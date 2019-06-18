Etapa de Neda a Pontedeume

El itinerario

Km 0. Neda(Todos los servicios)

Plácido y hermoso paseo el que iniciamos junto al albergue de peregrinos de Neda. Un tour interpretativo sobre losas y pasarelas de madera que salvan las Marismas del río Belelle, uno de los escasos humedales que habitan la ría de Ferrol. Tras cruzar un arroyo del Belelle giramos 90º a la izquierda para, tras salir a la carretera que divide la localidad, visitar la iglesia barroca de Santa María. Es de 1721 y custodia el Cristo de la Cadena, una talla gótica de estilo Tudor que llegó a Neda en 1550 a bordo de un barco británico que huía de las persecuciones anglicanas.

Cruzando la pasarela sobre el río Belelle, que rememora el paso por un antiguo puente, accedemos a la calle El Paraíso, que enlaza con la rúa Real. De nítido trazado medieval, está flanqueada por viviendas porticadas de los siglos XVII y XVIII. En la parte más alta nos espera la Torre del Reloj, de 1786. Adosada a ella y a la Casa Consistorial se encuentran los restos del Hospital de Peregrinos del Sancti Spiritus, fundado en 1500 por Margarita Fernández do Vilar y su marido. Al otro lado de la escalera crece un tejo plantado por la Confraternity of Saint James (Km 2,1).

Descendemos por la misma rúa Real y al llegar a la plaza Rectoral doblamos 90º a la izquierda por la rúa General Morgado. Si continuamos unos metros de frente podemos visitar la iglesia de San Nicolás, que luce en el mismo atrio uno de los cruceros más antiguos de Galicia junto con el de Melide. Tanto en el anverso como en el reverso, la figura de Cristo está representada de forma tosca y desproporcionada. La rúa General Morgado nos lleva a pasar bajo la AP-9, tras la que giramos a la izquierda para subir a la AC-115. La seguimos por la derecha junto al Bar Gil para coger en breve el camino do Murallón, que parte junto a la marquesina situada en el arcén izquierdo (Km 3,3) .

Rompemos a sudar por la falda del Marraxón, donde obtenemos las mejores vistas de la ría de Ferrol junto con los concellos de Narón y Neda. Desde el alto descendemos a la derecha por los lugares de A Silva y O Puntal de Arriba. Pasado este último, en lugar de bajar a la carretera, se gira a mano izquierda por el lugar de Conces. Nada más pasar un lavadero visitamosA Fonte do Campo , el primer lugar del Concello de Fene en el Camino Inglés. El siguiente rueiro será A Casanova, tras el que cruzaremos la N-651 para pasar junto a la Casa del Concello de Fene (Km 5,9).

Km 5,9. Fene(Todos los servicios)

¡Atención! porque unos metros después hay que tomar a mano izquierda la calle de Fraga y torcer de seguido a la derecha por la calle del Alcalde Gerardo Díaz. Estamos en el lugar de As Foxas, que pasa el testigo a los de Chamoso y Mundín, ambos de la parroquia fenesa de San Esteban de Perlío. Junto al lavadero de Mundín giramos a la izquierda y subimos, por fin, por un camino de tierra abordado por un tupido helechal y bajo el bosque mixto de caducifolios y eucaliptos. Asciende hasta la N-651 pero el Camino no la cruza, sin embargo sí pasa bajo el viaducto Romariz de la AP-9 (Km 8,2) .

De Rego da Moa seguimos al inmediatoRomariz, lugares de la parroquia de Santiago de Barallobre. Un camino estrecho entre huertas y otro más abierto nos llevan hasta el polígono de Vilar do Colo, entre los Concellos de Fene y Cabanas. A la entrada podemos hacer una pausa en el Área de Servicio, que cuenta con cafetería y restaurante.