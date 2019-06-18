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Etapa d'Hospital de Boira a Sigüeiro
Completar la recta final requereix gairebé una hora, és el punt més difícil
Informació sobre l’etapa 5: Etapa d'Hospital de Boira a Sigüeiro
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L’itinerari
- Km 0. Hospital de Boira(Alberg)
Assimilat l'esforç de les etapes precedents, amb el desnivell guanyat ja en les butxaques, avui ens toca gaudir d'una jornada còmoda, mancada dels obstacles naturals que emergien de les ries ártabras. Sortint de l'alberg, anem a la dreta, detenint-nos al costat de la modesta capella de Sant Lorenzo. La primera part de l'etapa la farem per aquesta carreterita veïnal amb escàs trànsit, encara que els vehicles que passen no solen respectar la velocitat. Després d'Hospital de Boira accedim immediatament a el Concello d'Ordes, travessant en primer lloc el lloc de O Seixo, de la parròquia de Sant Pere d'Ardemil. Prosseguim sempre de front, passant el rego d'Adrán, fins al lloc de Cap de Llop, on es troba la església de Sant Pere (Km 3).
- Km 3. Cap de Llop
En breu ens trobarem amb una sèrie d'escultures d'algun artista local: per exemple un Santiago i una altra d'un divertit plesiosauro pujat en les altures, que ja llocs podem batejar amb el nom de Nessie. El Camí Anglès continua visitant gran part dels llocs d'Ardemil, van sortint al pas A Carreira, As Mámoas – el topònim del qual fa referència a la presència d'algun túmul funerari -, A Fraga i O Porto (Km 5,1) , on descendim el tàlveg que solca el rierol per a remuntar fins A Carballeira. A la sortida prenem un camí entre la pineda que surt al lloc de Us Ramos, on passem al territori de la parròquia de San Paio de Buscás. Sortim per la dreta a la carretera veïnal arribant al lloc de A Rúa, A mà esquerra trobem el primer bar, (tanca els dilluns a la tarda) i tot seguit l'església de San Paio o Sant Pelayo, amb elements romànics. Aquest sant va ser martiritzat a Còrdova amb tan sols 14 anys, d'aquí la talla agonitzant del sant que podem veure en l'exterior de la nau.
- Km 7,1. A Rúa(Bars. Casa Rural)
Passada l'església hi ha un altre bar a mà dreta, després del qual anem deixant A Rúa. Descendim lleugerament cap al lloc de Vilariño i uns 250 metres després deixem l'asfalt per l'esquerra. Salvem un llit per el Posa't do Cub i a 70 metres, atenció al desviament, girem a la dreta. Per un tram herbós, que sol acumular fang amb facilitat, pugem fins a una pista que salva per sota la AC-224. Després de l'encreuament arribem al lloc de Outeiro, de la parròquia de San Xulián de Poulo. Just abans de la casa rural Antón Veiras, també amb bar, girem a l'esquerra per a submergir-nos en un túnel de llorers.
- Outeiro(Bar. Alberg de pelegrins, Casa Rural)
Més endavant, envoltant diversos prats i cultius, arribem a una altra pista pavimentada per a travessar els llocs de Blanca i A Senra (Km 11) . En 10 minuts ens presentem en el lloc ordense de A Carrer, on hi ha un altre bar, encara que sol obrir a mitjan matí. Just abans del bar podem veure en la llinda de Casa Maldonado la inscripció que testifica el pas i pernocta de el rei Felip II en aquest llogaret en 1554. S'aprecia bastant mal perquè es troba en ombra sota una cotxera, així que usant la llanterna del mòbil o la llum del frontal i dirigint la llum lateralment, podrem veure les lletres amb detall.
- Km 11,8. A Carrer(Bar)
En deixar A Carrer creuem amb precaució la DP-3802 i tot seguit passem el lloc de Carballo, de la parròquia de Santa Olalla de Pereira. Un quilòmetre més endavant, en el lloc de Casanova, deixem la pista per a prendre un camí a mà esquerra. Prestant especial atenció als encreuaments en aquest tram, sortim a una altra carreterita sobre el medieval pont e Pereira, que seguim per l'esquerra. El pont d'un sol ull a penes és visible – es troba en pèssim asfalt sota el pont de la carretera – però fixant-se bé s'aprecia (Km 14,5) . Dos-cents metres després del pont agafem la pista de la dreta i diversos encreuaments després, després de passar un rierol, es troba el lloc de Us Carrás, de la parròquia de Santa Cruz de Munteu-vos. Creuem la pista i tirem de front per un frondós camí profund que desemboca en una altra pista, també agradable i amb espais ombrejats que conviden a prendre's uns minuts de descans. Després de creuar una altra pista pavimentada, són innombrables, tant com els llocs!, arribem a Baxoia, lloc de la parròquia de Santa María de Deixebre. Ens trobem en el primer lloc de el Concello d'Oroso, el penúltim que travessarem en el Camí Anglès.
- Km 17,4. Baxoia
Després de travessar una carretera rural passem sota la AP-9 i 650 metres després torcem a la dreta 90è. Dona principi l'últim tram de l'etapa, una recta infinitat, amb nombrosos tobogans, que avança paral·lela a l'autopista, encara que aïllada d'ella per una fila d'arbres que ens portaran encaixonats durant una llarga estona. Una hora després, més menys, aconseguim per un lateral el polígon industrial de Sigüeiro (Km 22,8) . Entrem en Sigüeiro per un parc arbrat i ens dirigim cap a la Casa del Concello.
- Km 24,8. Sigüeiro(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Albergs
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