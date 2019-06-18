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Etapa de Pontedeume a Betanzos
Etapa típicament gallega, amb una infinitat de pujades i baixades curtes
Informació sobre l’etapa 3: Etapa de Pontedeume a Betanzos
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L’itinerari
- Km 0. Pontedeume(Tots els serveis)
Tornem sobre els nostres passos cap al pont sobre el riu Eume per a accedir al centre històric d'aquesta vila medieval. Des de la Immaculada Concepció comencem l'ascens per la porticadarúa Real. A mà esquerra es troba el pazo de Don Bartolomé de Rajoy i Losada, arquebisbe de Santiago de Compostel·la en el segle XVIII i natural de Pontedeume. Més amunt se surt de la rúa Real per l'esquerra cap a la plaça de les Angoixes, on enllacem amb el carrer de l'Empedrat, després Souto dona Vila, que ens deixa sense oxigen res més començar. La rampa ens compensa amb una excel·lent panoràmica sobre Pontedeume, la ria d'Ares i Cabanas, amb la seva platja de la Magdalena. Arribem a l'altura de la N-651 però ens desviem a la dreta en O Fang al costat del número 60. Continuem guanyant altitud i, després de dos desviaments a dreta i esquerra, passem pel lloc de Cermuzo, de la parròquia de San Miguel de Breamo (Km 1,9) .Una carreterita rural, suposadament el vell camí, envoltada de fronda i amb vista a l'aserradero de Campolongo, acomiada el Concello de Pontedeume per a accedir al de Miño. Passada l'habitatge de Xesta vam sortir a un Stop i baixem fins a Buiña (Km 3,1). A la sortida creuem l'AC-4802 i entre berenadors i zona verda sortegem el camp de golf de Martinsa-Fadesa, inaugurat en 2007 i projectat al costat de la urbanització Costa Miño. Just després entrem en el bosc, un tram propens a embarrarse per poc que hagi plogut, i sortim d'ell per a sortejar la AP-9 (Km 5,3) . Després de seguir-la en paral·lel un breu tros, girem a l'esquerra per a afrontar una exigent rampa sota els eucaliptus. Els següents llocs que visita el Camí Anglès són Viadeiro i Outeiro, de la parròquia de Santa María de Castro (Km 6,6) .Prestant molta atenció als encreuaments que sorgeixen en els llogarets, acabem baixant fins al pont sobre el riu Baxoi, pel que sembla construït també en el segle XIV per petició de Pérez d'Andrade. Res més creuar-ho ens sorprèn un bell camí de ribera entre soutos i falgueres que passa al costat de les cases de A Prata i sota el viaducte de l'AP-9, que creua els marenys del Baxoi. L'antítesi és el peatge de l'autopista, que envoltem per a entrar en Miño. Per les rúas dona Fonte i Pardiñeira arribem a l'encreuament amb la rúa de la Praia (AC-154), on es troba el strong:N7bKKw;desviament cap a l'alberg de pelegrins de Miño, distant uns 800 metres.
- Km 10,5. Miño(Tots els serveis)
No obstant això, el Camí creua de front per a accedir a la rúa Real. Desemboquem en l'àmplia rúa A Fangosa i diem adeu al nucli principal de Miño per a travessar les vies, on tenim una panoràmica de la ria de Betanzos i la desembocadura del riu Lambre, que creuarem més endavant. Després del pont sobre el ferrocarril girem per a reprendre el rumb (punt conflictiu, res més baixar el pont del ferrocarril girar 180 graus per la rúa albereda que en baixada passa al costat de la platja) i pegats a un mur passem pel lloc de A Posa't do Porco. A la dreta es troba la platja de l'Albereda, qualificada com a Lloc d'Importància Comunitària (LIC). Els que no hagin parat en Miño poden detenir-se en el bar o en la fonda.
- A Posa't do Porco / Platja de l'Albereda(Bars)
- Continuem per la rúa albereda fins a passar per sota de la N-651 i continuar recte per la DP-4804 per per aquesta passar per sota de la línia del ferrocarril i poc després per sota de l'autopista, al cap d'un quilòmetre arribem al pont medieval.
Travessem el riu Lambre per el Posa't do Porco, que divideix els Concellos de Miño i Paderne. També va ser aixecat per ordre del bo de Pérez d'Andrade i el nom de porco o senglar fa referència a un dels emblemes del seu llinatge. Tindrem oportunitat de veure el sepulcre d'Andrade a l'església de San Francisco de Betanzos, sostingut per les figures d'un senglar i un os (Km 12,2).Després del pont, ja en el Concello de Paderne, ens desviem a mà esquerra al costat d'unes cases. Ens rep una altra brutal rampa d'asfalt que puja fins a el parc infantil de Montecelo. Ull, al costat del parc girem a mà esquerra i descendim per una pista ombrejada. Un tram bastant agradable que, després d'un gir a la dreta, ascendeix fins a Montecelo, on passem entre la església de San Pantaleón dones Viñas, que conserva la portada romànica, i el pazo (Km 14,1) .A 80 metres arribem al lloc de Trasmil i girem a mà esquerra per a avançar fins al pròxim Us Barreiros. Atenció! perquè en aquest punt l'itinerari gira 90è a mà dreta i és molt fàcil despistar-se i seguir de front. Descendim fins al lloc de Porto d'Abaixo, enfront del cafè Navedo al peu de la N-651.
- Km 15. Porto d'Abaixo(Bar-Restaurant)
Caminem 120 metres pel voral i deixem la N-651 per l'esquerra, afrontant així una rampa que passa per A Penoubiña, primer lloc de la parròquia de Santa María de Souto, i posteriorment per Chantada (Km 16) . Girem a mà esquerra al costat d'una marquesina de l'autobús i prosseguim per camí herbós, primer, i pista asfaltada, després, cap als llocs de Vila de Meus i Gas, amb una font de 1884.Entrem així en el Concello de Betanzos, visitant per pistes veïnals A Rúa i San Paio, amb vistes de la ria i la desembocadura del riu Mandeo per a arribar al costat de la església romànica de San Martiño de Tiobre. Bé mereix una visita aquesta joia citada ja en el segle IX. Està situada en la part més elevada del castre de Tiobre, on pel que sembla va estar el primitiu nucli de Betanzos, i va ser consagrada en el segle XII pel primer arquebisbe de Santiago, Don Diego Gelmírez. Trobem una excel·lent estudi i descripció del temple en el Anuari Brigantino de mans de María del Pilar Carrillo (Km 18,8).Deixant a la nostra esquena l'església i, passant al costat del parc infantil, baixem per O Barral fins al primer encreuament, on girem a l'esquerra. En el següent encreuament, girem a la dreta i continuem el descens entre vinyes fins a passar el regat de Caraña. El traçat ascendeix pel camí que condueix a la DP-0906. Croada la mateixa, la ruta pren la carretera DP-0902 que condueix al cementiri de Betanzos. Arribem al Santuari de Nosa Senyora do Camiño o dels Remeis per la façana nord del temple, el qual té la seva façana principal enfront del carrer del mateix nom. Continuant per aquest carrer empedrat, el traçat descendeix entre exemples d'arquitectura tradicional amb corredors de fusta. Creuant el pont vell sobre el riu Mandeo entrem a Betanzos per la porta dona Posa't Vella, una de les cinc de l'antiga muralla. Després d'ella girem a mà esquerra i pugem per l'empedrada rúa de Prateiros. A dalt, en lloc d'entrar en la Plaça dels germans García Naveira, torcem a la dreta per la rúa do Castro i després de passar l'Ajuntament arribem a el alberg de pelegrins, situat al carrer de la Peixateria (Km 21) .
- Km 21. Betanzos(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Albergs
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