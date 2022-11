Etapa de Betanzos a Hospital de Boira

L’itinerari

Km 0. Betanzos(Tots els serveis)

Km 3,6. Xan Frego

Km 7,7. San Estevo de Cos

Presedo(Bar-Fonda al peu del Camí. Alberg a 450 metres de l'itinerari)

Km 14,4. Santa Eulalia de Leiro

En aquest punt el traçat ha estat canviat per la Xunta i ja no es passa ni per Vilacoba ni per Casa Julia. Davant de l'església on hi ha una marquesina d'autobus girem a la dreta en direcció a la carretera DP-0105 que agafem a l'esquerra per a a el cap d'uns 200 metres girar a la dreta per una pista de terra que ens portés tot recte fins a l'embassament de Beche on hi ha una àrea recreativa i un bar restaurant. Arribem a un Stop on girem a l'esquerra i passem per sota de l'autopista AP-9 per a poc després arribar fins a les primeres cases d'O Vao.

Km 16,4 O Vao.

Res més creuar per sota de l'autopista continuem recte i agafem a la dreta per a entrar en el nucli de cases d'O Vao, en passar per una granja amb un hórreo cal agafar un camí a la dreta de terra i en pujada que ens portés al cap d'un quilòmetre a uns rafals que en passar-los girarem a l'esquerra per a poc després girar a la dreta i després a l'esquerra una altra vegada. Continuem en pujada fins a coronar el punt més alt d'aquest camí i desembocar en una carretera local asfaltada que agafarem a la dreta per a en 200 metres arribar a l'encreuament amb l'AC-542. En aquest punt se'ns uneixen els pelegrins que venen des de la Corunya. Girem a l'esquerra pel voral de l'AC-542 amb molta cura perquè porta trànsit i poc després arribem al bar Casa Avelina en As Travesas.

Km 22,3. As Travesas.

Des d'aquí continuem per un camí de terra recentment obert per la Xunta que va paral·lel a l'AC-542 passant per una subestació elèctrica i per una gasolinera abandonada on agafarem a l'esquerra un camí que en un quilòmetre ens portés fins a Hospital de Boira on es troba l'alberg de pelegrins.

Km 24,8. Hospital de Boira(Alberg. Bar-Restaurant)

De nou per la rúa do Castro tornem els nostres passos cap a l'animosa plaça de els, passant abans al costat de la Casa del Concello. Travessem la plaça de front però pel marge dret, deixant a mà esquerra l'estàtua dels Naveira, i passem al costat de l'Oficina de Turisme. Lacondueix en línia recta i sense pèrdua fins a el, sobre el. Consta d'un sol arc i, encara que ja va ser citat en el segle XIII, va ser reconstruït en la primera meitat del XIX.Creuem el Mendo i, després de travessar de front l'AC-840, girem 90° a l'esquerra en la rúa dona Trenques. Pugem un bon tros per pista asfaltada entre palmeres, llimoners i figueres i creuem el, pròxim als llocs d'O Terreo i O Farragoto, de la parròquia brigantina de. Uns 600 metres després creuem un altre pont, aquesta vegada sobre la, i després d'un parell de girs dreta-esquerra avancem fins al lloc deEn l'encreuament seguim recte fins a laDP-0105. La seguim uns metres per l'esquerra i prenem el primer desviament a la dreta, que per pista ens porta fins a el. Ens trobem ja en eli també amb el primer tram de terra de la jornada. Ja no tornarem al paisatge de ries i marenys. El Camí Anglès es fica de ple a l'interior gallec. El camí boscós desemboca de nou en la carretera, que seguim a la dreta per a travessar el. Sortim de la via per l'esquerra i entrem en la. Passant al costat d'una estació de regulació de gas arribem fins a la, situada en el lloc d'Igrexa.Després de l'església girem a la dreta i sortim de nou a la carretera, que seguim cap a l'esquerra. "el". Als 150 metres d'incorpararnos a la carretera deixem l'asfalt per la dreta per a passar per una casa de O Carballal. Ens surt al pas l'AC-0106 i tirem uns metres a l'esquerra per a recuperar el rumb. S'agraeix la posterior corredoira, amb pasal sobre rierol inclòs, que desemboca, com no, en una altra pista pavimentada. Ens introdueix en la parròquia de Santiago de Meangos i entre encreuament i encreuament visitem els llocs de O Souto i Cim de Vila Km 9,5) (a la dreta, sobre l'altell, podem veure l'església de Santiago).Sortim de Cim de Vila per l'esquerra i després de nombroses bifurcacions per aquestes pistes rurals baixem fins a l'inici de la. Coincideix amb el començament d'un tram herbós i l'aparició de l'antic Camí ral, que aporta frescor després de tanta pista. Un altre posterior tram asfaltat ens situa en la DP-0105, on creuem el pont sobre el.Dos-cents metres més endavant deixem la carretera per un camí que sorgeix a mà esquerra (si continuem 450 metres per la carretera arribem a Presedo, on es troba elLaho trobarem al peu de l'itinerari, sense necessitat de desviar-se. Entre camins i pistes rurals, sense perdre de vista la senyalització mentrestant encreuament, passem pels últims llocs de la parròquia de Presedo, com el de, i entrem en la de, on coneixem la sevaLa parròquia de Boira pertany administrativament a elperò està enclavada com una illa en el d'Ordes. L'alberg de pelegrins de la Xunta, el primer que es va construir en el Camí Anglès, està aixecat sobre el solar de el, fundat cap a 1140 i annexionat al maig de 1175 a la catedral de Santiago