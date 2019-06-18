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Betanzosetik Brumako ospitalerako etapa
Errusiar mendiaren trazadura, San Paio de Vilacoba eta A Malata artean
Etapari buruzko informazioa 4: Betanzosetik Brumako ospitalerako etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Betanzos (zerbitzu guztiak)
Berriro ere, Castron barrena, García Naveira anai-arreben plazara itzuliko gara, Concello Etxearen ondotik pasatuz. Plaza aurrez aurre zeharkatuko dugu, baina eskuinaldetik, Naveiratarren estatua ezkerretara utziz, eta Turismo Bulegoaren ondotik pasatuko gara. Rúa do Rollo zuzen eta galerarik gabe doa As Cascascascasseko zubi zaharreraino, Mendo ibaiaren gainean. Arku bakarra du eta, XIII. mendean aipatua izan arren, XIX. mendearen lehen erdian berreraiki zuten (1. km). Menda gurutzatuko dugu eta, AC-840 aurrez aurre zeharkatu ondoren, 90° biratuko dugu ezkerretara, Cascas errekan. Pista asfaltatuan gora egingo dugu palmondoen, limoi-ontzien eta pikor-zuloen artean, eta trenbidearen gaineko zubia gurutzatuko dugu, Requiango Santiago Brigantina parrokiako O Terreo eta O Farragoto lekuetatik gertu (2,3 km). 600 bat metro geroago, beste zubi bat gurutzatuko dugu, oraingoan A-6aren gainean, eta eskuinetik eskuinera biratu ondoren, Xan Rozora iritsiko gara.
- 3,6 km. Xan Rozo
Bidegurutzean zuzen jarraituko dugu Vilacobako DP-0105 errepideraino. Metro batzuk ezkerretik jarraitu, eta eskuinerako lehen desbideraketa hartu, pistatik Limiñongo futbol zelairaino. Dagoeneko Concello de Abegonon gaude, baita eguneko lehen lur-zatia ere. Ez gara itsasadar eta paduren paisaiara itzuliko. El Camino Inglés bete-betean sartu da Galiziako barnealdean. Bide boskoarra berriz ere errepidean amaitzen da, eskuinetara, Mero ibaia zeharkatzeko. Ezkerretik atera eta Cos parrokian sartuko gara. Gasa erregulatzeko estazio baten ondotik pasatuz, San Estevo de Cos elizara iritsiko gara, Igrexa herrian.
- 7,7 km. San Estebo de Cos
Elizaren atzean, eskuinera egin, eta berriro errepidera atera, ezkerretara. "Galiziako Xuntaren trazadura ofizial berriak adierazten du errepide horretatik jarraitu behar dela Presedoraino. Ibilbide hori arriskutsua da, eta, neurri batean, justifikaezina; izan ere, gutxi erabiltzen diren errepideetatik eta uhaletatik doan trazadura zaharra 600 metro baino ez da laburtzen. Hori gomendatzen dugu, eta hemendik aurrera deskribatuko dugu. Dena den, kontuan izan behar da litekeena dela seinaleztapena urria eta hondatu samar egotea, mantentze-lanik gabeko urteetan". Errepidera sartu eta 150 metrora, asfaltoa eskuinetik utzi eta O Carballalen etxe batetik pasatuko gara. AC-0106 errepidetik atera eta metro batzuk ezkerrera egingo dugu, norabidea berreskuratzeko. Eskertzen da uhala egitea, erreka gaineko pasalarekin, zolatutako beste pista batean amaitzen baita, noski. Meangosko Santiago parrokian sartuko gara, eta bidegurutze eta bidegurutze artean O Souto eta Vila gailurra (9,5 km) bisitatuko ditugu (eskuinean, muinoaren gainean, Santiago eliza ikusiko dugu). Vila gailurretik aterako gara ezkerretik, eta, landa-pista horietan adarkatze ugari egin ondoren, Presedoko parrokiaren hasieraraino jaitsiko gara. Tarte belartsu baten hasierarekin eta antzinako Errege Bidea agertzearekin bat dator, freskotasuna ematen baitu hainbeste arrastoren ondoren. Asfaltatutako beste zati bat DP-0105 errepidean dago, Fontao errekaren gaineko zubia zeharkatuz (11,8 km). Berrehun metro aurrerago, errepidea ezkerretara dagoen bide batetik utziko dugu (errepidean 450 metro jarraituz gero, Presedora iritsiko gara, bertan baitago erromesen udal aterpetxea.
- Presedo (Bar-Meson bidearen oinean. ibilbidearen 450 metroko aterpetxea)
Xente Museo mesoia ez Camiño ibilbidearen oinean egongo da, desbideratu beharrik gabe. Landa-bide eta -pisten artean, bidegurutzearen arteko seinaleztapena alde batera utzi gabe, Presedoko parrokiako azken lekuetatik igaroko gara, A Agrakoa bezala, eta Leirokoan sartuko gara, Santa Eulaliako eliza ezagutuko dugularik.
- 14,4 km. Leiroko Santa Eulalia
- Puntu horretan, trazadura aldatu egin da Xuntatik, eta ez da pasatzen ez Vilacobaratik ez Casa Juliatik. Autobus-markesina duen elizaren parean eskuinerantz biratuko dugu DP-0105 errepiderantz, eta ezkerretara hartuko dugu 200 metro ingurura eskuinerantz biratzeko. Pista horrek zuzen eramango gaitu Becheko urtegira, eta han jolas-eremu bat eta jatetxe bat daude. Stop toki batera iritsiko zarete. Ezkerretara egin, eta AP-9 autobidearen azpitik pasa, eta, handik gutxira, O Vaoko lehen etxeetara iritsiko zarete.
- 16,4 km O Vao.
- Autobidearen azpitik igaro bezain laster, zuzen jarraituko dugu, eta eskuinetara hartuko dugu O Vao etxeen gunean sartzeko. Landetxe batetik garondo batekin pasatzean, bide bat hartu behar da lurraren eskuinerantz, eta kilometro bat egin ondoren estalpe batzuetara iritsiko gara. Estalpe horiek pasatzean, ezkerretara biratuko dugu, eta eskuinetara biratuko dugu, eta ezkerretara, berriz. Gorantz segituko dugu, bide honen punturik altuenera iritsi arte, eta asfaltatutako errepide lokal batera iritsiko zarete. Eskuinetara hartu, eta 200 metrora iritsiko zarete, AC-542 errepidearekiko bidegurutzera. Puntu horretan elkartzen dira Coruñatik datozen erromesak. Kontu handiz biratuko dugu ezkerretara AC-542 errepidearen bazterbidetik, trafikoa baitarama, eta, handik gutxira, Casa Avelina tabernara iritsiko gara (As Travesas).
- 22,3 km. Trabesak.
- Handik, Xuntatik ireki berri den lurrezko bide batetik jarraituko dugu, AC-542 errepidearekiko paralelo, azpiestazio elektriko batetik pasatuz, eta gasolindegi abandonatu batetik. Han, kilometro batean, Brumako ospitalera eramango gaituen bidea hartuko dugu ezkerretara, erromesen aterpetxea dagoen lekura.
Brumako parrokia, administratiboki, Mesiako Concello elizan dago, baina Ordes uhartean dago. Xuntako erromesen aterpetxea, Bide Ingelesean eraiki zen lehena, Erromesen Ospitale zaharraren orubearen gainean dago eraikia, 1140 inguruan sortua eta 1175eko maiatzean Santiago katedralari atxikia.
- 24,8 km. Brumako Ospitalea (aterpetxea. ostatu-jatetxea)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak