de Ferrol, una de las Rías Altas, y nos obsequia con una panorámica de los municipios situados en la otra orilla: Neda y Fene. Dejando el campo de fútbol de Caranza a la izquierda, pasamos bajo la FE-14/N-651, (en este punto algunos peregrinos optan por coger la carretera a la derecha hasta Fene ahorrándose más de 10 kilómetros, cosa que desaconsejamos enérgicamente), y nos dirigimos por la avenida Nicasio Pérez al próximo Polígono Industrial A Gándara, sito en el Concello de Narón.

Km 6,4. Polígono industrial A Gándara(Bar)

A la entrada giramos a la derecha por la rúa Luis Seoane y en 200 metros de nuevo a la derecha por el paseo pegado a la zona inundable de la ría. ¡Ojo! , más adelante, debido a unas obras, al llegar a la rotonda donde se encuentra Grúas Eiriz, hay que girar a la izquierda en dirección A Faisca y subir posteriormente a la derecha. Una vez arriba dejamos la carretera y tomamos a la derecha una senda paralela a las vías. Las cruzamos por un paso subterráneo para acceder al lugar de A Faisca.

Km 8,6. A Faisca

Continuamos a la derecha por el Camino do Vilar y más adelante, ¡atención porque se trata de otro punto conflictivo!, tomamos el desvío de la derecha (no seguir de frente). Atravesamos un túnel bajo la FE-11 y continuamos a la izquierda hasta el lugar de O Couto. En menos de cinco minutos llegamos junto al monasterio de San Martiño de Xubia, también conocido como mosteiro do Couto. Merece la pena visitar su iglesia románica de tres naves de primera mitad del XII, fecha en la que pasa a ser un priorato más de la Abadía de Cluny. Sus tres ábsides semicirculares, plagados de variopintos canecillos, tampoco deben pasar desapercibidos. Desgraciadamente, la reforma acaecida en el siglo XVIII borró de la escena románica gran parte del conjunto.

Km 9,7. Monasterio de San Martiño de Xubia

Junto al crucero dejamos la pista asfaltada y cogemos a la derecha el Camino do Salto. Llegados a este punto, el peregrino ya habrá observado que junto a los hitos jacobeos destacan otros decorados con un pez rojo. Se trata del itinerario hacia el santuario de San Andres de Teixido, donde va de muerto quien no fue de vivo, y que coincide hasta O Ponto con el trazado del Camino Inglés. Con vistas cada vez más cercanas de Neda y Fene, concellos esparcidos bajo los montes de Ancos y Marraxón, vemos abajo las casas del lugar de O Salto y llegamos entre eucaliptos junto a la variante FE-11. Seguimos su estela en paralelo y llegamos a un puente con una doble señalizacion, cruzando el puente se da un rodeo por el molino de As Aceñas, en ruinas, nosotros continuaremos recto sin cruzar el puente para mas adelante cruzar por una plataforma paralela a la autopista y nada más cruzar la plataforma hay que girar a la derecha para coger el paseo da Ribeira de Xubia, en quince minutos nos presentamos en el puente sobre el río Grande del Xubia, que desemboca aquí mismo y que hace de límite entre los Concellos de Narón y Neda. Al otro lado, rodeado de un amplio jardín, nos espera ya el albergue de peregrinos.