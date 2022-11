Etapa de Pontedeume a Betanzos

L’itinerari

Km 0. Pontedeume(Tots els serveis)

Km 10,5. Miño(Tots els serveis)

A Posa't do Porco / Platja de l'Albereda (Bars)

/ (Bars) Continuem per la rúa albereda fins a passar per sota de la N-651 i continuar recte per la DP-4804 per per aquesta passar per sota de la línia del ferrocarril i poc després per sota de l'autopista, al cap d'un quilòmetre arribem al pont medieval.

Km 15. Porto d'Abaixo(Bar-Restaurant)

Km 21. Betanzos(Tots els serveis)

Tornem sobre els nostres passos cap al pont sobre elper a accedir al centre històric d'aquesta vila medieval. Des de la Immaculada Concepció comencem l'ascens per la. A mà esquerra es troba elen el segle XVIII i natural de Pontedeume. Més amunt se surt de la rúa Real per l'esquerra cap a la, on enllacem amb el, després Souto dona Vila, que ens deixa sense oxigen res més començar. La rampa ens compensa amb unasobre Pontedeume, la ria d'Ares i Cabanas, amb la seva platja de la Magdalena. Arribem a l'altura de la N-651 però ens desviem a la dreta enal costat del número 60. Continuem guanyant altitud i, després de dos desviaments a dreta i esquerra, passem pel lloc de, de la.Una carreterita rural, suposadament el vell camí, envoltada de fronda i amb vista a l'aserradero de Campolongo, acomiada el Concello de Pontedeume per a accedir al de. Passada l'habitatge de Xesta vam sortir a un Stop i baixem fins a. A la sortida creuem l'AC-4802 i entre berenadors i zona verda sortegem elde Martinsa-Fadesa, inaugurat en 2007 i projectat al costat de la urbanització Costa Miño. Just després entrem en el, un tram propens a embarrarse per poc que hagi plogut, i sortim d'ell per a sortejar la. Després de seguir-la en paral·lel un breu tros, girem a l'esquerra per a afrontar una exigent rampa sota els eucaliptus. Els següents llocs que visita el Camí Anglès són, de la.Prestant molta atenció als encreuaments que sorgeixen en els llogarets, acabem baixant fins al pont sobre el, pel que sembla construït també en el segle XIV per petició de Pérez d'Andrade. Res més creuar-ho ens sorprèn un bell camí de ribera entre soutos i falgueres que passa al costat de les cases dei sota el, que creua els. L'antítesi és el peatge de l'autopista, que envoltem per a entrar en. Per les rúas dona Fonte i Pardiñeira arribem a l'encreuament amb la rúa de la Praia (AC-154), on es troba el strong:N7bKKw;desviament cap, distant uns 800 metres.No obstant això, el Camí creua de front per a accedir a la rúa Real. Desemboquem en l'àmplia rúa A Fangosa i diem adeu al nucli principal de Miño per a travessar les vies, on tenim una panoràmica de la ria de Betanzos i la, que creuarem més endavant. Després del pont sobre el ferrocarril girem per a reprendre el rumb (punt conflictiu, res més baixar el pont del ferrocarril girar 180 graus per la rúa albereda que en baixada passa al costat de la platja) i pegats a un mur passem pel lloc de. A la dreta es troba la, qualificada com a. Els que no hagin parat en Miño poden detenir-se en el bar o en la fonda.Travessem elper el, que divideix els Concellos de Miño i. També va ser aixecat per ordre del bo de Pérez d'Andrade i el nom de porco o senglar fa referència a un dels emblemes del seu llinatge. Tindrem oportunitat de veure el sepulcre d'Andrade a l'església de San Francisco de Betanzos, sostingut per les figures d'uni un.Després del pont, ja en el, ens desviem a mà esquerra al costat d'unes cases. Ens rep una altra brutal rampa d'asfalt que puja fins a el. Ull, al costat del parc girem a mà esquerra i descendim per una pista ombrejada. Un tram bastant agradable que, després d'un gir a la dreta, ascendeix fins a, on passem entre la, que conserva la portada romànica, i el.A 80 metres arribem al lloc dei girem a mà esquerra per a avançar fins al pròxim. Atenció! perquè en aquest punt l'itinerari gira 90è a mà dreta i és molt fàcil despistar-se i seguir de front. Descendim fins al lloc de, enfront del cafè Navedo al peu de laCaminem 120 metres pel voral i deixem la N-651 per l'esquerra, afrontant així una rampa que passa per, primer lloc de la parròquia de, i posteriorment per. Girem a mà esquerra al costat d'una marquesina de l'autobús i prosseguim per camí herbós, primer, i pista asfaltada, després, cap als llocs de, amb una.Entrem així en el, visitant per pistes veïnals, ambper a arribar al costat de la. Bé mereix una visita aquesta joia citada ja en el segle IX. Està situada en la part més elevada del castre de Tiobre, on pel que sembla va estar el primitiu nucli de Betanzos, i va ser consagrada en el segle XII pel primer arquebisbe de Santiago,. Trobem una excel·lent estudi i descripció del temple en elde mans de.Deixant a la nostra esquena l'església i, passant al costat del parc infantil, baixem per O Barral fins al primer encreuament, on girem a l'esquerra. En el següent encreuament, girem a la dreta i continuem el descens entre vinyes fins a passar el regat de Caraña. El traçat ascendeix pel camí que condueix a la DP-0906. Croada la mateixa, la ruta pren la carretera DP-0902 que condueix al cementiri de Betanzos. Arribem al Santuari de Nosa Senyora do Camiño o dels Remeis per la façana nord del temple, el qual té la seva façana principal enfront del carrer del mateix nom. Continuant per aquest carrer empedrat, el traçat descendeix entre exemples d'arquitectura tradicional amb corredors de fusta. Creuant el pont vell sobre elentrem aper la, una de les cinc de l'antiga muralla. Després d'ella girem a mà esquerra i pugem per l'empedrada rúa de. A dalt, en lloc d'entrar en la Plaça dels germans García Naveira, torcem a la dreta per la rúa do Castro i després de passar l'Ajuntament arribem a el, situat al carrer de la Peixateria