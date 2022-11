Etapa de A Coruña a Hospital de Bruma

El itinerario

El itinerario comienza, no podía ser de otra manera, en la iglesia de Santiago de A Coruña, ejemplo del románico de los siglos XII-XIII sobre el que se establecieron los gremios más antiguos de la ciudad y donde se reunía el Concejo en la Baja Edad Media. En el tímpano de la portada hay esculpida una imagen de Santiago a caballo y en el interior otra policromada de Santiago peregrino que merece la pena contemplar. De la calle de Santiago bajamos por Puerta Real hasta la avenida de la Marina. Junto a los jardines de Méndez Núñez, donde se encuentra la Oficina de Turismo de Galicia, atravesamos de frente el Cantón Grande y Pequeño, con sus magníficas galerías, que recogen la luz del Atlántico y la reparten por todos los rincones. Siempre de frente, teniendo las dársenas y muelles a mano izquierda, continuamos por Sánchez Bregua y la avenida de Linares Rivas. Al final de ésta última se gira a mano izquierda para proseguir por la calle Fernández Latorre y Marqués de Amboage (Km 2,7). Enlaza con la calle de los Caballeros (a la izquierda dejamos la estación de autobuses, una buena referencia), Al final de esta vía hay un mojón jacobeo, no bien posicionado, que nos lleva a subir la avenida de Monelos. Después de 700 metros llegamos a una rotonda y seguimos por la izquierda en dirección Eiris/Santiago. Continuamos otro medio kilómetro por Monelos y, ¡ojo!, giramos 90º a la derecha para atravesar el lugar de Eirís (Km 4,5) . Atendiendo a algunas flechas marcadas en el suelo, viraremos a la izquierda por el lugar de Monte Mero para bajar a la avenida Pedralonga. Bajamos a la derecha para coger el tramo común con la N-550 que nos lleva hasta O Portazgo, primer núcleo del Concello de Culleredo (Km 6,4) . En breve, pasado el p.k 4 de la Nacional, giramos 90º a la izquierda por la rúa Río de Quintas. ¡El trozo siguiente está mal señalizado!. Hay que tomar la segunda calle a la derecha, la de Eduardo Blanco Amor, y luego seguir bajando por la de la izquierda, Jorge Guillén. Llegados al pie de la AC-211-Avenida de Fonteculler la cruzamos de frente y 80 metros después llegamos al paseo de la ría do Burgo, donde otro mojón jacobeo nos da la bienvenida (Km 7,2) . La ría supone dar un largo rodeo pero debemos ceñirnos a los peregrinos que nos precedieron. En esta ría, desembocadura del río Mero, también tuvieron lugar numerosos desembarcos jacobeos. Apunta Luciano Huidobro que "su nombre, Burgum Fari, como se le cita en documentos del siglo XII, proviene de ser población fundada en territorio del Faro, como entonces se llamaba a la actual Coruña". Cita también que aquí se establecieron los templarios, favorecidos por los señores de Traba y que fundaron la Puebla del Burgo y su iglesia de Santiago, que veremos algo más adelante. Remontar la ría nos llevará una media horita, tras la que llegaremos a la población. A la entrada interesa detenerse junto al puente medieval, probablemente de los siglos XIV-XV, situado a mano izquierda (Km 10) . Visitamos de seguido la iglesia de Santiago, con sus tres ábsides semicirculares y portada barroca del XVIII. ¡Mucho ojo!, justo pasado el puente de las vías hay que desviarse 90º a la izquierda por la calle de la Colina (podemos entrar primero al núcleo, que cuenta con bares y comercios y regresar a este punto). Va paralela a las vías y tuerce a la derecha hacia la calle de Pablo Picasso. Subimos a la avenida de Galicia, donde torcemos a la izquierda, y pasamos bajo la AP-9. Por las calles de Los Pelamios y Eladio de la Iglesia atravesamos el lugar de Carcebelo. La calle San Xiao afronta el último repecho hasta la iglesia del mismo nombre, parroquia de Almeiras (Km 11,3) . En a la zona de descanso se erige una estatua del Caballero de Almeiras, que viene a representar la figura que adornaba un sepulcro del siglo XV, y que fue hallado en el templo. Desde este teso hay una buena vista de la ría de O Burgo y de A Coruña. Continuamos por la pista vecinal, dejando a un lado el polideportivo, atravesando el lugar de A Choeira y pasando al de Alvedro. A escasos 400 metros a la derecha se encuentra el aeropuerto de A Coruña. ¡Mucha atención! , aquí en Alvedro, en la rúa del arzobispo Xelmírez, hay que girar 90º a la izquierda (si llegamos hasta la cervecería La Nou es que nos hemos pasado el cruce). La pista rodea el castro de Alvedro y baja en picado al parque empresarial de Alvedro, paralelo a la N-550. Pasado el cemento y las calles del abecedario, cogemos un camino para cruzar el río Valiñas por el puente medieval de A Xira (el arco se encuentra bajo el camino y sólo puede distinguirse desde un lateral) (Km 13,6) . Pasamos de esta manera al Concello de Cambre. Cruzamos de frente la AC-214 en el lugar de A Xira, lugar de la parroquia de Santiago de Sigrás (junto a la carretera hay un bar). Proseguimos también de frente por donde indica Colegio Torrente Ballester y ascendemos por el lugar de Sigrás de Abaixo. Al llegar a un crucero las indicaciones nos hacen girar a la derecha y llegamos a Casa Atocha, sita en el lugar de Sobrecarreira. A escasos metros nos encontramos con la iglesia de Santiago de Sigrás, todo un hito en esta jornada. El conjunto lo componen el crucero de 1867, la iglesia - que conserva elementos románicos a pesar de las reformas - y la casa rectoral que antaño fue hospital de peregrinos. El lugar invita al descanso (Km 14,5). Bajamos por pistas vecinales a cruzar la DP-1702, ya en territorio de San Juan de Anceis, otra de las parroquias del Concello de Cambre. Un camino conduce al paso sobre la A-6, junto a la N-550. Nos desmarcamos de la nacional por la pista vecinal, visitando los lugares de A Rocha y O Drozo. En este sitio pararemos junto al pazo de O Drozo y la fuente de San Antonio, donde hemos marcado el punto intermedio de Anceis, ecuador exacto de la etapa (Km 16,8) . Tras la plaza de San Marcos el Camino Inglés gira a la derecha, combinando pistas vecinales con algún agradecido tramo de tierra. Abandona de esta manera el Concello de Cambre para entrar en el de Carral. El primer lugar es Lameira, de la parroquia de San Martiño de Tabeaio. Reconocible porque al pie del Camino se encuentra la panadería Da Cunha, otro lugar adecuado para soltar la mochila (Km 18,7) . El Concello de Carral, además, tiene en el pan su producto estrella, que traspasa fronteras. Acto seguido descendemos hasta el área de descanso de Lameira, con bancos y fuente y situada en un recinto amurallado. Algo más adelante, tras una ligera subida que lleva al cruce de Corpo Santo se sigue a mano izquierda en dirección a Belvis y Sergude. Los valles del Brexa y Barcés nos esperan. Por un buen tramo de carretera vecinal se sale de la parroquia de Tabeaio para entrar en la de San Xián de Sergude. El albergue de peregrinos de la Xunta inaugurado en julio de 2014 queda al pie de la ruta. También el bar-estanco Casa Adolfo. Bajamos hasta el río da Brexa y nada más cruzarlo dejamos la carretera por la derecha, superando un fuerte desnivel. Sube al lugar de O Penedo, de la parroquia de Santa Baia de Cañás. Una pista nos lleva al lugar de A Atalaia, donde cruzamos la AC-0106 (Km 22,5). . Por un tramo de tierra, muy escasos hasta el momento, entramos en el Concello de Abegondo, parroquia de Sarandóns. Llegamos al lugar de Aquelabanda. Antes de cruzar el Barcés, se encuentra el Bar Centro (Km 23,5). La capilla de San Juan da paso al río Barcés y al lugar de Calle. Inicia en este punto el tramo más duro, no sólo de la etapa sino de todo el Camino. Para comenzar un largo ascenso por asfalto pasando por Bordel. Alcanzar la AC-222 nos va a llevar más de media hora (Km 26,2). Regresamos así a tierras del Concello de Carral. Abandonamos de inmediato la carretera por la izquierda. En Peito (el mojón del Xacobeo indica 48,173 km a Santiago) el desnivel no da tregua, aún más, se endurece. La antena de radio situada varios kilómetros más arriba se convierte en el maná. Salimos a la AC-542, ya en el Concello de Abegondo, que dejamos por el arcén izquierdo. Un camino nítido, que se convierte después en una simple rodada sobre los prados, llega a un espectacular túnel de laureles que muere en la carretera en el lugar de As Travesas. Aquí se encuentra el bar-estanco Casa Avelina (Km 30,3). La etapa da sus últimos coletazos por el arcén de la AC-542. Justo pasada la subestación eléctrica dejamos la carretera por la izquierda y enfilamos una recta de parcelaria. Será al girar a la derecha cuando nos unamos al Camino Inglés que viene desde Ferrol (el mojón tiene una vieira en cada lado). En el tramo final salvamos el rego dos Outeiros y viramos a la derecha para acercarnos hasta el lugar de Hospital de Bruma. La parroquia de Bruma pertenece administrativamente al Concello de Mesía pero está enclavada como una isla en el de Ordes. El albergue de peregrinos de la Xunta, el primero que se construyó en el Camino Inglés, está levantado sobre el solar del antiguo Hospital de Peregrinos, fundado hacia 1140 y anexionado en mayo de 1175 a la catedral de Santiago (Km 33,6) .