Etapa da Coruña a Hospital de Bruma

O itinerario

O itinerario comeza, non podía ser doutra maneira, na igrexa de Santiago da Coruña, exemplo do románico dos séculos XII-XIII sobre o que se estableceron os gremios máis antigos da cidade e onde se reunía o Concello na Baixa Idade Media. No tímpano da portada hai esculpida unha imaxe de Santiago dacabalo e no interior outra policromada de Santiago peregrino que merece a pena contemplar. Da rúa de Santiago baixamos por Porta Real até a avenida da Mariña. Xunto aos xardíns de Méndez Núñez, onde se atopa a Oficina de Turismo de Galicia, atravesamos de fronte o Cantón Grande e Pequeno, coas súas magníficas galerías, que recollen a luz do Atlántico e repártena por todos os recunchos. Sempre de fronte, tendo as dársenas e peiraos a man esquerda, continuamos por Sánchez Bregua e a avenida de Linares Rivas. Ao final desta última vírase a man esquerda para proseguir pola rúa Fernández Latorre e Marqués de Amboage (Km 2,7).Enlaza coa rúa dos Cabaleiros (á esquerda deixamos a estación de autobuses, unha boa referencia), Ao final desta vía hai unha mouteira xacobea, non ben situado, que nos leva a subir a avenida de Monelos. Despois de 700 metros chegamos a unha rotonda e seguimos pola esquerda en dirección Eiris/Santiago. Continuamos outro medio quilómetro por Monelos e, ollo!, viramos 90º á dereita para atravesar o lugar de Eirís (Km 4,5) .Atendendo a algunhas frechas marcadas no solo, viraremos á esquerda polo lugar de Monte Mero para baixar á avenida Pedralonga. Baixamos á dereita para coller o tramo común coa N-550 que nos leva até Ou Portazgo, primeiro núcleo do Concello de Culleredo (Km 6,4) . En breve, pasado o p.k 4 da Nacional, viramos 90º á esquerda pola rúa Río de Quintas. O anaco seguinte está mal sinalizado!. Hai que tomar a segunda rúa á dereita, a de Eduardo Blanco Amor, e logo seguir baixando pola da esquerda, Jorge Guillén. Chegados ao pé da AC-211-Avenida de Fonteculler cruzámola de fronte e 80 metros despois chegamos ao paseo da ría do Burgo, onde outra mouteira xacobea dános a benvida (Km 7,2) .A ría supón dar un longo rodeo pero debemos cinguirnos aos peregrinos que nos precederon. Nesta ría, desembocadura do río Mero, tamén tiveron lugar numerosos desembarcos xacobeos. Apunta Luciano Huidobro que "o seu nome, Burgum Fari, como se lle cita en documentos do século XII, provén de ser poboación fundada en territorio do Faro, como entón se chamaba á actual Coruña". Cita tamén que aquí se estableceron os templarios, favorecidos polos señores de Traba e que fundaron pobóaa do Burgo e a súa igrexa de Santiago, que veremos algo máis adiante. Remontar a ría levaranos unha media horita, tras a que chegaremos á poboación. Á entrada interesa deterse xunto á ponte medieval, probablemente dos séculos XIV-XV, situado a man esquerda (Km 10) .Visitamos de seguido a igrexa de Santiago, coas súas tres ábsidas semicirculares e portada barroca do XVIII. Moito ollo!, xusto pasado a ponte das vías hai que desviarse 90º á esquerda pola rúa do Outeiro (podemos entrar primeiro ao núcleo, que conta con bares e comercios e regresar a este punto). Vai paralela ás vías e torce á dereita cara á rúa de Pablo Picasso. Subimos á avenida de Galicia, onde torcemos á esquerda, e pasamos baixo a AP-9. Polas rúas dos Pelamios e Eladio da Igrexa atravesamos o lugar de Carcebelo. A rúa San Xiao afronta o último repecho até a igrexa do mesmo nome, parroquia de Almeiras (Km 11,3) .Na a zona de descanso eríxese unha estatua do Cabaleiro de Almeiras, que vén representar a figura que adornaba un sepulcro do século XV, e que foi achado no templo. Desde este teso hai unha boa vista da ría do Burgo e da Coruña. Continuamos pola pista veciñal, deixando ao carón o polideportivo, atravesando o lugar da Choeira e pasando ao de Alvedro. A escasos 400 metros á dereita atópase o aeroporto da Coruña. Moita atención! , aquí en Alvedro, na rúa do arcebispo Xelmírez, hai que virar 90º á esquerda (si chegamos até a cervecería A Nou é que nos pasamos o cruzamento). A pista rodea o castro de Alvedro e baixa en picado ao parque empresarial de Alvedro, paralelo á N-550. Pasado o cemento e as rúas do abecedario, collemos un camiño para cruzar o río Valiñas pola ponte medieval da Xira (o arco atópase baixo o camiño e só pode distinguirse desde un lateral) (Km 13,6) .Pasamos desta maneira ao Concello de Cambre. Cruzamos de fronte a AC-214 no lugar da Xira, lugar da parroquia de Santiago de Sigrás (xunto á estrada hai un bar). Proseguimos tamén de fronte por onde indica Colexio Torrente Ballester e ascendemos polo lugar de Sigrás de Abaixo. Ao chegar a un cruceiro as indicacións fannos virar á dereita e chegamos a Casa Atocha, sita no lugar de Sobrecarreira. A escasos metros atopámonos coa igrexa de Santiago de Sigrás, todo un fito nesta xornada. O conxunto compono o cruceiro de 1867, a igrexa - que conserva elementos románicos a pesar das reformas - e a casa reitoral que outrora foi hospital de peregrinos. O lugar convida o descanso (Km 14,5).Baixamos por pistas veciñais a cruzar a DP-1702, xa en territorio de San Juan de Anceis, outra das parroquias do Concello de Cambre. Un camiño conduce ao paso sobre a A-6, xunto á N-550. Desmarcámonos da nacional pola pista veciñal, visitando os lugares da Rocha e Ou Drozo. Neste sitio pararemos xunto ao pazo de Ou Drozo e a fonte de San Antonio, onde marcamos o punto intermedio de Anceis, ecuador exacto da etapa (Km 16,8) .Tras a praza de San Marcos o Camiño Inglés xira á dereita, combinando pistas veciñais con algún agradecido tramo de terra. Abandona desta maneira o Concello de Cambre para entrar no de Carral. O primeiro lugar é Lameira, da parroquia de San Martiño de Tabeaio. Reconocible porque ao pé do Camiño atópase a panadaría Dá Cunha, outro lugar axeitado para soltar a mochila (Km 18,7) . O Concello de Carral, ademais, ten no pan o seu produto estrela, que traspasa fronteiras. Acto seguido descendemos até a área de descanso de Lameira, con bancos e fonte e situada nun recinto amurallado. Algo máis adiante, tras unha lixeira subida que leva ao cruzamento de Corpo Santo séguese a man esquerda en dirección a Belvis e Sergude. Os vales do Brexa e Barcés espérannos.Por un bo tramo de estrada veciñal sáese da parroquia de Tabeaio para entrar na de San Xián de Sergude. O albergue de peregrinos da Xunta inaugurado en xullo de 2014 queda ao pé da ruta. Tamén o bar-estanco Casa Adolfo. Baixamos até o río dá Brexa e nada máis cruzalo deixamos a estrada pola dereita, superando un forte desnivel. Sobe ao lugar de Ou Penedo, da parroquia de Santa Baia de Cañás. Unha pista lévanos ao lugar da Atalaia, onde cruzamos a AC-0106 (Km 22,5). . Por un tramo de terra, moi escasos até o momento, entramos no Concello de Abegondo, parroquia de Sarandóns. Chegamos ao lugar de Aquelabanda. Antes de cruzar o Barcés, atópase o Bar Centro (Km 23,5).A capela de San Juan dá paso ao río Barcés e ao lugar de Rúa. Inicia neste punto o tramo máis duro, non só da etapa senón de todo o Camiño. Para comezar un longo ascenso por asfalto pasando por Bordel. Alcanzar a AC-222 vainos a levar máis de media hora (Km 26,2). Regresamos así a terras do Concello de Carral. Abandonamos de inmediato a estrada pola esquerda. En Peito (a mouteira do Xacobeo indica 48,173 km a Santiago) o desnivel non dá tregua, aínda máis, endurécese. A antena de radio situada varios quilómetros máis arriba convértese no maná. Saímos á AC-542, xa no Concello de Abegondo, que deixamos pola beiravía esquerda. Un camiño nítido, que se converte despois nunha simple rodada sobre os prados, chega a un espectacular túnel de loureiros que morre na estrada no lugar das Travesas. Aquí atópase o bar-estanco Casa Avelina (Km 30,3).A etapa dá as súas últimas rabexadas pola beiravía da AC-542. Xusto pasada a subestación eléctrica deixamos a estrada pola esquerda e enfilamos unha recta de parcelaria. Será ao virar á dereita cando nos unamos ao Camiño Inglés que vén desde Ferrol (a mouteira ten unha vieira en cada lado). No tramo final salvamos o rego dous Outeiros e viramos á dereita para achegarnos até o lugar de Hospital de Bruma. A parroquia de Bruma pertence administrativamente ao Concello de Mesía pero está situada como unha illa no de Ordes. O albergue de peregrinos da Xunta, o primeiro que se construíu no Camiño Inglés, está levantado sobre o solar do antigo Hospital de Peregrinos, fundado cara a 1140 e anexionado en maio de 1175 á catedral de Santiago (Km 33,6) .