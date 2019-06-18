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Ferrol-Neda etapa
Lanaldiak ez du zailtasun fisikorik eta goiz batean bete daiteke.
Etapari buruzko informazioa 1: Ferrol-Neda etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Ferrol (zerbitzu guztiak)
Curuxeirasko dartsenan bertan hasten da Bide Ingelesa. Galiziako armarria landuta duen harrizko monolitoa, zazpi gurutzeak Galiziako Erresuma zaharraren zazpi probintziak hartzen dituena, 121 kilometroko ibilbide honen lehen ikurra da. Ipar/hego norabide nabarmena du, eta Artabro golkoa eta katedral konposta bereizten ditu. Carmen Curuxeiras kalera joko dugu, Ferrol Vello bide zaharraren dekadentearen kalezuloz osatua, jadanik desagertuta dagoen harresiaren ateetako baten azpian. Han zegoen Espiritu Santuko Erromesen Ospitale zaharra, pobreei eta gaixoei zuzendua eta 1780 arte funtzionatu zuena.
Hiri ibilbideak San Frantzisko Ruatik jarraitzen du eta izen bereko elizaren ondotik pasatzen da. Dorre galbanak ditu eta gaur egun 1757koa da. Geroxeago Paradore Nazionalarekin egin genuen topo, 1960koa, kristalezko galeriekin eta Kapitaintzako jauregitxoarekin. Herrerako lorategiak, itsasadarraren gaineko behatoki bikaina, ontziolak eta dike militarrak dituzte inguruan. Trafalgarko batailan hil zen Don Cosme Churruca brigadierraren omenez obeliskoa dago han.
Errealeko kaletik jarraituko dugu, Magdalena auzoa hasten den tokitik. Etxebizitza modernistak ditu eta txokolate-tableta gisa diseinatuta dago. Sei kale paralelo ditu, zeharkako beste bederatzi kalek moztuak. Rua Realetik beti ezkerretara utziko dugu Amboageko markesaren plaza lasaia eta aldi berean jendetsua. Gero, Arma plazara iristean, Reala utzi eta 90º eskuinera biratuko dugu Terra kaletik edo Lurraren kaletik. Martxaren noranzkoan gurutzatzen diren Molinseko kantoiko lorategietan amaitzen da (kontuz, mugarri jakobeoa zuhaitzen itzalpean geratzen delako eta benetan gaizki ikusten delako! ). Parketik irtetean, González Llanosko etorbidea hartu, XVIII. mendearen erdialdeko Arsenala ikusi eta Esteiroko portuko auzora (1,6 km) iritsiko zarete.
Taxonera kaletik eta Marc Mahón etorbidetik jarraitzen du, Itsas Infanteriako kuartelen ondoan, eta Ferrolar ontzioletako harresiaren perimetroa inguratzen du. Diapasoiko biribilgunean eskuinera biratzen da, espetxe militarraren eta Antonio de Escaño Espezialitate Eskolaren ondotik igarotzeko. Caranza auzoan gaude, Ferrolgo auzo jendetsuenean. Auditorioa dagoen Carantzako senadarraren ondoren, Itsasoko biribilgunera iritsiko gara (hari tresna batez apainduta). Bertan, eskuinera biratuko dugu berriro, itsasadarrari itsatsita doan Itsasoaren hiribidea hartzeko. Haren ondoan, berdegunez inguratuta, Santa María de Caranza kapera dago, atseden labur bat hartzeko leku egokia (4,7 km).
Pasealekuak Ferrolgo itsasadarra inguratzen jarraitzen du, Ria Garaietako bat, eta beste ertzean dauden udalerrien panoramika eskaintzen digu: Neda eta Fene. Caranzako futbol-zelaia ezkerretara utzita, FE-14/N-651 azpitik pasatuko gara (puntu horretan, erromes batzuek eskuinetara doan errepidea hartu nahi dute Feneraino, eta 10 kilometro baino gehiago aurreztuko dituzte. Hori ez da oso gomendagarria), eta Nicasio Pérez hiribidetik joango gara Nandara industrialdera, Concello industrialdera.
- 6,4 km. A industrialdea, Ganbara (taberna)
Sarreran, eskuinera biratuko dugu Luis Seoane errekatik, eta, 200 metrora, berriz ere eskuinera, itsasadarreko eremu urperagarriari itsatsitako pasealekutik. Kontuz! Aurrerago, obra batzuen ondorioz, Beiriz garabia dagoen biribilgunera iristean, ezkerrera biratu behar da A Faisca norabidean eta, ondoren, eskuinera igo. Gora iristean, errepidea utzi eta eskuinetara bide-zidor bat hartuko dugu. Lurpeko pasabide batetik gurutzatuko ditugu, A Faiscara iristeko.
- 8,6 km. A Faisca
Eskuinetara jarraitu Bilar Bidetik, eta, aurrerago, kontuz, beste puntu gatazkatsu bat baita! Eskuineko bidea hartu (ez jarraitu aurrez aurre). FE-11 azpiko tunel bat zeharkatu eta ezkerretara jarraitu O Couto tokiraino. Bost minutu baino gutxiagoan, Xubiko San Martiño monasterioaren ondotik iritsiko gara, Couto mosteiroa izenez ere ezaguna. Merezi du XII. mendearen lehen erdiko hiru nabeko eliza erromanikoa bisitatzea, Clunyko abadiaren beste lehentasun bat baita. Bere hiru abside erdizirkularrak era askotako hagaxkaz josita daude, eta ez dira oharkabean pasatu behar. Zoritxarrez, XVIII. mendean gertatutako erreformak multzoaren zati handi bat ezabatu zuen eszena erromanikotik.
- 9,7 km. Xubiko San Martiño monasterioa
Gurutzadura ondoan pista asfaltatua utzi eta eskuinetara Camino do Salto hartu. Puntu horretara iritsita, erromesak ikusiko zuen Jakobeko mugarrien ondoan arrain gorri batez apaindutako beste batzuk nabarmentzen zirela. Teixidoko San Andres santutegirako ibilbidea da. Bertan hilda doa bizirik egon ez zena, eta O Pontoraino doa Bide Ingelesaren trazadurarekin. Neda eta Fenetik gero eta hurbilago dauden ikuspegiekin, Ancos eta Marraxon mendien azpian sakabanatutako kontzejuak, O Salto lekuko etxeak beherantz ikusiko ditugu eta eukaliptoen artean iritsiko gara FE-11 saihesbidearen ondoan. Estela paraleloan jarraitu, eta seinale bikoitzeko zubi batera iritsiko gara. Zubia zeharkatuz, As Aceñas errota zeharkatuko dugu. Aurri-egoeran, guk zuzen jarraituko dugu zubia gurutzatu gabe, eta, gero, autobidearekiko paraleloa den plataforma batetik gurutzatuko dugu. Plataforma gurutzatu bezain laster, eskuinera biratu behar da, Ribeira de Xubia pasealekua hartzeko. Zubitik abiatu gara, duela hamabost minutu. Beste aldean, lorategi zabal batez inguratuta, erromesen aterpea dugu zain.
- 15 km. Neda (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak