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Pontedeume eta Betanzos arteko etapa
Galiziako etapa tipikoa, igoera eta jaitsiera laburrekin
Etapari buruzko informazioa 3: Pontedeume eta Betanzos arteko etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Pontedeume(Zerbitzu guztiak)
Eume ibaiaren gaineko zubirantz itzuliko gara, Erdi Aroko herri horretako alde zaharrera iristeko. Inmaculada Concepcionetik, Porticadarúa Realetik hasiko gara igotzen. Ezkerrean Don Bartolomé de Rajoy eta Losada artzapezpikuaren zelaia dago, XVIII. mendean Santiagoko artzapezpikua eta Pontedeumekoa. Gorago, Errealaren kaletik ezkerretik ateratzen da, Angustias plazaraino, eta han, Harriztatuaren kalearekin lotzen gara; gero, Souto da Vila, oxigenorik gabe uzten gaituena hasi orduko. Arrapalak Pontedeumeren, Aresen eta Cabanasen itsasadarraren eta Magdalena hondartzaren gaineko ikuspegi bikaina eskaintzen digu. N-651 altuerara iritsiko gara, baina eskuinera egingo dugu, O Barron, 60 zenbakiaren ondoan. Altitudea irabazten jarraitzen dugu, eta, eskuinera eta ezkerrera bi desbideratze egin ondoren, Breamoko San Miguel parrokiako Cermuzo tokitik pasatuko gara (1,9 km). Landa-eskorga batek, bide zaharra dirudienez, frontoiz inguratuta eta Campolongo zerratokira begira, Concello de Pontedeume kaleratu du, Miñora joateko. A Xestako etxebizitza igaro ondoren, Stop batera atera eta Buiñara jaitsiko gara (3,1 km). Irteeran AC-4802 errepidea gurutzatuko dugu, eta askaldegi eta berdegune artean Martinsa-Fadesako golf zelaia zozketatuko dugu. 2007an inauguratu zen eta Costa Miño urbanizazioaren ondoan proiektatu zen. Handik gutxira, basoan sartuko gara, euria egin eta gutxira sartuko den zatia, eta handik aterako gara AP-9 (5,3 km) gainditzeko. Aldi berean tarte labur bat egin ondoren, ezkerrera biratuko dugu eukaliptoen azpian arrapala zorrotz bati aurre egiteko. Bide ingelesera Viadeiro eta Outeiro joaten dira, Castroko Santa Maria parrokiatik (6,6 km). Herrixketan sortzen diren bidegurutzeetan arreta handia jarriz, Baxoi ibaiaren gaineko zubiraino jaitsiko gara, antza, Pérez de Andradek eskatuta XIV. mendean eraikia. Gurutzatu bezain laster, A Prata etxeen ondoan eta AP-9 autobideko biaduktuaren azpian, Baxoi ibaiaren padurak zeharkatzen dituen ur-bazterreko bide eder batek harrituko gaitu. Antitesia autobideko bidesaria da, Miñon sartzeko inguratu duguna. Fonte eta Pardiñeira landetatik Praia errekaren bidegurutzera iritsiko gara (AC-154). Han, Miñoko erromesen aterpetxerako bidea dago, 800 metro inguru.
- 10,5 km. Miño (zerbitzu guztiak)
Hala ere, bideak aurrez aurre gurutzatzen du, Errege Solairura iristeko. A Barrosa area zabalera iristen gara, eta Miñoko gune nagusiari agur esaten diogu bideak gurutzatzeko. Han, Betanzosko itsasadarraren eta Lambe ibaiaren bokalearen ikuspegi bat dugu, aurrerago zeharkatuko duguna. Trenbidearen gaineko zubiaren ondoren, biratu egingo dugu norabideari berriro heltzeko (puntu gatazkatsua, trenbideko zubia jaitsi eta berehala 180 gradu biratuko ditugu hondartzaren ondotik jaisten den zumardian) eta, horma bati itsatsita, A Ponte do Porco tokitik igaroko gara. Eskuinean, Zumardiako hondartza dago, Batasunaren Intereseko Leku (BIL) gisa kalifikatua. Miñon gelditu ez direnak tabernan edo mesoian gera daitezke.
- Ponte do Porco / Zumardiko hondartza (tabernak)
- Zumardiatik jarraitu, N-651 errepidearen azpitik pasa arte, eta zuzen jarraitu DP-4804 errepidetik. Gero, trenbidearen azpitik pasa, eta, autobidearen azpitik, kilometro bat igaro ondoren, Erdi Aroko zubira iritsiko gara.
Miñoko eta Paderneko kontzejuak banatzen dituen Ponte do Porcotik igaroko dugu Lambe ibaia. Pérez de Andraderen onerako ere eraiki zuten, eta porkoa edo basurdea izenak bere leinuko ikurretako bat aipatzen du. Betanzosko San Frantzisko elizan, Andraderen hilobia ikusteko aukera izango dugu, basurde baten eta hartz baten irudiek eusten diotela (12,2 km). Zubiaren ondoren, Concello de Padernen, ezkerretara egingo dugu, etxe batzuen ondoan. Monteceloko haur-parkera igotzen den beste asfalto-arrapala bortitz bat ikusiko dugu. Kontuz, parkearen ondoan ezkerrera biratu eta pista itzal batetik behera egingo dugu. Tarte atsegin bat, eskuinetara biratu ondoren, Monteceloraino igotzen dena. Han, San Pantaleón das Viñas elizaren (portada erromanikoa gordetzen du) eta jauregiaren (14,1. km) artetik pasatzen gara. 80 metrora, Trasmilera iritsiko gara, eta ezkerretara egingo dugu bira, hurrengo Os Barreirosera iristeko. Adi! puntu horretan, ibilbideak 90º biratzen du eskuinerantz, eta oso erraza da alde egin eta aurrera jarraitzea. Porto de Abaixoraino jaitsiko gara, Navedo kafetegiaren parean, N-651 errepidearen ondoan.
- 15 km. Abaixoko atea (taberna-jatetxea)
120 metro egin behar ditugu bazterbidetik, eta N-651 errepidea ezkerretik utzi. Hala, A Penoubiñatik pasatzen den arrapala bati egin behar diogu aurre, Soutoko Santa Maria parrokiako lehen lekua, eta, ondoren, Chantadatik (16. km). Autobuseko markesina baten ondoan ezkerretara egin, eta bide belartsuari jarraitu, lehenik, eta pista asfaltatuari, gero, Vila de Meus eta Gas lekuetara, 1884ko iturriarekin. Horrela, Concello de Betanzosen sartuko gara, A Rúa eta San Paio auzo-pistetan barna. Itsasadarra eta Mandeo ibaiaren bokalea ikusiko ditugu, San Martiño de Tiobre eliza erromanikoaren ondoan. Merezi du IX. mendean aipatutako bitxi hau bisitatzea. Tiobre kastroaren goiko aldean dago, eta han egon omen zen Betanzosko jatorrizko gunea, eta XII. mendean Santiagoko lehen artzapezpikuak, Diego Gelmírez jaunak, sagaratu zuen. Maria del Pilar Carrillok (18,8 km) Brigantino Urtekarian egindako azterlan eta deskribapen bikaina dugu. Eliza atzean utzi, eta, haur-parkearen ondotik pasatuz, O Barraletik jaitsiko gara lehen bidegurutzeraino, eta ezkerretara egingo dugu. Hurrengo bidegurutzean, eskuinera egingo dugu eta mahastien arteko jaitsierari jarraituko diogu, Carañako errekatxora iritsi arte. Trazadura DP-0906 errepidera doan bidetik igotzen da. Hura gurutzatuta, ibilbideak Betanzosko hilerrira doan DP-0902 errepidea hartzen du. Nosa Señora do Camiño edo Los Remedios santutegira iritsi gara, tenpluaren iparraldeko fatxadatik. Fatxada nagusia izen bereko kalearen parean dago. Galtzada-harrizko kale horretatik jarraituz, trazadura jaitsi egiten da arkitektura tradizionalaren eta zurezko korridoreen artean. Mandeo ibaiaren gaineko zubi zaharra zeharkatuz, Betanzosen sartuko gara Ponte Vella portatik, harresi zaharreko bostetako batetik. Ondoren, ezkerrera biratu, eta Prateirosko harrizko zoladuran gora egin. Goian, García Naveira anai-arreben plazan sartu beharrean, eskuinetara egingo dugu Castro orrotik, eta, Udala igaro ondoren, Arrandegi kaleko (21. km) erromesen aterpetxera iritsiko gara.
- 21. km. Betanzos (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Aterpetxeak
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