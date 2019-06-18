Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Sigüeirotik Santiagorako etapa
Lau ordu besterik ez dizkigute bereizten Obradoiro plazatik. Ez da ezer geratzen!
Etapari buruzko informazioa 6: Sigüeirotik Santiagorako etapa
Mapa handitu
Ibilbidea
- 0 km. Sigüeiro (Zerbitzu guztiak)
- Lau ordu besterik ez dira falta Obradoiro plazatik ateratzeko, eta, gainera, zorionez, ez dugu itzulerako bidaia egin behar Ferrolen edo Coruñan berriz ontziratzeko. Concello Etxea igaro ondoren, tabernaren ondoko lubakia hartu eta ezkerretara egingo dugu Tambre orrotik. Eskuineko lehena Camiño Real da, Sigüeiroko irteerara arte. Tambre ibaia gurutzatu, eta errepidetik jarraitu gasolindegi batera iritsi arte. Gasolindegi horretan, pasa aurretik, eskuinetara dagoen kale bat aterako da. Gero, lehenengo bidegurutzea ezkerretara biratuko dugu, soroen artean asfaltatutako pista batetik. Aurrerago, eskuinera biratuko dugu, autobidearen gainetik zubi bat pasatzeko. Ondoren, autobidearekin paralelo dauden ezkerretara egingo dugu metro batzuez, eta eskuinetara egingo dugu berriro, Vila de Maranteseko lehenengo etxeetara iristeko. Ezkerretara lur-pista bat hartu, eta lurra eta asfaltoa txandakatu. Horrela, Marantes, Vilafernandez, Cortes eta A Lameira herri txikiak gaindituko ditugu, N-550 errepidera berriro iristeko. Bide nazionaletik abiatu, Sionlla ibaia eskuinetara igaro eta ehun bat metrora, trenbidearen azpitik pasa, eta lurrezko pista atsegin batetik jarraitu, basoz inguratuta, Formaris tokiraino, Castro hotelaren parean.
- 8,5 km. Formariak.
- Lurretik jarraitu, Salgueiro errekaren ibilgura iritsi arte, baso polit batetik, eta kilometro eta erdi pasatxo egin ondoren, Tambre industrialdeko lehen industria-nabeetara iritsiko gara.
- 11,2 km. Tambre industrialdea (taberna)
Industrialdetik pasatzea ez da zaila, Galileotik aurrez aurre zeharkatu behar da beti. 20 minutu inguru beharko ditugu Tambre ruan Meixonfreko tokian sartzeko. Erne egon behar da, metro batzuk geroago eskuinetara ateratzen den Rioko erreua (13,1 km) hartzeko. Camiñok bi Vilares kaletik ateratzen da, ezkerrerantz. Camiño do Chan de Currosera erortzen utzi besterik ez dago, katedraleko dorreak nabarmentzen diren lekura. Pablo Iglesias parkea zeharkatuko dugu, Gelmírez artzapezpikuaren garaiko Ponte Mantible izeneko Erdi Aroko akueduktua dagoen lekua. Castelao etorbidera iristean, jada ez dago seinale fidagarririk; beraz, semaforotik Xoán XXIII hiribidea gurutzatu eta Pastorizako kale paraleloan sartu behar dugu (15,1. km). Aurrez aurre bi Basquiño lotuko ditugu, Santa Klararen atzetik segitzeko. Orain bi Loureiros izango da. Pena portatik eta San Martin Pinario plazatik, monasterioa beste ikuspegi batetik ikusten dugun tokitik, Troiara iritsiko gara. Irten bezain laster, eskuinetara hartu genuen Acibechería izeneko lursaila, azabatxea lantzen zuten maisuena, eta, hala, Monte do Gozotik datozen erromesekin elkartu ginen. Sortzez Garbiaren plazatik, San Martin Pinarioren eta Azabakheriako iparraldeko fatxadaren artean, pasadizoan dauden gaitetako baten hotsak erakarrita, Obradoiro plazatik bereizten gaituzten azken metroak osatuko ditugu.
- 16,5 km. Santiago (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak