Etapa de Sigüeiro a Santiago de Compostel·la

L’itinerari

Km 0. Sigüeiro (Tots els serveis)

(Tots els serveis) Tan sols quatre hores ens separen de la plaça de l'Obradoiro i, a més, tenint la fortuna que no hem d'emprendre el viatge de retorn per a embarcar de nou a Ferrol o la Corunya. Passada la Casa del Concello agafem la rúa que hi ha al costat del bar i torcem a l'esquerra per la rúa do Tambre. La primera de la dreta és Camiño Real, que seguim fins a la sortida de Sigüeiro. Creuem el va riure Tambre i seguim per la carretera fins a arribar a una gasolinera on just abans de passar-la surt un carrer a la dreta la qual agafem, després girem la primera intersecció a l'esquerra per una pista asfaltada entre camps de cultiu. Mes endavant girem a la dreta per a passar un pont per sobre de l'autopista per a continuar a l'esquerra paral·lels a aquesta durant uns metres i tornar a girar a la dreta i així arribar a les primeres cases de Vila de Marantes. Aquí prenem a l'esquerra una pista de terra i anem alternant terra i asfalt superant així els petits nuclis de Marantes, Vilafernandez, Curts i A Lameira per a així arribar de nou a la N-550. Avancem per la nacional per a uns cent metres després de passar el va riure Sionlla torçar a la dreta per a passar per sota de les vies del ferrocarril i continuar per una agradable pista de terra envoltada de bosc fins al lloc de Formaris a l'altura de l'Hotel Castro

Km 8,5. Formaris.

Continuem per camí de terra fins al llit del rierol Salgueiro per un bonic bosc i després de poc més de quilòmetre i mig arribem a les primeres naus industrials del polígon de Tambre.

Km 11,2. Polígon de Tambre(Bar)

El pas pel polígon no és complicat, cal travessar-lo sempre de front per Via Galileu. Tirem uns 20 minutos per a embocar la rúa do Tambre en el lloc de Meixonfrío. Cal estar atents per a agafar uns metres després la rúa do Riu, que sali a mà dreta (Km 13,1) . Surt en costa a la rúa Camiño dues Vilares, que seguim cap a l'esquerra. No hi ha més que deixar-se caure fins a el Camiño do Chan de Feines, on ja despunten les torres de la catedral. Travessem el parc Pablo Iglesias, on es troba el aqüeducte medieval conegut com Posa't Mantible, de temps de l'arquebisbe Gelmírez. En arribar a la avinguda de Castelao ja no trobem senyalització fiable, així que hem de creuar pel semàfor l'avinguda Xoán XXIII i entrar en la paral·lela rúa dona Pastoriza(Km 15,1) .Enllacem de front per rúa dos Basquiños per a prosseguir per rúa Santa Clara, que passa a ser la rúa dues Loureiros. Per la porta fa Pena i la plaça de Sant Martí Pinario, on veiem des d'una altra perspectiva aquest monestir, accedim a la rúa dona Troia. Res més sortir prenem a la dreta la rúa dona Acibechería, la dels mestres que llauraven l'atzabeja, confluint així amb els pelegrins que venen de la Muntanya do Goig. Per la plaça de la Immaculada, entre Sant Martí Pinario i la façana nord de l'Azabachería, atrets pel so d'alguna de les gaites que ressonen en el passadís, completem els últims metres que ens separen de la plaça de l'Obradoiro