Coruñatik Brumako ospitalera bitarteko etapa

Ibilbidea

Ibilbidea A Coruñako Santiago elizan hasten da, XIII.-XIII. mendeetako erromanikoaren adibide gisa; horren gainean ezarri ziren hiriko gremio zaharrenak eta Kontzejua Behe Erdi Aroan biltzen zen. Portadako tinpanoan Santiagoren irudi bat dago zizelkatuta, zaldi gainean, eta barruan, Santiago erromesaren beste irudi bat, merezi duena. Santiago kaletik Puerta Realetik jaitsiko gara Marina etorbideraino. Galiziako Turismo Bulegoa dagoen Méndez Núñez lorategien ondoan, aurrez aurre Kantoi Handia eta Txikia zeharkatuko ditugu, Atlantikoko argia jaso eta txoko guztietan banatzen duten galeria zoragarriekin. Beti aurrez aurre, dartsenak eta malgukiak ezkerretara ditugula, Sánchez Bregua eta Linares Rivas etorbidetik jarraituko dugu. Azken horren amaieran, ezkerretara egin behar da bira, Fernández Latorre eta Marqués de Amboage kaleetatik jarraitzeko (2,7 km). Caballeros kalearekin lotzen da (ezkerrean autobus geltokia uzten dugu, erreferentzia ona). Bide honen amaieran mugarri jacobeo bat dago, baina ondo kokatuta, Monelos etorbidera igotzen gaituena. 700 metro egin ondoren, biribilgune batera iritsi, eta ezkerretik jarraitu Eiris/Santiagorantz. Beste kilometro erdi egingo dugu Monelosen, eta, kontuz! 90º biratuko dugu eskuinerantz, Eirisen lekua zeharkatzeko (4,5 km). Lurrean markaturiko gezi batzuei erantzunez, ezkerretara egingo dugu Monte Meroren lekutik Pedralonga etorbidera jaisteko. Eskuinerantz jaitsiko gara, N-550 errepidearekin bat datorren zatia hartzeko. O Portazgo (Concello de Culleredoko lehen gunea) arte (6,4 km) iritsiko gara. Laster, Estatuko 4. kilometro-puntua igarota, 90º ezkerrera biratuko dugu Río de Quintas kaletik. Hurrengo zatia gaizki seinaleztatuta dago! Bigarren kalea hartu behar da eskuinetara, Eduardo Blanco Amodiorena, eta, gero, ezkerretik jaisten jarraitu, Jorge Guillén. AC-211-Fonteculler hiribidea parean gurutzatu, eta 80 metro geroago Burgelu ibaiaren pasealekura iritsiko gara. Han, beste mugarri jacobeo batek ongietorria ematen digu (7,2 km). Itsasadarrak bide luzea egitea esan nahi du, baina aurretik joan ziren erromesengana mugatu behar dugu. Itsasadarrean, Mero ibaiaren bokalean, lehorreratze jakintsu ugari egin ziren. Luciano Huidobrok dioenez, "bere izena, Burgum Fari, XII. mendeko dokumentuetan aipatzen den bezala, itsasargiaren lurraldean fundatutako biztanleria izatetik dator, orduan Coruña deitzen zitzaion bezala". Aipatzen du, halaber, hemen jarri zirela tenplarioak, Trabako jaunek lagunduta, Burgeluko Puebla eta Santiago eliza fundatu zituztenak, aurrerago ikusiko duguna. Itsasadarrean gora eginez gero, ordu-erdi emango dugu, eta, ondoren, herrira iritsiko gara. Sarreran, Erdi Aroko zubiaren ondoan gelditzea komeni da, seguru asko XV. mendeko zubian, ezkerretara (10. km). Jarraian, Santiago eliza bisitatuko dugu, hiru abside erdizirkularrekin eta XVIII. mendeko portada barrokoarekin. Kontuz! Bideetako zubia pasa eta 90º ezkerretara desbideratu behar da La Colina kaletik (lehenengo hirigunera sar gaitezke, tabernak eta dendak ditu eta puntu horretara itzuli). Bideekiko paraleloa da eta eskuinerantz jotzen du Pablo Picasso kalerantz. Galizia etorbidera igo, eta ezkerretara egin, AP-9aren azpitik. Los Pelamios eta Eladio de la Iglesia kaleetatik Carcebelo herria zeharkatuko dugu. San Xiao kaleak azken aldapa egiten du izen bereko elizaraino, Almeiras parrokiaraino (11,3 km). Atsedengunean Almeirasko zaldunaren estatua bat dago, XV. mendeko hilobi bat apaintzen zuen irudia irudikatzen duena. Tenpluan aurkitu zuten. Igeltsu horretatik O Burgeluko eta A Coruñako itsasadarrak ikus daitezke. Auzo-pistatik jarraituko dugu, kiroldegia alde batera utzita, A Choeira eta Alvedrokoa zeharkatuz. 400 metro eskuinera, Coruñako aireportua dago. Adi! , hemen, Alvedron, Xelmírez artzapezpikuaren inguruan, 90º ezkerrera biratu behar da (La Nou garagardotegira iristen bagara, bidegurutzea pasatu dugu). Pista horrek Alvedroko gotorlekua inguratzen du eta Alvedroko enpresa-parkera jaisten da, N-550 errepidearen paraleloan. Zementua eta abezedarioko kaleak igaro ondoren, bide bat hartuko dugu A Xirako Erdi Aroko zubitik Valiñas ibaia zeharkatzeko (arkua bidearen azpian dago eta albo batetik bakarrik ikus daiteke) (13,6 km). Horrela, Concello de Cambre-ra igaroko gara. Aurrez aurre AC-214 errepidea gurutzatuko dugu A Xira tokian, Sigráseko Santiago parrokiako tokian (errepidearen ondoan taberna bat dago). Torrente Ballester ikastetxetik ere aurrera egingo dugu, eta Abaixoko Sigrás herritik igoko gara. Itsas bidaia batera iristean, eskuinetara egin eta Atocha etxera iritsiko gara, Sobrecarreira herrian. Handik metro gutxira, Sigráseko Santiago eliza ikusiko dugu, egun horretan mugarri bat. Multzo hori osatzen dute 1867ko gurutzadurak, elizak - elementu erromanikoak gordetzen ditu, erreformak gorabehera - eta garai batean erromesen ospitalea izan zen errektoretza-etxeak. Tokiak atsedenerako gonbita egiten du (14,5 km). Inguruko pistetatik jaitsiko gara DP-1702 errepidea gurutzatzera, San Juan de Anceis-en, Kanbodiako Concello parrokiako beste batean. Bide batek A-6 errepidearen gaineko pasabidera darama, N-550 errepidearen ondoan. Errepide nazionaletik atera gara auzo-pistatik, eta A Rocha eta O Drozo bisitatu ditugu. Leku horretan, O Drozoko zelaiaren eta San Antonioko iturriaren ondoan geldituko gara. Han, Anceisen erdiko puntua markatu dugu, etaparen ekuatore zehatza (16,8 km). San Markosko plazaren atzean, Bide Ingelesa eskuinerantz biratzen da, auzoko pistak eta lur-zati eskerga bat konbinatuz. Horrela, Concello de Cambre utzi eta Carralen sartuko da. Lehena Lameira da, Tabeaioko San Martiño parrokiatik. Ezagutzeko modukoa da, bidearen oinean Da Cunha okindegia baitago, motxila askatzeko beste leku egoki bat (18,7 km). Carraleko Concello ontziak, gainera, ogian du bere produktu izarra, mugak gainditzen dituena. Ondoren, Lameirako atsedenlekuraino jaitsiko gara. Eserlekuak eta iturria ditu, eta harresi-barruti batean dago. Aurrerago, Corpo Santuko bidegurutzera doan igoera txiki baten ondoren, ezkerretara jarraitzen da Belvis eta Serguderantz. Brexa eta Bartzesko haranak zain ditugu. Auzo-errepidearen zati on batetik Tabeaioko parrokiatik atera eta Sergudeko San Xianen sartzen da. Xuntako erromesen aterpetxea, 2014ko uztailean inauguratua, ibilaldiaren amaieran dago. Casa Adolfo ontzi estankoa ere bai. Brexa ibairaino jaitsiko gara, eta, zeharkatu bezain laster, errepidea eskuinetik utziko dugu, aldapa handi bat gaindituz. O Penedora igotzen da, Cañaseko Santa Baia parrokiatik. Pista batek A Atalaiara eramango gaitu, eta han AC-0106 (22,5 km) zeharkatuko dugu. . Lur-zati batetik, orain arte oso gutxi, Abegondoko Concello elizan sartuko gara, Sarandóns parrokian. Aquelabanda tokira iritsiko gara. Barcés zeharkatu aurretik, Bar Centro dago (23,5 km). San Juan kaperak Barcés ibaira eta Calle tokira ematen du. Puntu horretan hasten da zatirik gogorrena, ez bakarrik etapakoa, baita Bide osokoa ere. Bordel zeharkatuz asfaltoan gora egiten hasteko. AC-22ra iristeak ordu erdi baino gehiago beharko du (26,2 km). Horrela, Carraleko Concello lurretara itzuliko gara. Errepidea berehala utziko dugu ezkerretik. Peiton (Xacobeoko mugarriak Santiagora 48,173 km adierazten ditu) desnibelak ez du etenik, are gehiago, gogortu egiten da. Kilometro batzuk gorago dagoen irrati-antena mana bihurtzen da. AC-542 errepidera aterako gara, Concello de Abegondoan, ezkerreko bazterbidetik. Bide garbi bat, gero belardietan ibiltze hutsa bihurtzen dena, As Travesas herrian errepidean hiltzen den erramu-tunel ikusgarri batera iristen da. Casa Avelina (30,3. km) ontzi estankoa dago hor. Etapak ACko bazterbidetik ematen ditu azken koletazoak. Azpiestazio elektrikoa igaro eta berehala, errepidea ezkerretik utzi eta partzelen zuzen bat lerrokatuko dugu. Eskuinerantz biratzean elkartuko gara Ferroletik datorren Bide Ingelesera (mugarriak bieira bat du alde bakoitzean). Azken zatian, bi Outeiros erregua salbatu, eta eskuinetara egingo dugu, Brumako ospitalera hurbiltzeko. Brumako parrokia, administratiboki, Mesiako Concello elizan dago, baina Ordes uhartean dago. Xuntako erromesen aterpetxea, Bide Ingelesean eraiki zen lehena, Erromesen Ospitale zaharraren orubearen gainean dago eraikia, 1140 inguruan eraikia eta 1175eko maiatzean Santiago katedralari atxikia (33,6. km).