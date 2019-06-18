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Etapa de Ferrol a Neda
La jornada no comporta dificultats físiques i pot cobrir-se en un matí.
Informació sobre l’etapa 1: Etapa de Ferrol a Neda
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L’itinerari
- Km 0. Ferrol (Tots els serveis)
En la mateixa dàrsena de Curuxeiras comença el Camí Anglès. Un monòlit de pedra amb l'escut de Galícia llaurat, on les set creus representen les set províncies de l'antic Regne de Galícia, constitueix el primer senyal d'aquest itinerari de 121 quilòmetres, que amb un marcat rumb nord-sud separa el perdulari Ártabro de la catedral compostelana. Accedim al carrer Carmen Curuxeiras, via decadent del primitiu Ferrol Borrissol format per carrerons, sota una de les portes de la ja extinta muralla. Aquí se situava l'antic Hospital de Pelegrins de l'Esperit Sant, destinat d'igual manera a pobres i malalts i que va funcionar fins a 1780.
L'itinerari urbà continua per la Rúa San Francisco i passa al costat de l'església del mateix nom, de torres truncades i l'aspecte actual de les quals data de 1757. Just després ens topem amb el Parador Nacional, de 1960, amb les seves característiques galeries envidrades, i amb el palauet de Capitania. Tots dos estan envoltats per els jardins d'Herrera, excel·lent mirador sobre la ria, les drassanes i els dics militars on s'alça l'obelisc en memòria del brigadier Do Cosme Churruca, que va morir en la batalla de Trafalgar.
Seguim de front per la rúa Real, on inicia el barri de la Magdalena, d'habitatges modernistes i dissenyat en forma de tauleta de xocolata amb sis carrers paral·lels tallades per altres nou transversals. Sempre per la rúa Real deixem a mà esquerra la plàcida i al seu torn concorreguda plaça del Marquès d'Amboage. Posteriorment, just en arribar a la plaça d'Armes, abandonem la rúa Real girant 90° a la dreta per la rúa Terra o carrer de la Terra . Desemboca a els Jardins del Cantó de Molins, que es creuen en el sentit de la marxa (ull perquè la fita jacobeo queda sota l'ombra dels arbres i s'aprecia realment malament!). A la sortida del parc prenem la avinguda de González Llanos per a veure el Arsenal de mitjan XVIII i accedir al barri portuari de Esteiro (Km 1,6) .
El traçat urbà continua per la rúa Taxonera i la avinguda Marc Maó, al costat de les casernes de la Infanteria de Marina i envoltant el perímetre de la muralla de les drassanes ferrolanos. En la rotonda del Diapasó es gira a la dreta per a passar al costat de la presó militar i l'Escola d'Especialitats Antonio d'Escó. Ens trobem en el barri deCaranza, el més poblat de Ferrol. Després de l'ancorada de Caranza, on es troba el Auditori, arribem a la rotonda de la Mar (decorada per un instrument de corda). En ella girem de nou a la dreta per a agafar la avinguda de la Mar, que circula pegada a la ria. Al costat d'ella, envoltada de zona verda, se situa la capella de Santa María de Caranza, un bon lloc per a prendre's un breu descans (Km 4,7) .
El passeig continua envoltant la ria de Ferrol, una de les Ries Altes, i ens obsequia amb una panoràmica dels municipis situats en l'altra riba: Neda i Fene. Deixant el camp de futbol de Caranza a l'esquerra, passem sota la FE-14/N-651, (en aquest punt alguns pelegrins opten per agafar la carretera a la dreta fins a Fene estalviant-se més de 10 quilòmetres, cosa que desaconsellem enèrgicament), i ens dirigim per l'avinguda Nicasio Pérez al pròxim Polígon Industrial A Gándara, situat en el Concello de Narón.
- Km 6,4. Polígon industrial A Gándara(Bar)
A l'entrada girem a la dreta per la rúa Luis Seoane i en 200 metres de nou a la dreta pel passeig pegat a la zona inundable de la ria. Ull! , més endavant, a causa d'unes obres, en arribar a la rotonda on es troba Grues Eiriz, cal girar a l'esquerra en direcció a Faisca i pujar posteriorment a la dreta. Una vegada a dalt deixem la carretera i prenem a la dreta una senda paral·lela a les vies. Les creuem per un pas subterrani per a accedir al lloc de A Faisca.
- Km 8,6. A Faisca
Continuem a la dreta per el Camí do Vilar i més endavant, atenció perquè es tracta d'un altre punt conflictiu!, prenem el desviament de la dreta (no seguir de front). Travessem un túnel sota la FE-11 i continuem a l'esquerra fins al lloc de O Couto. En menys de cinc minuts arribem al costat de el monestir de San Martiño de Xubia, també conegut com mosteiro do Couto. Val la pena visitar la seva església romànica de tres naus de primera meitat del XII, data en la qual passa a ser un priorat més de l'Abadia de Cluny. Els seus tres absis semicirculars, plagats de variats canecillos, tampoc han de passar desapercebuts. Desgraciadament, la reforma esdevinguda en el segle XVIII va esborrar de l'escena romànica gran part del conjunt.
- Km 9,7. Monestir de San Martiño de Xubia
Al costat del creuer deixem la pista asfaltada i agafem a la dreta el Camí do Salt. Arribats a aquest punt, el pelegrí ja haurà observat que al costat de les fites jacobeos destaquen altres decorats amb un peix vermell. Es tracta de l'itinerari cap al santuari de San Andres de Teixido, on va de mort qui no va ser de viu, i que coincideix fins a O Ponto amb el traçat del Camí Anglès. Amb vista cada vegada més pròximes de Neda i Fene, concellos escampats sota les muntanyes d'Ancos i Marraxón, veiem a baix les cases del lloc de O Salt i arribem entre eucaliptus al costat de la variant FE-11. Seguim el seu deixant en paral·lel i arribem a un pont amb una doble señalizacion, creuant el pont es fa marrada pel molí d'As Aceñas, en ruïnes, nosaltres continuarem recte sense creuar el pont per a mes avanci creuar per una plataforma paral·lela a l'autopista i res més creuar la plataforma cal girar a la dreta per a agafar el passeig dona Ribeira de Xubia, en quinze minuts ens presentem en el pont sobre el riu Gran del Xubia, que desemboca aquí mateix i que fa de límit entre els Concellos de Narón i Neda. A l'altre costat, envoltat d'un ampli jardí, ens espera ja el alberg de pelegrins.
- Km 15. Neda(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Albergs
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