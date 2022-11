Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma

O itinerario

Km 0. Betanzos(Todos os servizos)

Km 3,6. Xan Rozo

Km 7,7. San Estevo de Cos

Presedo(Bar-Mesón ao pé do Camiño. Albergue a 450 metros do itinerario)

Km 14,4. Santa Eulalia de Leiro

Neste punto o trazado foi cambiado pola Xunta e xa non se pasa nin por Vilacoba nin por Casa Julia. En fronte da igrexa onde hai unha marquesiña de autobus viramos á dereita en dirección á estrada DP-0105 que collemos á esquerda para ao cabo duns 200 metros virar á dereita por unha pista de terra que nos levase todo recto até o encoro de Beche onde hai unha área recreativa e un bar restaurante. Chegamos a un Stop onde viramos á esquerda e pasamos por baixo da autoestrada AP-9 para pouco despois chegar até ás primeiras casas de Ou Vao.

Km 16,4 Ou Vao.

Nada máis cruzar por baixo da autoestrada seguimos recto e collemos á dereita para entrar no núcleo de casas de Ou Vao, ao pasar por unha granxa cun hórreo hai que coller un camiño á dereita de terra e en subida que nos levase ao cabo dun quilómetro a uns alpendres que ao pasalos viraremos á esquerda para pouco despois virar á dereita e logo á esquerda outra vez. Continuamos en subida até coroar o punto máis alto deste camiño e desembocar nunha estrada local asfaltada que colleremos á dereita para en 200 metros chegar ao cruzamento coa AC-542. Neste punto únensenos os peregrinos que veñen desde A Coruña. Viramos á esquerda pola beiravía da AC-542 con moito coidado pois leva tráfico e pouco despois chegamos ao bar Casa Avelina nas Travesas.

Km 22,3. As Travesas.

Desde aquí continuamos por un camiño de terra recentemente aberto pola Xunta que vai paralelo á AC-542 pasando por unha subestación eléctrica e por unha gasolineira abandonada onde colleremos á esquerda un camiño que nun quilómetro levásenos até Hospital de Bruma onde se atopa o albergue de peregrinos.

Km 24,8. Hospital de Bruma(Albergue. Bar-Restaurante)

