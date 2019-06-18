Etapa de Neda a Pontedeume
Etapa sencilla, como la anterior, con solo 140 metros de desnivel
Información sobre la etapa 2: Etapa de Neda a Pontedeume
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El itinerario
- Km 0. Neda(Todos los servicios)
Plácido y hermoso paseo el que iniciamos junto al albergue de peregrinos de Neda. Un tour interpretativo sobre losas y pasarelas de madera que salvan las Marismas del río Belelle, uno de los escasos humedales que habitan la ría de Ferrol. Tras cruzar un arroyo del Belelle giramos 90º a la izquierda para, tras salir a la carretera que divide la localidad, visitar la iglesia barroca de Santa María. Es de 1721 y custodia el Cristo de la Cadena, una talla gótica de estilo Tudor que llegó a Neda en 1550 a bordo de un barco británico que huía de las persecuciones anglicanas.
Cruzando la pasarela sobre el río Belelle, que rememora el paso por un antiguo puente, accedemos a la calle El Paraíso, que enlaza con la rúa Real. De nítido trazado medieval, está flanqueada por viviendas porticadas de los siglos XVII y XVIII. En la parte más alta nos espera la Torre del Reloj, de 1786. Adosada a ella y a la Casa Consistorial se encuentran los restos del Hospital de Peregrinos del Sancti Spiritus, fundado en 1500 por Margarita Fernández do Vilar y su marido. Al otro lado de la escalera crece un tejo plantado por la Confraternity of Saint James (Km 2,1).
Descendemos por la misma rúa Real y al llegar a la plaza Rectoral doblamos 90º a la izquierda por la rúa General Morgado. Si continuamos unos metros de frente podemos visitar la iglesia de San Nicolás, que luce en el mismo atrio uno de los cruceros más antiguos de Galicia junto con el de Melide. Tanto en el anverso como en el reverso, la figura de Cristo está representada de forma tosca y desproporcionada. La rúa General Morgado nos lleva a pasar bajo la AP-9, tras la que giramos a la izquierda para subir a la AC-115. La seguimos por la derecha junto al Bar Gil para coger en breve el camino do Murallón, que parte junto a la marquesina situada en el arcén izquierdo (Km 3,3) .
Rompemos a sudar por la falda del Marraxón, donde obtenemos las mejores vistas de la ría de Ferrol junto con los concellos de Narón y Neda. Desde el alto descendemos a la derecha por los lugares de A Silva y O Puntal de Arriba. Pasado este último, en lugar de bajar a la carretera, se gira a mano izquierda por el lugar de Conces. Nada más pasar un lavadero visitamosA Fonte do Campo , el primer lugar del Concello de Fene en el Camino Inglés. El siguiente rueiro será A Casanova, tras el que cruzaremos la N-651 para pasar junto a la Casa del Concello de Fene (Km 5,9).
- Km 5,9. Fene(Todos los servicios)
¡Atención! porque unos metros después hay que tomar a mano izquierda la calle de Fraga y torcer de seguido a la derecha por la calle del Alcalde Gerardo Díaz. Estamos en el lugar de As Foxas, que pasa el testigo a los de Chamoso y Mundín, ambos de la parroquia fenesa de San Esteban de Perlío. Junto al lavadero de Mundín giramos a la izquierda y subimos, por fin, por un camino de tierra abordado por un tupido helechal y bajo el bosque mixto de caducifolios y eucaliptos. Asciende hasta la N-651 pero el Camino no la cruza, sin embargo sí pasa bajo el viaducto Romariz de la AP-9 (Km 8,2) .
De Rego da Moa seguimos al inmediatoRomariz, lugares de la parroquia de Santiago de Barallobre. Un camino estrecho entre huertas y otro más abierto nos llevan hasta el polígono de Vilar do Colo, entre los Concellos de Fene y Cabanas. A la entrada podemos hacer una pausa en el Área de Servicio, que cuenta con cafetería y restaurante.
- Km 9,2. Polígono de Vilar do Colo(Bar-Restaurante)
- Al llegar a la rotonda donde se encuentra el restaurante Vilar do Colo hay que girar a la izquierda para después superar otra rotonda y pasar por debajo de la carretera N-651 para enseguida subir por unas escaleras a nuestra derecha, desde aquí con cuidado andamos unos cien metros por el arcén de la carretera para girar a la izquierda y continuar paralelos a la carretera por detrás de las casas, al cabo de medio kilómetro volvemos a la carretera en el lugar de O, Pereiro donde hay servicios de restauración. Continuamos por el arcén de la carretera hasta el punto kilométrico 26 donde giramos a la derecha por un camino de tierra en bajada que al rato se convierte en una carretera local que pasa por debajo de la autopista, al cabo de medio kilómetros de pasar por debajo de la autopista hay un cartel informativo indicando un camino alternativo que hace 1,5 kilómetros más que el oficial, nosotros continuamos por el oficial para poco después atravesar la N-651, atención al cruce porque es muy peligroso, continuamos por el Camiño das Cavidas hasta cruzar la AC-141 y en fuerte bajada llegamos al centro de la localidad de Cabanas con todos los servicios.
- Km 13,2. Cabanas. (todos los servicios)
- Una vez en Cabanas solo tendremos que seguir las flechas que nos llevan por la acera de la carretera hasta una rotonda que nos da acceso a cruzar el puente de piedra sobre el rio Eume y nada más cruzar entrar en Pontedeume.
- Km 15. Pontedeume(Todos los servicios)
Las dificultades
Observaciones
En imágenes
Los albergues
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