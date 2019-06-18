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Neda eta Pontedeume arteko etapa
Etapa sinplea, aurrekoa bezala, 140 metroko desnibelarekin
Etapari buruzko informazioa 2: Neda eta Pontedeume arteko etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Neda (zerbitzu guztiak)
Pasealeku lasai eta ederra, Nedako erromesen aterpetxearen ondoan hasten duguna. Belelle ibaiko padurak salbatzen dituzten harlauzei eta egurrezko pasabideei buruzko interpretazio-saioa. Ferrolgo itsasadarrean bizi diren hezegune urrietako bat da. Belelleko erreka bat gurutzatu ondoren, 90º ezkerrera biratuko dugu eta, herria zatitzen duen errepidera atera ondoren, Santa Maria eliza barrokoa bisitatuko dugu. 1721ekoa da, eta Katearen Kristoa zaintzen du, Tudor estiloko tailu gotikoa, 1550ean Nedara iritsi zena Angliako jazarpenetatik ihesi zihoan ontzi britainiar batean. Belelle ibaiaren gaineko pasabidea zeharkatuz, zubi zahar batetik pasa behar dela gogorarazten baitu, El Paraíso kalera iritsiko gara, Real lurrarekin bat egiten duen kalera. Erdi Aroko trazadura garbia du, eta XVII. eta XVIII. mendeetako arkupedun etxebizitzak ditu albo banatan. Goiko aldean, 1786ko erlojuaren dorrea dugu zain. Hari eta Udaletxeari atxikita, Sancti Spiritus erromesen ospitalearen hondakinak daude. 1500ean sortu zuten Margarita Fernández do Vilarrek eta haren senarrak. Eskaileraren beste aldean Confraternity of Saint James-ek (2,1 km) landatutako hagin bat dago. Errege kale beretik jaitsiko gara, eta Errektore plazara iristean, 90°-ra egingo dugu ezkerretara, Morgado jeneralaren kaletik. Metro batzuk aurrera eginez gero, San Nikolas eliza bisitatuko dugu, Galiziako gurutzaontzirik zaharrenetako bat eta Melidekoa atari berean dituena. Bai aurrealdean, bai atzealdean, Kristoren irudia zakar eta neurriz kanpo irudikatuta dago. Morgado jeneralak ap-9aren azpitik pasatzera garamatza, eta, ondoren, ezkerretara egin AC-115era igotzeko. Eskuinetik jarraituko dugu, Bar Gilen ondoan, eta, laster, Murallongo bidea hartuko dugu, ezkerreko bazterbidean dagoen markesinaren ondoan hasten dena (3,3. km). Marraxoiaren magaletik izerditzen hasiko gara, eta han Ferrolgo itsasadarraren ikuspegi onenak izango ditugu, Naron eta Neda kontzejuekin batera. Goitik eskuinetara jaisten gara A Silva eta O Puntal de Arriba lekuetatik. Azken hori pasatuta, errepidera jaitsi beharrean, ezkerretara egiten du bira, Concesetik. Garbitegi bat igaro eta berehala, Bide Ingeleseko Concello de Fene ren lehen lekua izango da. Hurrengo aurria A Casanova izango da. Ondoren, N-651 errepidea gurutzatuko dugu eta Feneko Concello Etxearen ondotik igaroko gara (5,9 km).
- 5,9 km. Fene(Zerbitzu guztiak)
Adi! Izan ere, metro batzuk geroago, ezkerretara hartu behar da Fraga kalea, eta, ondoren, eskuinera jo Gerardo Díaz alkatearen kaletik. As Foxas herrian gaude, Chamoso eta Mundínen lekukoak, biak Perliako San Esteban parrokia fenesekoak. Mundingo garbitegiaren ondoan ezkerretara egingo dugu bira eta, azkenik, iraleku itxo batek eta hostogalkorren eta eukaliptoen baso mistoaren azpian heldu den lurrezko bide batetik igoko gara. N-651 errepideraino igotzen da, baina bideak ez du gurutzatzen; hala ere, ap-9ko Romariz biaduktuaren azpitik igarotzen da (8,2 km). Rego da Moa-tik Romarizera, Barallobre parrokiako lekuetara, joango gara. Baratze arteko bide estu batek eta bide irekiago batek Vilar do Colo industrialderaino garamatzate, Fene eta Cabanas artean. Sarreran etenaldi bat egin dezakegu zerbitzu-eremuan, kafetegia eta jatetxea baititu.
- 9,2 km. Vilar do Colo industrialdea (taberna-jatetxea)
- Vilar do Colo jatetxea dagoen biribilgunera iristean, ezkerrera biratu behar da, eta, ondoren, beste biribilgune bat gainditu eta N-651 errepidearen azpitik pasa behar da. Berehala igo behar da eskailera batzuetatik gure eskuinaldera. Hemendik ehun bat metro egin behar dira errepidearen bazterbidetik, ezkerretara biratzeko, eta errepidearekin paralelo jarraitu behar da, etxeen atzetik. Kilometro-erdi baten ondoren, Pereirora itzuliko gara. Errepidearen bazterbidetik jarraituko dugu, 26. kilometro-punturaino. Eskuinetara egingo dugu beherantz doan lurrezko bide batetik. Bide hori autobidearen azpitik igarotzen den tokiko errepide bihurtzen da. Autobidearen azpitik kilometro erdi igaro ondoren, kartel informatibo bat dago, eta bide alternatibo bat adierazten du. Bide hori, orain dela 1,5 kilometro, ofizialetik jarraituko dugu, eta, handik gutxira, N-651 errepidea zeharkatuko dugu.
- 13,2 km. Kabanak. (zerbitzu guztiak)
- Cabanasera iristean, nahikoa izango dugu errepideko espaloitik Eume ibaiaren gaineko harrizko zubia zeharkatzeko biribilgunera eramaten gaituzten geziak jarraitzea, Pontedeumera sartu bezain laster.
- 15 km. Pontedeume(Zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
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