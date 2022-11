Etapa de la Corunya a Hospital de Boira

L’itinerari

L'itinerari comença, no podia ser d'una altra manera, a l'església de Santiago de la Corunya, exemple del romànic dels segles XII-XIII sobre el qual es van establir els gremis més antics de la ciutat i on es reunia el Consell en la Baixa Edat mitjana. En el timpà de la portada hi ha esculpida una imatge de Santiago a cavall i a l'interior una altra policromada de Santiago pelegrí que val la pena contemplar. Del carrer de Santiago baixem per Porta Real fins a l'avinguda de la Marina. Al costat dels jardins de Méndez Núñez, on es troba l'Oficina de Turisme de Galícia, travessem de front el Cantó Gran i Petit, amb les seves magnífiques galeries, que recullen la llum de l'Atlàntic i la reparteixen per tots els racons. Sempre de front, tenint les dàrsenes i molls a mà esquerra, continuem per Sánchez Bregua i l'avinguda de Linares Rivas. Al final d'aquesta última es gira a mà esquerra per a prosseguir pel carrer Fernández Latorre i Marquès d'Amboage (Km 2,7).Enllaça amb el carrer dels Cavallers (a l'esquerra deixem l'estació d'autobusos, una bona referència), Al final d'aquesta via hi ha una fita jacobeo, no ben posicionat, que ens porta a pujar l'avinguda de Monelos. Després de 700 metres arribem a una rotonda i seguim per l'esquerra en direcció Eiris/Santiago. Continuem un altre mig quilòmetre per Monelos i, ull!, girem 90° a la dreta per a travessar el lloc d'Eirís (Km 4,5) .Ateses algunes fletxes marcades en el sòl, virarem a l'esquerra pel lloc de Muntanya Mera per a baixar a l'avinguda Pedralonga. Baixem a la dreta per a agafar el tram comú amb la N-550 que ens porta fins a O Portazgo, primer nucli del Concello de Culleredo (Km 6,4) . En breu, passat el p.k 4 de la Nacional, girem 90° a l'esquerra per la rúa Riu de Cinquenes. El tros següent està mal senyalitzat!. Cal prendre el segon carrer a la dreta, la d'Eduardo Blanco Amor, i després continuar baixant per la de l'esquerra, Jorge Guillén. Arribats al peu de l'AC-211-Avinguda de Fonteculler la creuem de front i 80 metres després arribem al passeig de la ria do Burgo, on una altra fita jacobeo ens dona la benvinguda (Km 7,2) .La ria suposa donar una llarga marrada però hem de cenyir-nos als pelegrins que ens van precedir. En aquesta ria, desembocadura del riu Mer, també van tenir lloc nombrosos desembarcaments jacobeos. Apunta Luciano Huidobro que "el seu nom, Burgum Fari, com se'l cita en documents del segle XII, prové de ser població fundada en territori del Faro, com llavors es deia a l'actual Coruña". Cita també que aquí es van establir els templers, afavorits pels senyors de Trava i que van fundar la Pobla del Burg i la seva església de Santiago, que veurem alguna cosa més endavant. Remuntar la ria ens portarà una mitjana horita, després de la qual arribarem a la població. A l'entrada interessa detenir-se al costat del pont medieval, probablement dels segles XIV-XV, situat a mà esquerra (Km 10) .Visitem de seguit l'església de Santiago, amb els seus tres absis semicirculars i portada barroca del XVIII. Molt ull!, just passat el pont de les vies cal desviar-se 90è a l'esquerra pel carrer del Pujol (podem entrar primer al nucli, que compta amb bars i comerços i tornar a aquest punt). Va paral·lela a les vies i torça a la dreta cap al carrer de Pablo Picasso. Pugem a l'avinguda de Galícia, on torcem a l'esquerra, i passem sota l'AP-9. Pels carrers dels Pelamios i Eladio de l'Església travessem el lloc de Carcebelo. El carrer San Xiao strong:9EZwSw;strong:QMkGsQ;afronta l'últim repit fins a l'església del mateix nom, parròquia d'Almeiras (Km 11,3) .En a la zona de descans s'erigeix una estàtua del Cavaller d'Almeiras, que ve a representar la figura que adornava un sepulcre del segle XV, i que va ser trobat en el temple. Des d'aquest teso hi ha una bona vista de la ria d'O Burgo i de la Corunya. Continuem per la pista veïnal, deixant a un costat el poliesportiu, travessant el lloc de Choeira i passant al d'Alvedro. A escassos 400 metres a la dreta es troba l'aeroport de la Corunya. Molta atenció! , aquí en Alvedro, en la rúa de l'arquebisbe Xelmírez, cal girar 90° a l'esquerra (si arribem fins a la cerveseria La Nou és que ens hem passat l'encreuament). La pista envolta el castre d'Alvedro i baixa en picat al parc empresarial d'Alvedro, paral·lel a la N-550. Passat el ciment i els carrers de l'abecedari, agafem un camí per a travessar el riu Valiñas pel pont medieval de Xira (l'arc es troba sota el camí i només pot distingir-se des d'un lateral) (Km 13,6) .Passem d'aquesta manera al Concello de Cambre. Creuem de front l'AC-214 en el lloc de Xira, lloc de la parròquia de Santiago de Sigrás (al costat de la carretera hi ha un bar). Prosseguim també de front per on indica Col·legi Torrent Ballester i ascendim pel lloc de Sigrás d'Abaixo. En arribar a un creuer les indicacions ens fan girar a la dreta i arribem a Casa Atocha, situada en el lloc de Sobrecarreira. A escassos metres ens trobem amb l'església de Santiago de Sigrás, tota una fita en aquesta jornada. El conjunt el componen el creuer de 1867, l'església - que conserva elements romànics malgrat les reformes - i la casa rectoral que antany va ser hospital de pelegrins. El lloc convida al descans (Km 14,5).Baixem per pistes veïnals a creuar la DP-1702, ja en territori de Sant Joan d'Anceis, una altra de les parròquies del Concello de Cambre. Un camí condueix al pas sobre l'A-6, al costat de la N-550. Ens desmarquem de la nacional per la pista veïnal, visitant els llocs de Rocha i O Drozo. En aquest lloc pararem al costat del pazo d'O Drozo i la font de Sant Antoni, on hem marcat el punt intermedi d'Anceis, equador exacte de l'etapa (Km 16,8) .Després de la plaça de Sant Marcos el Camí Anglès gira a la dreta, combinant pistes veïnals amb algun agraït tram de terra. Abandona d'aquesta manera el Concello de Cambre per a entrar en el de Carral. El primer lloc és Lameira, de la parròquia de San Martiño de Tabeaio. Recognoscible perquè al peu del Camí es troba la fleca Dona Cunha, un altre lloc adequat per a deixar anar la motxilla (Km 18,7) . El Concello de Carral, a més, té en el pa el seu producte estrella, que traspassa fronteres. Tot seguit descendim fins a l'àrea de descans de Lameira, amb bancs i font i situada en un recinte emmurallat. Alguna cosa més endavant, després d'una lleugera pujada que porta a l'encreuament de Corpo Sant es continua a mà esquerra en direcció a Belvis i Sergude. Les valls del Brexa i Barcés ens esperen.Per un bon tram de carretera veïnal se surt de la parròquia de Tabeaio per a entrar en la de San Xián de Sergude. L'alberg de pelegrins de la Xunta inaugurat al juliol de 2014 queda al peu de la ruta. També el bar-estanc Casa Adolfo. Baixem fins al riu dona Brexa i res més creuar-ho deixem la carretera per la dreta, superant un fort desnivell. Puja al lloc d'O Penedo, de la parròquia de Santa Baia de Cañás. Una pista ens porta al lloc d'Atalaia, on creuem l'AC-0106 (Km 22,5). . Per un tram de terra, molt escassos fins al moment, entrem en el Concello d'Abegondo, parròquia de Sarandóns. Arribem al lloc d'Aquelabanda. Abans de creuar el Barcés, es troba el Bar Centre (Km 23,5).La capella de Sant Joan dona pas al riu Barcés i al lloc de Carrer. Inicia en aquest punt el tram més dur, no sols de l'etapa sinó de tot el Camí. Per a començar un llarg ascens per asfalt passant per Bordel. Aconseguir l'AC-222 ens portarà més de mitja hora (Km 26,2). Tornem així a terres del Concello de Carral. Abandonem immediatament la carretera per l'esquerra. En Peito (la fita del Xacobeo indica 48,173 km a Santiago) el desnivell no dona treva, encara més, s'endureix. L'antena de radi situada diversos quilòmetres més amunt es converteix en el mannà. Sortim a l'AC-542, ja en el Concello d'Abegondo, que deixem pel voral esquerre. Un camí nítid, que es converteix després en una simple rodada sobre els prats, arriba a un espectacular túnel de llorers que mor en la carretera en el lloc d'As Travesas. Aquí es troba el bar-estanc Casa Avelina (Km 30,3).L'etapa dona els seus últims espertenecs pel voral de l'AC-542. Just passada la subestació elèctrica vam deixar la carretera per l'esquerra i enfilem una recta de parcel·lària. Serà en girar a la dreta quan ens unim al Camí Anglès que ve des de Ferrol (la fita té una petxina de pelegrí en cada costat). En el tram final salvem el rego dos Outeiros i virem a la dreta per a acostar-nos fins al lloc d'Hospital de Boira. La parròquia de Boira pertany administrativament al Concello de Mesía però està enclavada com una illa en el d'Ordes. L'alberg de pelegrins de la Xunta, el primer que es va construir en el Camí Anglès, està aixecat sobre el solar de l'antic Hospital de Pelegrins, fundat cap a 1140 i annexionat al maig de 1175 a la catedral de Santiago (Km 33,6) .