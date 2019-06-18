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Camiño Inglés

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Etapa 5

Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro

km 24,8
Tempo 06H 00’
Dificultade media
Albergues 3
Dispoñible sen conexión

Información sobre a etapa 5: Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro

Perfil: Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro

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O itinerario

 

  • Km 0. Hospital de Bruma(Albergue)

Asimilado o esforzo das etapas precedentes, co desnivel gañado xa nos petos, hoxe tócanos gozar dunha xornada cómoda, carente dos obstáculos naturais que emerxían das rías ártabras. Saíndo do albergue, imos á dereita, deténdonos xunto á modesta capela de San Lorenzo. A primeira parte da etapa farémola por esta carreterita veciñal con escaso tráfico, aínda que os vehículos que pasan non adoitan respectar a velocidade. Tras Hospital de Bruma accedemos inmediatamente a o Concello de Ordes, atravesando en primeiro lugar o lugar de Ou Seixo, de a parroquia de San Pedro de Ardemil. Proseguimos sempre de fronte, pasando o rego de Adrán, até o lugar de Cabeza de Lobo, onde se atopa a igrexa de San Pedro (Km 3).

  • Km 3. Cabeza de Lobo

En breve atoparémonos cunha serie de esculturas dalgún artista local: por exemplo un Santiago e outra dun divertido plesiosauro subido nas alturas, que xa postos podemos bautizar co nome de Nessie. O Camiño Inglés segue visitando gran parte dos lugares de Ardemil, van saíndo ao paso A CarreiraAs Mámoas – cuxo topónimo fai referencia á presenza dalgún túmulo funerario -, A Fraga e Ou Porto (Km 5,1) , onde descendemos a vaguada que asuca o arroio para remontar até A Carballeira. Á saída tomamos un camiño entre o piñeiral que sae ao lugar de Vos Ramos, onde pasamos ao territorio de a parroquia de San Paio de Buscás. Saímos pola dereita á estrada veciñal chegando ao lugar de A Rúa, A man esquerda atopamos o primeiro bar, (pecha os luns pola tarde) e acto seguido a igrexa de San Paio ou San Pelayo, con elementos románicos. Este santo foi martirizado en Córdoba con tan só 14 anos, de aí a talla agonizante do santo que podemos ver no exterior da nave.

  • Km 7,1. A Rúa(Bares. Casa Rural)

Pasada a igrexa hai outro bar a man dereita, tras o que imos deixando A Rúa. Descendemos lixeiramente cara ao lugar de Vilariño e uns 250 metros despois deixamos o asfalto pola esquerda. Salvamos unha canle por o Ponche do Cubo e a 70 metros, atención ao desvío, viramos á dereita. Por un tramo herboso, que adoita acumular barro con facilidade, subimos até unha pista que salva por baixo a AC-224. Tras o cruzamento chegamos ao lugar de Outeiro, de a parroquia de San Xulián de Poulo. Xusto antes da casa rural Antón Veiras, tamén con bar, viramos á esquerda para mergullarnos en un túnel de loureiros.

  • Outeiro(Bar. Albergue de peregrinos, Casa Rural)

Máis adiante, rodeando varios prados e cultivos, chegamos a outra pista pavimentada para atravesar os lugares de Branca e A Senra (Km 11) . En 10 minutos presentámonos no lugar ordense de A Rúa, onde hai outro bar, aínda que adoita abrir a media mañá. Xusto antes do bar podemos ver no dintel de Casa Maldonado a inscrición que testemuña o paso e pasa a noite de o rei Felipe II nesta aldea en 1554. Apréciase bastante mal porque se atopa en sombra baixo unha cocheira, así que usando a lanterna do móbil ou a luz do frontal e dirixindo a luz lateralmente, poderemos ver as letras con detalle.

  • Km 11,8. A Rúa(Bar)

Ao deixar A Rúa cruzamos con precaución a DP-3802 e acto seguido pasamos o lugar de Carballo, de a parroquia de Santa Olalla de Pereira. Un quilómetro máis adiante, no lugar de Casanova, deixamos a pista para tomar un camiño a man esquerda. Prestando especial atención aos cruzamentos neste tramo, saímos a outra carreterita sobre a medieval ponte e Pereira, que seguimos pola esquerda. A ponte dun só ollo apenas é visible – atópase en pésimo asfalto baixo a ponte da estrada – pero fixándose ben se aprecia (Km 14,5) . Douscentos metros despois da ponte collemos a pista da dereita e varios cruzamentos despois, tras pasar un arroio, atópase o lugar de Vos Carrás, de a parroquia de Santa Cruz de Montádevos. Cruzamos a pista e tiramos de fronte por un frondoso camiño fondo que desemboca noutra pista, tamén agradable e con espazos sombreados que convidan a tomarse uns minutos de descanso. Tras cruzar outra pista pavimentada, son innumerables, tanto como os lugares!, chegamos a Baxoia, lugar da parroquia de Santa María de Deixebre. Atopámonos no primeiro lugar de o Concello de Oroso, o penúltimo que atravesaremos en o Camiño Inglés.

  • Km 17,4. Baxoia

Tras cruzar unha estrada rural pasamos baixo a AP-9 e 650 metros despois torcemos á dereita 90º. Dá comezo o último tramo da etapa, unha recta infinidade, con numerosos tobogáns, que avanza paralela á autoestrada, aínda que illada dela por unha fila de árbores que nos van a levar encajonados durante un longo intre. Unha hora despois, máis menos, alcanzamos por un lateral o polígono industrial de Sigüeiro (Km 22,8) . Entramos en Sigüeiro por un parque arboledo e dirixímonos cara á Casa do Concello.

  • Km 24,8. Sigüeiro(Todos os servizos)

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Tempo 04H 00’
Dificultade baixa
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