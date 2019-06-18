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Brumatik Sigüeirorako Ospitaleko etapa
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Etapari buruzko informazioa 5: Brumatik Sigüeirorako Ospitaleko etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Brumako Ospitalea (aterpetxea)
Aurreko etapetako esfortzua parekatuta, poltsikoetan jada irabazitako desnibelarekin, gaur egun lanaldi erosoaz gozatzea dagokigu, Artikoko itsasadarretan sortzen ziren oztopo naturalik gabe. Aterpetxetik atera eta eskuinetara goaz, San Lorenzoko kapera apalaren ondoan geldituz. Etaparen lehen zatia auzo-txirrika honetatik egingo dugu, zirkulazio gutxirekin, baina igarotzen diren ibilgailuek ez dute abiadura errespetatzen. Brumako Ospitalearen ondoren, Ordesko Concello mendira sartuko gara berehala, eta Ardemilgo San Pedro parrokiako O Seixo lekua zeharkatuko dugu lehenik. Aurrera jarraitu beti aurrez aurre, Adran errekastoa igarota, Cabeza de Lobo plazaraino, non San Pedro eliza baitago (3. km).
- 3. km. Otso-burua
Laster, bertako artistaren baten eskulturak aurkituko ditugu: Santiago bat eta altueran igotako plesiosauro dibertigarri bat, Nessie izena jarri diezaiokeguna. Bide ingelesak Ardemilgo leku asko bisitatzen jarraitzen du, eta A Carreira, As Mámoas pasagunean ateratzen dira - toponimoa hileta-tumuluren bat da -, A Fraga eta O Porto (5,1. km), eta errekak A Carballeirara igotzeko sortzen duen ibarbidea jaisten da. Irteeran, Os Ramos tokira ateratzen den pinudia hartu, eta San Paio de Busca parrokiara joan. Eskuinetik aterako gara auzo-errepidera, A Rua tokira iritsi arte. Ezkerretara lehen taberna aurkituko dugu (astelehen arratsaldean itxiko da) eta jarraian San Paio edo San Pelaio eliza, elementu erromanikoekin. Kordoban martirizatu zuten, 14 urte besterik ez zituela. Hori dela eta, nabearen kanpoaldean ikus dezakegun santuaren taila hilgarria.
- 7,1 km. A Rúa(Bar. landetxea)
Eliza igaro ondoren, beste taberna bat dago eskuin aldean, eta, haren atzetik, A Rúa. Vilariñora jaitsiko gara pixka bat, eta 250 bat metro geroago, asfaltoa ezkerretik utziko dugu. Ponte do Cubotik ibilgu bat salbatuko dugu, eta 70 metrora, kontuz desbideraketarekin, eskuinera biratuko dugu. Tarte belartsu batetik, lokatza erraz metatzen duena, AC-224 azpitik doan pista batera igo gara. Bidegurutzearen ondoren, Outeirora iritsiko gara, Pouloko San Xulian parrokiara. Antón Veiras landa-etxea baino lehentxeago, baita taberna ere, ezkerretara egingo dugu, erramu-tunel batean sartzeko.
- Outeiroa (taberna). erromesen aterpetxea, landetxea)
Aurrerago, zenbait zelai eta labore inguratuz, zolatutako beste pista batera iritsiko gara, Blanca eta A Senra (11. km) zeharkatzeko. 10 minutu barru A Calle kaleko ordenatu tokian aurkeztuko gara, beste taberna bat dagoen tokian, goiz erdian irekitzen bada ere. Tabernaren aurretik, Casa Maldonadoren ateburuan, Felipe ii.a erregeak 1554an herrixka horretan igaro eta gaua igaro zuela adierazten duen inskripzioa ikus dezakegu. Nahiko gaizki ikusten da, kotxetegi baten azpian itzalean dagoelako; beraz, mugikorraren linterna edo frontaleko argia erabiliz eta argia alde batetik zuzenduz, letrak xehetasunez ikusiko ditugu.
- 11,8 km. A kalea (taberna)
A Calle utzita, DP-3802 errepidea arretaz gurutzatuko dugu, eta, ondoren, Pereirako Santa Olalla parrokiako Carballo lekua zeharkatuko dugu. Kilometro bat aurrerago, Casanovan, pista utzi eta ezkerreko bidea hartuko dugu. Tarte horretako bidegurutzeetan arreta berezia jarriz, Erdi Aroko zubiaren eta Pereiraren gaineko beste eskorga batera aterako gara, ezkerretik jarraituz. Begi bakarreko zubia ez da ia ikusten – errepideko zubiaren azpian oso asfaltatuta dago – baina ondo finkatuta (14,5 km). Zubitik berrehun metrora eskuineko pista hartuko dugu, eta zenbait bidegurutzetan, errekasto bat igaro ondoren, Montaosko Santa Cruz parrokiako Os Carrás lekua aurkituko dugu. Pista gurutzatu eta aurrera egingo dugu beste pista batean amaitzen den bide sakon batetik. Pista hori ere atsegina da, eta tarte itzaldunak ditu, atsedenaldi bat hartzeko. Zolatutako beste pista bat gurutzatu ondoren, ezin konta ahala dira, lekuak adina!, Baxoiara iritsiko gara, Deixereko Santa Maria parrokiara. Concello de Oroson, Ingalaterrako bidean zeharkatuko dugun azkenaurrekoa, aurkituko dugu.
- 17,4 km. Bajo
Landa-errepide bat zeharkatu ondoren, AP-9 errepidearen azpitik pasa, eta 650 metro igaro ondoren, eskuinetara egin, 90º-ra. Etaparen azken zatia hasten da, zuzen amaigabea, txirrista ugarirekin, autobidearekiko paraleloan aurrera egiten duena, baina autobidetik bakartuta denbora luzean ahokatuta eramango gaituzten zuhaitz-ilara batetik. Ordubete geroago, beste alde batetik, Sigüeiroko industrialdera iritsiko gara (22,8 km). Sigüeiron zuhaitz parke batetik sartu eta Concello Etxerantz joko dugu.
- 24,8 km. Sigüeiro (Zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
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