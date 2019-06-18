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Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma
Información sobre a etapa 4: Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma
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O itinerario
- Km 0. Betanzos(Todos os servizos)
De novo pola rúa do Castro volvemos os nosos pasos cara á animosa praza de os Irmáns García Naveira, pasando antes xunto á Casa do Concello. Atravesamos a praza de fronte pero pola marxe dereita, deixando a man esquerda a estatua dos Naveira, e pasamos xunto á Oficina de Turismo. A rúa do Rolo conduce en liña recta e sen perda até a ponte vella das Cascas, sobre o río Mendo. Consta dun só arco e, aínda que xa foi citado no século XIII, foi reconstruído na primeira metade do XIX (Km 1).Cruzamos o Mendo e, tras atravesar de fronte a AC-840, viramos 90º á esquerda na rúa dá Cascas. Subimos un bo treito por pista asfaltada entre palmeiras, limoneros e higueras e cruzamos a ponte sobre o ferrocarril, próximo aos lugares de Ou Terreo e Ou Farragoto, da parroquia brigantina de Santiago de Requián (Km 2,3). Uns 600 metros despois cruzamos outra ponte, esta vez sobre a A-6, e tras un par de xiros dereita-esquerda avanzamos até o lugar de Xan Rozo .
- Km 3,6. Xan Rozo
No cruzamento seguimos recto até a estrada de Vilacoba DP-0105. Seguímola uns metros pola esquerda e tomamos o primeiro desvío á dereita, que por pista nos leva até o campo de fútbol de Limiñón. Atopámonos xa en o Concello de Abegondo e tamén co primeiro tramo de terra da xornada. Xa non regresaremos á paisaxe de rías e marismas. O Camiño Inglés métese de cheo no interior galego. O camiño boscoso desemboca de novo na estrada, que seguimos á dereita para cruzar o río Mero. Saímos da vía pola esquerda e entramos en a parroquia de Cos. Pasando xunto a unha estación de regulación de gas chegamos até a igrexa de San Estevo de Cos, situada no lugar da Igrexa.
- Km 7,7. San Estevo de Cos
Tras a igrexa viramos á dereita e saímos de novo á estrada, que seguimos cara á esquerda. "O novo trazado oficial da Xunta de Galicia indica seguir por esta estrada até Presedo, este percorrido é perigoso e até certo punto inxustificable pois só se acurta en 600 metros o trazado antigo que vai por estradas pouco frecuentadas e corredoiras o cal recomendamos e pasamos a describir en diante, aínda que hai que ter en conta que poida que a sinalización sexa escasa e algo deteriorada polo paso dos anos sen mantemento". Aos 150 metros de incorpararnos á estrada deixamos o asfalto pola dereita para pasar por unha casa de Ou Carballal. Sáenos ao paso a AC-0106 e tiramos uns metros á esquerda para recuperar o rumbo. Agradécese a posterior corredoira, con pasal sobre arroio incluído, que desemboca, como non, noutra pista pavimentada. Introdúcenos na parroquia de Santiago de Meangos e entre cruzamento e cruzamento visitamos os lugares de Ou Souto e Cima de Vila Km 9,5) (á dereita, sobre o altozano, podemos ver a igrexa de Santiago).Saímos de Cima de Vila pola esquerda e tras numerosas bifurcaciones por estas pistas rurais baixamos até o inicio de a parroquia de Presedo. Coincide co comezo dun tramo herboso e a aparición do antigo Camiño Real, que achega frescura despois de tanta pista. Outro posterior tramo asfaltado sitúanos na DP-0105, onde cruzamos a ponte sobre o rego do Fontao (Km 11,8).Douscentos metros máis adiante deixamos a estrada por un camiño que xorde a man esquerda (si continuamos 450 metros pola estrada chegamos a Presedo, onde se atopa o albergue municipal de peregrinos.
- Presedo(Bar-Mesón ao pé do Camiño. Albergue a 450 metros do itinerario)
O Mesón Museo Xente non Camiño atoparémolo ao pé do itinerario, sen necesidade de desviarse. Entre camiños e pistas rurais, sen perder de vista a sinalización entre tanto cruzamento, pasamos polos últimos lugares da parroquia de Presedo, como o de A Agra, e entramos na de Leiro, onde coñecemos a súa igrexa de Santa Eulalia.
- Km 14,4. Santa Eulalia de Leiro
- Neste punto o trazado foi cambiado pola Xunta e xa non se pasa nin por Vilacoba nin por Casa Julia. En fronte da igrexa onde hai unha marquesiña de autobus viramos á dereita en dirección á estrada DP-0105 que collemos á esquerda para ao cabo duns 200 metros virar á dereita por unha pista de terra que nos levase todo recto até o encoro de Beche onde hai unha área recreativa e un bar restaurante. Chegamos a un Stop onde viramos á esquerda e pasamos por baixo da autoestrada AP-9 para pouco despois chegar até ás primeiras casas de Ou Vao.
- Km 16,4 Ou Vao.
- Nada máis cruzar por baixo da autoestrada seguimos recto e collemos á dereita para entrar no núcleo de casas de Ou Vao, ao pasar por unha granxa cun hórreo hai que coller un camiño á dereita de terra e en subida que nos levase ao cabo dun quilómetro a uns alpendres que ao pasalos viraremos á esquerda para pouco despois virar á dereita e logo á esquerda outra vez. Continuamos en subida até coroar o punto máis alto deste camiño e desembocar nunha estrada local asfaltada que colleremos á dereita para en 200 metros chegar ao cruzamento coa AC-542. Neste punto únensenos os peregrinos que veñen desde A Coruña. Viramos á esquerda pola beiravía da AC-542 con moito coidado pois leva tráfico e pouco despois chegamos ao bar Casa Avelina nas Travesas.
- Km 22,3. As Travesas.
- Desde aquí continuamos por un camiño de terra recentemente aberto pola Xunta que vai paralelo á AC-542 pasando por unha subestación eléctrica e por unha gasolineira abandonada onde colleremos á esquerda un camiño que nun quilómetro levásenos até Hospital de Bruma onde se atopa o albergue de peregrinos.
A parroquia de Bruma pertence administrativamente a o Concello de Mesía pero está situada como unha illa no de Ordes. O albergue de peregrinos da Xunta, o primeiro que se construíu no Camiño Inglés, está levantado sobre o solar de o antigo Hospital de Peregrinos, fundado cara a 1140 e anexionado en maio de 1175 á catedral de Santiago .
- Km 24,8. Hospital de Bruma(Albergue. Bar-Restaurante)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Albergues
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