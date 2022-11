Etapa de Sigüeiro a Santiago de Compostela

O itinerario

Km 0. Sigüeiro (Todos os servizos)

(Todos os servizos) Tan só catro horas sepárannos da praza do Obradoiro e, ademais, tendo a fortuna de que non temos que emprender a viaxe de regreso para embarcar de novo en Ferrol ou A Coruña. Pasada a Casa do Concello collemos a rúa que hai xunto ao bar e torcemos á esquerda pola rúa do Tambre. A primeira da dereita é Camiño Real, que seguimos até a saída de Sigüeiro. Cruzamos o rio Tambre e seguimos pola estrada até chegar a unha gasolineira onde xusto antes de pasala salgue unha rúa á dereita a cal collemos, despois viramos a primeira intersección á esquerda por unha pista asfaltada entre campos de cultivo. Mais adiante viramos á dereita para pasar unha ponte por encima da autoestrada para continuar á esquerda paralelos a esta durante uns metros e volver virar á dereita e así chegar ás primeiras casas de Vila de Marantes. Aquí tomamos á esquerda unha pista de terra e imos alternando terra e asfalto superando así os pequenos núcleos de Marantes, Vilafernandez, Curtos e A Lameira para así chegar de novo á N-550. Avanzamos pola nacional para uns cen metros despois de pasar o rio Sionlla torcer á dereita para pasar por baixo das vías do ferrocarril e continuar por unha agradable pista de terra rodeada de bosque até o lugar de Formaris á altura do Hotel Castro

Km 8,5. Formaris.

Continuamos por camiño de terra até a canle do arroio Salgueiro por un bonito bosque e tras pouco máis de quilómetro e medio chegamos ás primeiras naves industriais do polígono de Tambre.

Km 11,2. Polígono de Tambre(Bar)

Km 16,5. Santiago de Compostela(Todos os servizos)

O paso polo polígono non é complicado, hai que atravesalo sempre de fronte por Vía Galileo. Botamos uns 20 minutos para embocar ano lugar de. Hai que estar atentos para coller uns metros despois a, que salgue a man dereita. Salgue en costa a a, que seguimos cara á esquerda. Non hai máis que deixarse caer até o, onde xa despuntan as. Atravesamos o parque Pablo Iglesias, onde se atopa ocoñecido como, de tempos do arcebispo Gelmírez. Ao chegar a axa non atopamos sinalización fiable, así que debemos cruzar polo semáforo a avenida Xoán XXIII e entrar na paralela(Km 15,1) .Enlazamos de fronte porpara proseguir por, que pasa a ser a. Pore a, onde vemos desde outra perspectiva este mosteiro, accedemos a a. Nada máis saír tomamos á dereita a, a dos mestres que labraban o azabache, confluíndo así cos peregrinos que veñen do Monte do Gozo. Por a, entre San Martín Pinario e a, atraídos polo son dalgunha das gaitas que resoan no pasadizo, completamos os últimos metros que nos separan de a