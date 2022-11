Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma

El itinerario

Km 0. Betanzos(Todos los servicios)

Km 3,6. Xan Rozo

Km 7,7. San Estevo de Cos

Presedo(Bar-Mesón al pie del Camino. Albergue a 450 metros del itinerario)

Km 14,4. Santa Eulalia de Leiro

En este punto el trazado ha sido cambiado por la Xunta y ya no se pasa ni por Vilacoba ni por Casa Julia. En frente de la iglesia donde hay una marquesina de autobus giramos a la derecha en dirección a la carretera DP-0105 que cogemos a la izquierda para al cabo de unos 200 metros girar a la derecha por una pista de tierra que nos llevara todo recto hasta el embalse de Beche donde hay un área recreativa y un bar restaurante. Llegamos a un Stop donde giramos a la izquierda y pasamos por debajo de la autopista AP-9 para poco después llegar hasta a las primeras casas de O Vao.

Km 16,4 O Vao.

Nada más cruzar por debajo de la autopista seguimos recto y cogemos a la derecha para entrar en el núcleo de casas de O Vao, al pasar por una granja con un hórreo hay que coger un camino a la derecha de tierra y en subida que nos llevara al cabo de un kilómetro a unos cobertizos que al pasarlos giraremos a la izquierda para poco después girar a la derecha y luego a la izquierda otra vez. Continuamos en subida hasta coronar el punto más alto de este camino y desembocar en una carretera local asfaltada que cogeremos a la derecha para en 200 metros llegar al cruce con la AC-542. En este punto se nos unen los peregrinos que vienen desde A Coruña. Giramos a la izquierda por el arcén de la AC-542 con mucho cuidado pues lleva tráfico y poco después llegamos al bar Casa Avelina en As Travesas.

Km 22,3. As Travesas.

Desde aquí continuamos por un camino de tierra recién abierto por la Xunta que va paralelo a la AC-542 pasando por una subestación eléctrica y por una gasolinera abandonada donde cogeremos a la izquierda un camino que en un kilómetro nos llevara hasta Hospital de Bruma donde se encuentra el albergue de peregrinos.

Km 24,8. Hospital de Bruma(Albergue. Bar-Restaurante)

De nuevo por la rúa do Castro volvemos nuestros pasos hacia la animosa plaza de los, pasando antes junto a la Casa del Concello. Atravesamos la plaza de frente pero por el margen derecho, dejando a mano izquierda la estatua de los Naveira, y pasamos junto a la Oficina de Turismo. Laconduce en línea recta y sin pérdida hasta el, sobre el. Consta de un solo arco y, aunque ya fue citado en el siglo XIII, fue reconstruido en la primera mitad del XIX. Cruzamos el Mendo y, tras atravesar de frente la AC-840, giramos 90º a la izquierda en la rúa da Cascas. Subimos un buen trecho por pista asfaltada entre palmeras, limoneros e higueras y cruzamos el, próximo a los lugares de O Terreo y O Farragoto, de la parroquia brigantina de. Unos 600 metros después cruzamos otro puente, esta vez sobre la, y tras un par de giros derecha-izquierda avanzamos hasta el lugar deEn el cruce seguimos recto hasta laDP-0105. La seguimos unos metros por la izquierda y tomamos el primer desvío a la derecha, que por pista nos lleva hasta el. Nos encontramos ya en ely también con el primer tramo de tierra de la jornada. Ya no regresaremos al paisaje de rías y marismas. El Camino Inglés se mete de lleno en el interior gallego. El camino boscoso desemboca de nuevo en la carretera, que seguimos a la derecha para cruzar el. Salimos de la vía por la izquierda y entramos en la. Pasando junto a una estación de regulación de gas llegamos hasta la, situada en el lugar de A Igrexa.Tras la iglesia giramos a la derecha y salimos de nuevo a la carretera, que seguimos hacia la izquierda.. A los 150 metros de incorpararnos a la carretera dejamos el asfalto por la derecha para pasar por una casa de O Carballal. Nos sale al paso la AC-0106 y tiramos unos metros a la izquierda para recuperar el rumbo. Se agradece la posterior corredoira, con pasal sobre arroyo incluido, que desemboca, como no, en otra pista pavimentada. Nos introduce en la parroquia de Santiago de Meangos y entre cruce y cruce visitamos los lugares de O Souto y Cima de Vila Km 9,5) (a la derecha, sobre el altozano, podemos ver la iglesia de Santiago). Salimos de Cima de Vila por la izquierda y tras numerosas bifurcaciones por estas pistas rurales bajamos hasta el inicio de la. Coincide con el comienzo de un tramo herboso y la aparición del antiguo Camino Real, que aporta frescura después de tanta pista. Otro posterior tramo asfaltado nos sitúa en la DP-0105, donde cruzamos el puente sobre el. Doscientos metros más adelante dejamos la carretera por un camino que surge a mano izquierda (si continuamos 450 metros por la carretera llegamos a Presedo, donde se encuentra elEllo encontraremos al pie del itinerario, sin necesidad de desviarse. Entre caminos y pistas rurales, sin perder de vista la señalización entre tanto cruce, pasamos por los últimos lugares de la parroquia de Presedo, como el de, y entramos en la de, donde conocemos suLa parroquia de Bruma pertenece administrativamente alpero está enclavada como una isla en el de Ordes. El albergue de peregrinos de la Xunta, el primero que se construyó en el Camino Inglés, está levantado sobre el solar del, fundado hacia 1140 y anexionado en mayo de 1175 a la catedral de Santiago