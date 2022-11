Etapa de Sigüeiro a Santiago de Compostela

El itinerario

Km 0. Sigüeiro (Todos los servicios)

(Todos los servicios) Tan sólo cuatro horas nos separan de la plaza del Obradoiro y, además, teniendo la fortuna de que no tenemos que emprender el viaje de regreso para embarcar de nuevo en Ferrol o A Coruña. Pasada la Casa del Concello cogemos la rúa que hay junto al bar y torcemos a la izquierda por la rúa do Tambre. La primera de la derecha es Camiño Real, que seguimos hasta la salida de Sigüeiro. Cruzamos el rio Tambre y seguimos por la carretera hasta llegar a una gasolinera donde justo antes de pasarla sale una calle a la derecha la cual cogemos, después giramos la primera intersección a la izquierda por una pista asfaltada entre campos de cultivo. Mas adelante giramos a la derecha para pasar un puente por encima de la autopista para continuar a la izquierda paralelos a esta durante unos metros y volver a girar a la derecha y así llegar a las primeras casas de Vila de Marantes. Aquí tomamos a la izquierda una pista de tierra y vamos alternando tierra y asfalto superando así los pequeños núcleos de Marantes, Vilafernandez, Cortos y A Lameira para así llegar de nuevo a la N-550. Avanzamos por la nacional para unos cien metros después de pasar el rio Sionlla torcer a la derecha para pasar por debajo de las vías del ferrocarril y continuar por una agradable pista de tierra rodeada de bosque hasta el lugar de Formaris a la altura del Hotel Castro

Km 8,5. Formaris.

Continuamos por camino de tierra hasta el cauce del arroyo Salgueiro por un bonito bosque y tras poco más de kilómetro y medio llegamos a las primeras naves industriales del polígono de Tambre.

Km 11,2. Polígono de Tambre(Bar)

Km 16,5. Santiago de Compostela(Todos los servicios)

El paso por el polígono no es complicado, hay que atravesarlo siempre de frente por Vía Galileo. Echamos unos 20 minutos para embocar laen el lugar de. Hay que estar atentos para coger unos metros después la, que sale a mano derecha. Sale en cuesta a la, que seguimos hacia la izquierda. No hay más que dejarse caer hasta el, donde ya despuntan las. Atravesamos el parque Pablo Iglesias, donde se encuentra elconocido como, de tiempos del arzobispo Gelmírez. Al llegar a laya no encontramos señalización fiable, así que debemos cruzar por el semáforo la avenida Xoán XXIII y entrar en la paralela(Km 15,1) . Enlazamos de frente porpara proseguir por, que pasa a ser la. Por lay la, donde vemos desde otra perspectiva este monasterio, accedemos a la. Nada más salir tomamos a la derecha la, la de los maestros que labraban el azabache, confluyendo así con los peregrinos que vienen del Monte do Gozo. Por la, entre San Martín Pinario y la, atraídos por el sonido de alguna de las gaitas que resuenan en el pasadizo, completamos los últimos metros que nos separan de la