Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Inglés

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Etapa 6

Etapa de Sigüeiro a Santiago de Compostela

km 16,5
Tempo 04H 00’
Dificultade baixa
Albergues 18
Dispoñible sen conexión

Información sobre a etapa 6: Etapa de Sigüeiro a Santiago de Compostela

Perfil: Etapa de Sigüeiro a Santiago de Compostela

Ampliar mapa

O itinerario

  • Km 0. Sigüeiro(Todos os servizos)
  • Tan só catro horas sepárannos da praza do Obradoiro e, ademais, tendo a fortuna de que non temos que emprender a viaxe de regreso para embarcar de novo en Ferrol ou A Coruña. Pasada a Casa do Concello collemos a rúa que hai xunto ao bar e torcemos á esquerda pola rúa do Tambre. A primeira da dereita é Camiño Real, que seguimos até a saída de Sigüeiro. Cruzamos o rio Tambre e seguimos pola estrada até chegar a unha gasolineira onde xusto antes de pasala salgue unha rúa á dereita a cal collemos, despois viramos a primeira intersección á esquerda por unha pista asfaltada entre campos de cultivo. Mais adiante viramos á dereita para pasar unha ponte por encima da autoestrada para continuar á esquerda paralelos a esta durante uns metros e volver virar á dereita e así chegar ás primeiras casas de Vila de Marantes. Aquí tomamos á esquerda unha pista de terra e imos alternando terra e asfalto superando así os pequenos núcleos de Marantes, Vilafernandez, Curtos e A Lameira para así chegar de novo á N-550. Avanzamos pola nacional para uns cen metros despois de pasar o rio Sionlla torcer á dereita para pasar por baixo das vías do ferrocarril e continuar por unha agradable pista de terra rodeada de bosque até o lugar de Formaris á altura do Hotel Castro
  • Km 8,5. Formaris.
  • Continuamos por camiño de terra até a canle do arroio Salgueiro por un bonito bosque e tras pouco máis de quilómetro e medio chegamos ás primeiras naves industriais do polígono de Tambre.
  • Km 11,2. Polígono de Tambre(Bar)

O paso polo polígono non é complicado, hai que atravesalo sempre de fronte por Vía Galileo. Botamos uns 20 minutos para embocar a rúa do Tambre no lugar de Meixonfrío. Hai que estar atentos para coller uns metros despois a rúa do Río, que salgue a man dereita (Km 13,1) . Salgue en costa a a rúa Camiño dúas Vilares, que seguimos cara á esquerda. Non hai máis que deixarse caer até o Camiño do Chan de Curros, onde xa despuntan as torres da catedral. Atravesamos o parque Pablo Iglesias, onde se atopa o acueducto medieval coñecido como Ponche Mantible, de tempos do arcebispo Gelmírez. Ao chegar a a avenida de Castelao xa non atopamos sinalización fiable, así que debemos cruzar polo semáforo a avenida Xoán XXIII e entrar na paralela rúa dá Pastoriza(Km 15,1) .Enlazamos de fronte por rúa dúas Basquiños para proseguir por rúa Santa Clara, que pasa a ser a rúa dúas Loureiros. Por pórtaa  dá Pena e a praza de San Martín Pinario, onde vemos desde outra perspectiva este mosteiro, accedemos a a rúa dá Troia. Nada máis saír tomamos á dereita a rúa dá Acibechería, a dos mestres que labraban o azabache, confluíndo así cos peregrinos que veñen do Monte do Gozo. Por a praza da Inmaculada, entre San Martín Pinario e a fachada norte da Azabachería, atraídos polo son dalgunha das gaitas que resoan no pasadizo, completamos os últimos metros que nos separan de a praza do Obradoiro

  • Km 16,5. Santiago de Compostela(Todos os servizos)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Seguinte etapa

Etapa da Coruña a Hospital de Bruma Etapa 7

Etapa da Coruña a Hospital de Bruma

km 33,6
Tempo 08H 15’
Dificultade media
4 Albergues