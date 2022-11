Etapa de Pontedeume a Betanzos

El itinerario

Km 0. Pontedeume(Todos los servicios)

Km 10,5. Miño(Todos los servicios)

A Ponte do Porco / Playa de la Alameda (Bares)

(Bares) Continuamos por la rúa alameda hasta pasar por debajo de la N-651 y continuar recto por la DP-4804 para por esta pasar por debajo de la línea del ferrocarril y poco después por debajo de la autopista, al cabo de un kilómetro llegamos al puente medieval.

Km 15. Porto de Abaixo(Bar-Restaurante)

Km 21. Betanzos(Todos los servicios)

Volvemos sobre nuestros pasos hacia el puente sobre elpara acceder al casco histórico de esta villa medieval. Desde la Inmaculada Concepción comenzamos el ascenso por la porticada. A mano izquierda se encuentra elen el siglo XVIII y natural de Pontedeume. Más arriba se sale de la rúa Real por la izquierda hacia la, donde enlazamos con la, luego Souto da Vila, que nos deja sin oxígeno nada más empezar. La rampa nos compensa con unasobre Pontedeume, la ría de Ares y Cabanas, con su playa de la Magdalena. Llegamos a la altura de la N-651 pero nos desviamos a la derecha enjunto al número 60. Seguimos ganando altitud y, tras dos desvíos a derecha e izquierda, pasamos por el lugar de, de la. Una carreterita rural, supuestamente el viejo camino, rodeada de fronda y con vistas al aserradero de Campolongo, despide el Concello de Pontedeume para acceder al de. Pasada la vivienda de A Xesta salimos a un Stop y bajamos hasta. A la salida cruzamos la AC-4802 y entre merenderos y zona verde sorteamos elde Martinsa-Fadesa, inaugurado en 2007 y proyectado junto a la urbanización Costa Miño. Justo después entramos en el, un tramo propenso a embarrarse a poco que haya llovido, y salimos de él para sortear la. Tras seguirla en paralelo un breve trecho, giramos a la izquierda para afrontar una exigente rampa bajo los eucaliptos. Los siguientes lugares que visita el Camino Inglés son, de la. Prestando mucha atención a los cruces que surgen en las aldeas, terminamos bajando hasta el puente sobre el, al parecer construido también en el siglo XIV por petición de Pérez de Andrade. Nada más cruzarlo nos sorprende un bello camino de ribera entre soutos y helechos que pasa junto a las casas dey bajo el, que cruza las. La antítesis es el peaje de la autopista, que rodeamos para entrar en. Por las rúas da Fonte y Pardiñeira llegamos al cruce con la rúa de la Praia (AC-154), donde se encuentra el, distante unos 800 metros.Sin embargo, el Camino cruza de frente para acceder a la rúa Real. Desembocamos en la amplia rúa A Barrosa y decimos adiós al núcleo principal de Miño para cruzar las vías, donde tenemos una panorámica de la ría de Betanzos y la, que cruzaremos más adelante. Tras el puente sobre el ferrocarril giramos para retomar el rumbo (punto conflictivo, nada más bajar el puente del ferrocarril girar 180 grados por la rúa alameda que en bajada pasa junto a la playa) y pegados a un muro pasamos por el lugar de. A la derecha se encuentra la, calificada como. Los que no hayan parado en Miño pueden detenerse en el bar o en el mesón.Cruzamos elpor el, que divide los Concellos de Miño y. También fue levantado por orden del bueno de Pérez de Andrade y el nombre de porco o jabalí hace referencia a uno de los emblemas de su linaje. Tendremos oportunidad de ver el sepulcro de Andrade en la iglesia de San Francisco de Betanzos, sostenido por las figuras de uny un. Tras el puente, ya en el, nos desviamos a mano izquierda junto a unas casas. Nos recibe otra brutal rampa de asfalto que sube hasta el. Ojo, junto al parque giramos a mano izquierda y descendemos por una pista sombreada. Un tramo bastante agradable que, después de un giro a la derecha, asciende hasta, donde pasamos entre la, que conserva la portada románica, y el. A 80 metros llegamos al lugar dey giramos a mano izquierda para avanzar hasta el próximo. ¡Atención! porque en este punto el itinerario gira 90º a mano derecha y es muy fácil despistarse y seguir de frente. Descendemos hasta el lugar de, frente al café Navedo al pie de laAndamos 120 metros por el arcén y dejamos la N-651 por la izquierda, afrontando así una rampa que pasa por, primer lugar de la parroquia de, y posteriormente por. Giramos a mano izquierda junto a una marquesina del autobús y proseguimos por camino herboso, primero, y pista asfaltada, después, hacia los lugares de, con una. Entramos así en el, visitando por pistas vecinales, conpara llegar junto a la. Bien merece una visita esta joya citada ya en el siglo IX. Está situada en la parte más elevada del castro de Tiobre, donde al parecer estuvo el primitivo núcleo de Betanzos, y fue consagrada en el siglo XII por el primer arzobispo de Santiago,. Encontramos una excelente estudio y descripción del templo en elde manos de. Dejando a nuestras espaldas la iglesia y, pasando junto al parque infantil, bajamos por O Barral hasta el primer cruce, donde giramos a la izquierda. En el siguiente cruce, giramos a la derecha y continuamos el descenso entre viñedos hasta pasar el regato de Caraña. El trazado asciende por el camino que conduce a la DP-0906. Cruzada la misma, la ruta toma la carretera DP-0902 que conduce al cementerio de Betanzos. Llegamos al Santuario de Nosa Señora do Camiño o de los Remedios por la fachada norte del templo, el cual tiene su fachada principal frente a la calle del mismo nombre. Continuando por esta calle adoquinada, el trazado desciende entre ejemplos de arquitectura tradicional con corredores de madera. Cruzando el puente viejo sobre elentramos enpor la, una de las cinco de la antigua muralla. Tras ella giramos a mano izquierda y subimos por la empedrada rúa de. Arriba, en lugar de entrar en la Plaza de los hermanos García Naveira, torcemos a la derecha por la rúa do Castro y tras pasar el Ayuntamiento llegamos al, situado en la calle de la Pescadería