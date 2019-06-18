Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro
Información sobre a etapa 5: Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro
Ampliar mapa
O itinerario
- Km 0. Hospital de Bruma(Albergue)
Asimilado o esforzo das etapas precedentes, co desnivel gañado xa nos petos, hoxe tócanos gozar dunha xornada cómoda, carente dos obstáculos naturais que emerxían das rías ártabras. Saíndo do albergue, imos á dereita, deténdonos xunto á modesta capela de San Lorenzo. A primeira parte da etapa farémola por esta carreterita veciñal con escaso tráfico, aínda que os vehículos que pasan non adoitan respectar a velocidade. Tras Hospital de Bruma accedemos inmediatamente a o Concello de Ordes, atravesando en primeiro lugar o lugar de Ou Seixo, de a parroquia de San Pedro de Ardemil. Proseguimos sempre de fronte, pasando o rego de Adrán, até o lugar de Cabeza de Lobo, onde se atopa a igrexa de San Pedro (Km 3).
- Km 3. Cabeza de Lobo
En breve atoparémonos cunha serie de esculturas dalgún artista local: por exemplo un Santiago e outra dun divertido plesiosauro subido nas alturas, que xa postos podemos bautizar co nome de Nessie. O Camiño Inglés segue visitando gran parte dos lugares de Ardemil, van saíndo ao paso A Carreira, As Mámoas – cuxo topónimo fai referencia á presenza dalgún túmulo funerario -, A Fraga e Ou Porto (Km 5,1) , onde descendemos a vaguada que asuca o arroio para remontar até A Carballeira. Á saída tomamos un camiño entre o piñeiral que sae ao lugar de Vos Ramos, onde pasamos ao territorio de a parroquia de San Paio de Buscás. Saímos pola dereita á estrada veciñal chegando ao lugar de A Rúa, A man esquerda atopamos o primeiro bar, (pecha os luns pola tarde) e acto seguido a igrexa de San Paio ou San Pelayo, con elementos románicos. Este santo foi martirizado en Córdoba con tan só 14 anos, de aí a talla agonizante do santo que podemos ver no exterior da nave.
- Km 7,1. A Rúa(Bares. Casa Rural)
Pasada a igrexa hai outro bar a man dereita, tras o que imos deixando A Rúa. Descendemos lixeiramente cara ao lugar de Vilariño e uns 250 metros despois deixamos o asfalto pola esquerda. Salvamos unha canle por o Ponche do Cubo e a 70 metros, atención ao desvío, viramos á dereita. Por un tramo herboso, que adoita acumular barro con facilidade, subimos até unha pista que salva por baixo a AC-224. Tras o cruzamento chegamos ao lugar de Outeiro, de a parroquia de San Xulián de Poulo. Xusto antes da casa rural Antón Veiras, tamén con bar, viramos á esquerda para mergullarnos en un túnel de loureiros.
- Outeiro(Bar. Albergue de peregrinos, Casa Rural)
Máis adiante, rodeando varios prados e cultivos, chegamos a outra pista pavimentada para atravesar os lugares de Branca e A Senra (Km 11) . En 10 minutos presentámonos no lugar ordense de A Rúa, onde hai outro bar, aínda que adoita abrir a media mañá. Xusto antes do bar podemos ver no dintel de Casa Maldonado a inscrición que testemuña o paso e pasa a noite de o rei Felipe II nesta aldea en 1554. Apréciase bastante mal porque se atopa en sombra baixo unha cocheira, así que usando a lanterna do móbil ou a luz do frontal e dirixindo a luz lateralmente, poderemos ver as letras con detalle.
- Km 11,8. A Rúa(Bar)
Ao deixar A Rúa cruzamos con precaución a DP-3802 e acto seguido pasamos o lugar de Carballo, de a parroquia de Santa Olalla de Pereira. Un quilómetro máis adiante, no lugar de Casanova, deixamos a pista para tomar un camiño a man esquerda. Prestando especial atención aos cruzamentos neste tramo, saímos a outra carreterita sobre a medieval ponte e Pereira, que seguimos pola esquerda. A ponte dun só ollo apenas é visible – atópase en pésimo asfalto baixo a ponte da estrada – pero fixándose ben se aprecia (Km 14,5) . Douscentos metros despois da ponte collemos a pista da dereita e varios cruzamentos despois, tras pasar un arroio, atópase o lugar de Vos Carrás, de a parroquia de Santa Cruz de Montádevos. Cruzamos a pista e tiramos de fronte por un frondoso camiño fondo que desemboca noutra pista, tamén agradable e con espazos sombreados que convidan a tomarse uns minutos de descanso. Tras cruzar outra pista pavimentada, son innumerables, tanto como os lugares!, chegamos a Baxoia, lugar da parroquia de Santa María de Deixebre. Atopámonos no primeiro lugar de o Concello de Oroso, o penúltimo que atravesaremos en o Camiño Inglés.
- Km 17,4. Baxoia
Tras cruzar unha estrada rural pasamos baixo a AP-9 e 650 metros despois torcemos á dereita 90º. Dá comezo o último tramo da etapa, unha recta infinidade, con numerosos tobogáns, que avanza paralela á autoestrada, aínda que illada dela por unha fila de árbores que nos van a levar encajonados durante un longo intre. Unha hora despois, máis menos, alcanzamos por un lateral o polígono industrial de Sigüeiro (Km 22,8) . Entramos en Sigüeiro por un parque arboledo e dirixímonos cara á Casa do Concello.
- Km 24,8. Sigüeiro(Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Albergues
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo