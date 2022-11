Etapa de Ferrol a Neda

L’itinerari

Km 0. Ferrol (Tots els serveis)

Km 6,4. Polígon industrial A Gándara(Bar)

Km 8,6. A Faisca

Km 9,7. Monestir de San Martiño de Xubia

Km 15. Neda(Tots els serveis)

En la mateixacomença el. Un, on les set creus representen les set províncies de l'antic Regne de Galícia, constitueix el primer senyal d'aquest, que amb un marcat rumb nord-sud separa elde la catedral compostelana. Accedim al carrer, via decadent del primitiuformat per carrerons, sota una de les portes de la ja extinta muralla. Aquí se situava l'antic, destinat d'igual manera a pobres i malalts i que va funcionar fins a 1780.L'itinerari urbà continua per lai passa al costat de l'església del mateix nom, de torres truncades i l'aspecte actual de les quals data de 1757. Just després ens topem amb el, de 1960, amb les seves característiques galeries envidrades, i amb el. Tots dos estan envoltats per elssobre la ria, les drassanes i els dics militars on s'alça l'obelisc en memòria del brigadier Do Cosme Churruca, que va morir en la batalla de Trafalgar.Seguim de front per la rúa Real, on inicia el, d'habitatges modernistes i dissenyat en forma de tauleta de xocolata amb sis carrers paral·lels tallades per altres nou transversals. Sempre per la rúa Real deixem a mà esquerra la plàcida i al seu torn concorreguda. Posteriorment, just en arribar a la, abandonem la rúa Real girant 90° a la dreta per la. Desemboca a els, que es creuen en el sentit de la marxa (ull perquè la fita jacobeo queda sota l'ombra dels arbres i s'aprecia realment malament!). A la sortida del parc prenem laper a veure elde mitjan XVIII i accedir al barri portuari de.El traçat urbà continua per lai la, al costat de les casernes de la Infanteria de Marina i envoltant el perímetre de la muralla de les drassanes ferrolanos. En laes gira a la dreta per a passar al costat de la. Ens trobem en el barri, el més poblat de Ferrol. Després de l'ancorada de Caranza, on es troba el, arribem a la rotonda de la Mar (decorada per un instrument de corda). En ella girem de nou a la dreta per a agafar la, que circula pegada a la ria. Al costat d'ella, envoltada de zona verda, se situa la, un bon lloc per a prendre's un breu descans.El passeig continua envoltant la, una de les, i ens obsequia amb una panoràmica dels municipis situats en l'altra riba: Neda i Fene. Deixant ela l'esquerra, passem, (en aquest punt alguns pelegrins opten per agafar la carretera a la dreta fins a Fene estalviant-se més de 10 quilòmetres, cosa que desaconsellem enèrgicament), i ens dirigim per l'avinguda Nicasio Pérez al pròxim, situat en elA l'entrada girem a la dreta per la rúa Luis Seoane i en 200 metres de nou a la dreta pel passeig pegat a la zona inundable de la ria., més endavant, a causa d'unes obres, en arribar a la rotonda on es troba Grues Eiriz, cal girar a l'esquerra en direcció a Faisca i pujar posteriorment a la dreta. Una vegada a dalt deixem la carretera i prenem a la dreta una. Les creuem per un pas subterrani per a accedir al lloc deContinuem a la dreta per eli més endavant, atenció perquè es tracta d'un altre punt conflictiu!, prenem el desviament de la dreta (no seguir de front). Travessem un túnel sota la FE-11 i continuem a l'esquerra fins al lloc de. En menys de cinc minuts arribem al costat de el, també conegut com. Val la pena visitar la seva església romànica de tres naus de primera meitat del XII, data en la qual passa a ser un priorat més de l'Abadia de Cluny. Els seus tres absis semicirculars, plagats de variats canecillos, tampoc han de passar desapercebuts. Desgraciadament, la reforma esdevinguda en el segle XVIII va esborrar de l'escena romànica gran part del conjunt.Al costat del creuer deixem la pista asfaltada i agafem a la dreta el. Arribats a aquest punt, el pelegrí ja haurà observat que al costat de les fites jacobeos destaquen altres decorats amb un peix vermell. Es tracta de l'itinerari cap al santuari de, i que coincideix fins a O Ponto amb el traçat del Camí Anglès. Amb vista cada vegada més pròximes de Neda i Fene, concellos escampats sota les, veiem a baix les cases del lloc dei arribem entre eucaliptus al costat de la variant FE-11. Seguim el seu deixant en paral·lel i arribem a un pont amb una doble señalizacion, creuant el pont es fa marrada pel molí d'As Aceñas, en ruïnes, nosaltres continuarem recte sense creuar el pont per a mes avanci creuar per una plataforma paral·lela a l'autopista i res més creuar la plataforma cal girar a la dreta per a agafar el passeig dona Ribeira de Xubia, en quinze minuts ens presentem en el pont sobre el, que desemboca aquí mateix i que fa de límit entre els Concellos de. A l'altre costat, envoltat d'un ampli jardí, ens espera ja el