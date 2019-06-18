Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro

El itinerario

Km 0. Hospital de Bruma(Albergue)

Asimilado el esfuerzo de las etapas precedentes, con el desnivel ganado ya en los bolsillos, hoy nos toca disfrutar de una jornada cómoda, carente de los obstáculos naturales que emergían de las rías ártabras. Saliendo del albergue, vamos a la derecha, deteniéndonos junto a la modesta capilla de San Lorenzo. La primera parte de la etapa la haremos por esta carreterita vecinal con escaso tráfico, aunque los vehículos que pasan no suelen respetar la velocidad. Tras Hospital de Bruma accedemos inmediatamente al Concello de Ordes, atravesando en primer lugar el lugar de O Seixo, de la parroquia de San Pedro de Ardemil. Proseguimos siempre de frente, pasando el rego de Adrán, hasta el lugar de Cabeza de Lobo, donde se encuentra la iglesia de San Pedro (Km 3).

Km 3. Cabeza de Lobo

En breve nos encontraremos con una serie de esculturas de algún artista local: por ejemplo un Santiago y otra de un divertido plesiosauro subido en las alturas, que ya puestos podemos bautizar con el nombre de Nessie. El Camino Inglés sigue visitando gran parte de los lugares de Ardemil, van saliendo al paso A Carreira, As Mámoas – cuyo topónimo hace referencia a la presencia de algún túmulo funerario -, A Fraga y O Porto (Km 5,1) , donde descendemos la vaguada que surca el arroyo para remontar hasta A Carballeira. A la salida tomamos un camino entre el pinar que sale al lugar de Os Ramos, donde pasamos al territorio de la parroquia de San Paio de Buscás. Salimos por la derecha a la carretera vecinal llegando al lugar de A Rúa, A mano izquierda encontramos el primer bar, (cierra los lunes por la tarde) y acto seguido la iglesia de San Paio o San Pelayo, con elementos románicos. Este santo fue martirizado en Córdoba con tan solo 14 años, de ahí la talla agonizante del santo que podemos ver en el exterior de la nave.

Km 7,1. A Rúa(Bares. Casa Rural)

Pasada la iglesia hay otro bar a mano derecha, tras el que vamos dejando A Rúa. Descendemos ligeramente hacia el lugar de Vilariño y unos 250 metros después dejamos el asfalto por la izquierda. Salvamos un cauce por el Ponte do Cubo y a 70 metros, atención al desvío, giramos a la derecha. Por un tramo herboso, que suele acumular barro con facilidad, subimos hasta una pista que salva por debajo la AC-224. Tras el cruce llegamos al lugar de Outeiro, de la parroquia de San Xulián de Poulo. Justo antes de la casa rural Antón Veiras, también con bar, giramos a la izquierda para sumergirnos en un túnel de laureles.

Outeiro(Bar. Albergue de peregrinos, Casa Rural)

Más adelante, rodeando varios prados y cultivos, llegamos a otra pista pavimentada para atravesar los lugares de Blanca y A Senra (Km 11) . En 10 minutos nos presentamos en el lugar ordense de A Calle, donde hay otro bar, aunque suele abrir a media mañana. Justo antes del bar podemos ver en el dintel de Casa Maldonado la inscripción que atestigua el paso y pernocta del rey Felipe II en esta aldea en 1554. Se aprecia bastante mal porque se encuentra en sombra bajo una cochera, así que usando la linterna del móvil o la luz del frontal y dirigiendo la luz lateralmente, podremos ver las letras con detalle.

Km 11,8. A Calle(Bar)

Al dejar A Calle cruzamos con precaución la DP-3802 y acto seguido pasamos el lugar de Carballo, de la parroquia de Santa Olalla de Pereira. Un kilómetro más adelante, en el lugar de Casanova, dejamos la pista para tomar un camino a mano izquierda. Prestando especial atención a los cruces en este tramo, salimos a otra carreterita sobre el medieval puente e Pereira, que seguimos por la izquierda. El puente de un solo ojo apenas es visible – se encuentra en pésimo asfalto bajo el puente de la carretera – pero fijándose bien se aprecia (Km 14,5) . Doscientos metros después del puente cogemos la pista de la derecha y varios cruces después, tras pasar un arroyo, se encuentra el lugar de Os Carrás, de la parroquia de Santa Cruz de Montaos. Cruzamos la pista y tiramos de frente por un frondoso camino hondo que desemboca en otra pista, también agradable y con espacios sombreados que invitan a tomarse unos minutos de descanso. Tras cruzar otra pista pavimentada, ¡son innumerables, tanto como los lugares!, llegamos a Baxoia, lugar de la parroquia de Santa María de Deixebre. Nos encontramos en el primer lugar del Concello de Oroso, el penúltimo que atravesaremos en el Camino Inglés.

Km 17,4. Baxoia

Tras cruzar una carretera rural pasamos bajo la AP-9 y 650 metros después torcemos a la derecha 90º. Da comienzo el último tramo de la etapa, una recta sinfín, con numerosos toboganes, que avanza paralela a la autopista, aunque aislada de ella por una fila de árboles que nos van a llevar encajonados durante un largo rato. Una hora después, más menos, alcanzamos por un lateral el polígono industrial de Sigüeiro (Km 22,8) . Entramos en Sigüeiro por un parque arbolado y nos dirigimos hacia la Casa del Concello.