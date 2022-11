Etapa d'Hospital de Boira a Sigüeiro

L’itinerari

Km 0. Hospital de Boira(Alberg)

Km 3. Cap de Llop

Km 7,1. A Rúa(Bars. Casa Rural)

Outeiro(Bar. Alberg de pelegrins, Casa Rural)

Km 11,8. A Carrer(Bar)

Km 17,4. Baxoia

Km 24,8. Sigüeiro(Tots els serveis)

Assimilat l'esforç de les etapes precedents, amb el desnivell guanyat ja en les butxaques, avui ens toca gaudir d'una jornada còmoda, mancada dels obstacles naturals que emergien de les ries ártabras. Sortint de l'alberg, anem a la dreta, detenint-nos al costat de la modesta. La primera part de l'etapa la farem per aquesta carreterita veïnal amb escàs trànsit, encara que els vehicles que passen no solen respectar la velocitat. Després d'Hospital de Boira accedim immediatament a el, travessant en primer lloc el lloc de, de la. Prosseguim sempre de front, passant el, fins al lloc de, on es troba laEn breu ens trobarem amb una sèrie d'escultures d'algun artista local: per exemple un Santiago i una altra d'un divertit plesiosauro pujat en les altures, que ja llocs podem batejar amb el nom de Nessie. El Camí Anglès continua visitant gran part dels llocs d'Ardemil, van sortint al pas– el topònim del qual fa referència a la presència d'algun túmul funerari -,, on descendim el tàlveg que solca el rierol per a remuntar fins. A la sortida prenem un camí entre la pineda que surt al lloc de, on passem al territori de la. Sortim per la dreta a la carretera veïnal arribant al lloc de, A mà esquerra trobem el primer, (tanca els dilluns a la tarda) i tot seguit l'església de San Paio o Sant Pelayo, amb elements romànics. Aquest sant va ser martiritzat a Còrdova amb tan sols 14 anys, d'aquí la talla agonitzant del sant que podem veure en l'exterior de la nau.Passada l'església hi ha un altre bar a mà dreta, després del qual anem deixant A Rúa. Descendim lleugerament cap al lloc dei uns 250 metres després deixem l'asfalt per l'esquerra. Salvem un llit per eli a 70 metres, atenció al desviament, girem a la dreta. Per un tram herbós, que sol acumular fang amb facilitat, pugem fins a una pista que salva per sota la. Després de l'encreuament arribem al lloc de, de la. Just abans de la casa rural Antón Veiras, també amb bar, girem a l'esquerra per a submergir-nos en unMés endavant, envoltant diversos prats i cultius, arribem a una altra pista pavimentada per a travessar els llocs de. En 10 minuts ens presentem en el lloc ordense de, on hi ha un altre, encara que sol obrir a mitjan matí. Just abans del bar podem veure en la llinda dela inscripció que testifica el pas i pernocta de elen aquest llogaret en 1554. S'aprecia bastant mal perquè es troba en ombra sota una cotxera, així que usant la llanterna del mòbil o la llum del frontal i dirigint la llum lateralment, podrem veure les lletres amb detall.En deixar A Carrer creuem amb precaució lai tot seguit passem el lloc de, de la. Un quilòmetre més endavant, en el lloc de, deixem la pista per a prendre un camí a mà esquerra. Prestant especial atenció als encreuaments en aquest tram, sortim a una altra carreterita sobre el medieval, que seguim per l'esquerra. El pont d'un sol ull a penes és visible – es troba en pèssim asfalt sota el pont de la carretera – però fixant-se bé s'aprecia. Dos-cents metres després del pont agafem la pista de la dreta i diversos encreuaments després, després de passar un rierol, es troba el lloc de, de la. Creuem la pista i tirem de front per un frondós camí profund que desemboca en una altra pista, també agradable i amb espais ombrejats que conviden a prendre's uns minuts de descans. Després de creuar una altra pista pavimentada, són innombrables, tant com els llocs!, arribem a, lloc de la parròquia de. Ens trobem en el primer lloc de el, el penúltim que travessarem en elDesprés de travessar una carretera rural passem sota lai 650 metres després torcem a la dreta 90è. Dona principi l'últim tram de l'etapa, una, amb nombrosos tobogans, que avança paral·lela a l'autopista, encara que aïllada d'ella per una fila d'arbres que ens portaran encaixonats durant una llarga estona. Una hora després, més menys, aconseguim per un lateral el. Entrem en Sigüeiro per un parc arbrat i ens dirigim cap a la Casa del Concello.