Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro

O itinerario

Km 0. Hospital de Bruma(Albergue)

Km 3. Cabeza de Lobo

Km 7,1. A Rúa(Bares. Casa Rural)

Outeiro(Bar. Albergue de peregrinos, Casa Rural)

Km 11,8. A Rúa(Bar)

Km 17,4. Baxoia

Km 24,8. Sigüeiro(Todos os servizos)

Asimilado o esforzo das etapas precedentes, co desnivel gañado xa nos petos, hoxe tócanos gozar dunha xornada cómoda, carente dos obstáculos naturais que emerxían das rías ártabras. Saíndo do albergue, imos á dereita, deténdonos xunto á modesta. A primeira parte da etapa farémola por esta carreterita veciñal con escaso tráfico, aínda que os vehículos que pasan non adoitan respectar a velocidade. Tras Hospital de Bruma accedemos inmediatamente a o, atravesando en primeiro lugar o lugar de, de a. Proseguimos sempre de fronte, pasando o, até o lugar de, onde se atopa aEn breve atoparémonos cunha serie de esculturas dalgún artista local: por exemplo un Santiago e outra dun divertido plesiosauro subido nas alturas, que xa postos podemos bautizar co nome de Nessie. O Camiño Inglés segue visitando gran parte dos lugares de Ardemil, van saíndo ao paso– cuxo topónimo fai referencia á presenza dalgún túmulo funerario -,, onde descendemos a vaguada que asuca o arroio para remontar até. Á saída tomamos un camiño entre o piñeiral que sae ao lugar de, onde pasamos ao territorio de a. Saímos pola dereita á estrada veciñal chegando ao lugar de, A man esquerda atopamos o primeiro, (pecha os luns pola tarde) e acto seguido a igrexa de San Paio ou San Pelayo, con elementos románicos. Este santo foi martirizado en Córdoba con tan só 14 anos, de aí a talla agonizante do santo que podemos ver no exterior da nave.Pasada a igrexa hai outro bar a man dereita, tras o que imos deixando A Rúa. Descendemos lixeiramente cara ao lugar dee uns 250 metros despois deixamos o asfalto pola esquerda. Salvamos unha canle por oe a 70 metros, atención ao desvío, viramos á dereita. Por un tramo herboso, que adoita acumular barro con facilidade, subimos até unha pista que salva por baixo a. Tras o cruzamento chegamos ao lugar de, de a. Xusto antes da casa rural Antón Veiras, tamén con bar, viramos á esquerda para mergullarnos en unMáis adiante, rodeando varios prados e cultivos, chegamos a outra pista pavimentada para atravesar os lugares de. En 10 minutos presentámonos no lugar ordense de, onde hai outro, aínda que adoita abrir a media mañá. Xusto antes do bar podemos ver no dintel dea inscrición que testemuña o paso e pasa a noite de onesta aldea en 1554. Apréciase bastante mal porque se atopa en sombra baixo unha cocheira, así que usando a lanterna do móbil ou a luz do frontal e dirixindo a luz lateralmente, poderemos ver as letras con detalle.Ao deixar A Rúa cruzamos con precaución ae acto seguido pasamos o lugar de, de a. Un quilómetro máis adiante, no lugar de, deixamos a pista para tomar un camiño a man esquerda. Prestando especial atención aos cruzamentos neste tramo, saímos a outra carreterita sobre a medieval, que seguimos pola esquerda. A ponte dun só ollo apenas é visible – atópase en pésimo asfalto baixo a ponte da estrada – pero fixándose ben se aprecia. Douscentos metros despois da ponte collemos a pista da dereita e varios cruzamentos despois, tras pasar un arroio, atópase o lugar de, de a. Cruzamos a pista e tiramos de fronte por un frondoso camiño fondo que desemboca noutra pista, tamén agradable e con espazos sombreados que convidan a tomarse uns minutos de descanso. Tras cruzar outra pista pavimentada, son innumerables, tanto como os lugares!, chegamos a, lugar da parroquia de. Atopámonos no primeiro lugar de o, o penúltimo que atravesaremos en oTras cruzar unha estrada rural pasamos baixo ae 650 metros despois torcemos á dereita 90º. Dá comezo o último tramo da etapa, unha, con numerosos tobogáns, que avanza paralela á autoestrada, aínda que illada dela por unha fila de árbores que nos van a levar encajonados durante un longo intre. Unha hora despois, máis menos, alcanzamos por un lateral o. Entramos en Sigüeiro por un parque arboledo e dirixímonos cara á Casa do Concello.